DFL začala s testovaním bundesligistov na koronavírus, povolenie na reštart ešte nemá

Nemecká kancelárka Angela Merkelová oddialila definitívne rozhodnutie o reštarte futbalových bundeslíg v krajine. Najvyššia nemecká futbalová súťaž a miestna II. liga sú prerušené už viac ako mesiac, dôvodom je pandémia koronavírusu.

Vedenie oboch líg verilo, že prvé súboje na trávnikoch by sa mohli odohrať už 9. mája. Samozrejmé je, že sa tieto stretnutia uskutočnia bez divákov.

Zostáva dohrať deväť kôl

Podľa Merkelovej, ktorá sa stretla so zástupcami regiónov, stále existuje možnosť zvýšenia počtu nakazených osôb ochorením COVID-19, ak k zmierneniu preventívnych opatrení príde príliš skoro. „Musíme robiť všetko preto, aby sme koronavírusu nedovolili opätovný rozmach,“ povedala kancelárka.

Ak by sa aj opäť hrali zápasy futbalovej bundesligy, v Nemecku až do konca augusta potrvá zákaz konania masových podujatí. Do konca najvyššej nemeckej futbalovej súťaže zostáva odohrať 9 kôl a v tabuľke má vedúci Bayern Mníchov náskok štyroch bodov pred druhou Borussiou Dortmund.

V I. aj II. bundeslige začali podľa informácii Kickeru vo štvrtok s komplexnými testami na koronavírus. Testy sú súčasťou koncepcie bezpečnosti a hygieny, ktorú Nemecká futbalová liga (DFL) pripravila pre zvýšenie nádeje na opätovné roztočenie ligového kolotoča.

Podľa najnovších informácií by sa pred obnovením tímových tréningov mali uskutočniť minimálne dva samostatné testy, aby sa predišlo nakazeniu koronavírusom.

DFL oponuje štatistikou

DFL reagovala aj na nesúhlasné stanovisko viacerých nemeckých orgánov, že testovanie futbalistov odoberie kapacity pre prioritnejšie skupiny obyvateľstva. DFL oponuje štatistickými údajmi o veľkých možnostiach laboratórií a celkovo miest spôsobilých na odber vzoriek.

„Všetky laboratóriá nám poskytli písomné uistenie, že súčasné kapacity na testovanie sú dostatočné a nie sú obmedzené odoberaním vzoriek u futbalistov. Podľa správy vedenia Inštitútu Roberta Kocha z 22. apríla je objem testovacích kapacít v Nemecku v súčasnosti 818 000 týždenne. Profesionálny futbal by na to mal podieľať ani nie štyrmi desatinami percenta,“ uvádza sa v správe DFL na webe Kickeru.

Na ceste k pokračovaniu ligových súťaží už kompetentní v Nemecku prekonali dve podstatné prekážky. Podľa informácií z médií už ministerstvo práce i konferencia ministrov športu signalizovali súhlas DFL na zápasy bez divákov.

Ak sa koncepcia ukáže ako správna, mohla by sa rozšíriť aj na ženskú bundesligu a Nemecký pohár (DFB-Pokal).