Bulharský prezident po prvý raz navštívil Slovensko, s Kiskom rokoval aj o boji s korupciou

BRATISLAVA 19. júna (WebNoviny.sk) – To, čo Slovensko a Bulharsko spája a v čom majú dve krajiny veľmi jasný postoj, je boj s korupciou. Konštatovali to po utorkovom rokovaní prezidenti Slovenska a Bulharska Andrej Kiska a Rumen Radev, ktorý pricestoval na dvojdňovú návštevu Slovenskej republiky. Podľa Radeva európska demokracia znamená prekonať boj proti korupcii či boj so zločinmi.

„Spája nás aj pevné presvedčenie, že naše členstvo v Európskej únii, ale aj v Severoatlantickej aliancii je nesmierne dôležité a obaja prezidenti jasne vyžadujeme od našich vlád, aby sa záväzky voči našim spojencom v Severoatlantickej aliancii napĺňali,“ povedal prezident Andrej Kiska.

Výber stíhačiek pre armádu

Aktuálnou témou na Slovensku je výber stíhačiek pre armádu. Bulharský prezident uviedol, že Slovensko a Bulharsko majú totožné parametre, keď ide o organizáciu ozbrojených síl a dnes sa nachádzajú na rovnakej úrovni rozvoja. Dodal, že pre výber nových stíhačiek v Bulharsku za najdôležitejšie považuje technické, finančné a geopolitické kritériá.

„Treba však pripomenúť, že z dlhodobého aspektu pri hodnotení má najväčší význam geopolitické a finančné kritérium. Nákupná cena zariadenia je oveľa nižšia ako údržba, ktorá je dlhodobá,“ vysvetlil Radev.

Spoločná výzva, ktorej čelia obe krajiny, je aj politika utečencov. ,,Máme rovnaké stanovisko a to je, že stále musíme opatrenia posilňovať. Európa potrebuje jednotné riešenie migrantskej krízy,“ konštatoval bulharský prezident.

„Onedlho sa skončí predsedanie Bulharska Európskej únii. Počas predsedníctva Bulharsko malo jasné stanovisko – spolu sme silní. Obaja sme presvedčení, že musíme hľadať spoločné riešenia a Európska únia nie je problém, ale riešenie pre každú výzvu, ktorú dnes máme,“ konštatoval Kiska.

Obchodné a hospodárske vzťahy

Rokovanie prezidentov sa týkalo ďalšieho rozvoja tradičných priateľských bilaterálnych vzťahov a aktuálnych európskych, bezpečnostných a zahranično-politických otázok. „Osobitne nás zaujímajú obchodné a hospodárske vzťahy a ich rozvoj. Máme veľký potenciál spolupracovať. Máme totožné výzvy, ktoré stoja pred nami,“ vyhlásil Radev.

Základom úspešného rozvoja vzťahov medzi krajinami sú podľa neho kultúrne a historické spojenia, tiež spoločné záujmy. „My môžeme byť Bulharsku inšpiráciou ako prijať euro, tiež pomôcť, aby sa Bulharsko stalo súčasťou schengenskeho priestoru, čo je z pohľadu cestovného ruchu nesmierne dôležité. Bulharsko patrí aj medzi populárne destinácie Slovákov,“ doplnil Kiska,

Hovorili aj o problematike odchodu mladých vzdelaných ľudí z krajiny. Podľa slovenského prezidenta z Bulharska si môžeme brať príklad, ako viac študentiek dostať na technické školy, teda prilákať dievčatá do IT biznisu. Krok k tomu už dnes vykonali.

Spolupráca technických univerzít

Dvaja prezidenti totiž podpísali dohodu o spolupráci medzi STU v Bratislave a Technickou univerzitou v Sofii. Bulharský prezident sa poďakoval slovenskému partnerovi za podporu Slovenska pri prístupe do schengenu ako aj prístup k bulharskému spoločenstvu na Slovensku, ktoré je plnoprávne začlenené do spoločnosti a má aj podmienky na zachovanie identity.

Prezident Bulharskej republiky Rumen Radev pricestoval na prvú oficiálnu návštevu Slovenskej republiky na pozvanie prezidenta SR Andreja Kisku. Ide o recipročnú návštevu k návšteve prezidenta Kisku v Sofii pred tromi rokmi. Prezident Radev prichádza na Slovensko počas prvého predsedníctva Bulharska v Rade Európskej únie.

Prezidenti po obede spoločne položili vence k pamätníku Brána slobody v Devíne. Bulharský prezident sa stretne aj s ďalšími najvyššími ústavnými činiteľmi SR ako aj s krajanmi.