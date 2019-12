Demolácia zničenej bytovky v Prešove prebieha hladko. Je rozhodnuté, že ju zbúrajú celú (video+foto)

aktualizované 17. decembra 19:13

Špecializovaná stavebná firma z Českej republiky začala v pondelok rozoberať zničenú bytovku na Mukačevskej ulici v Prešove a práce pokračovali aj v utorok. Časti zdevastovanej bytovky likvidujú pomocou špeciálneho stroja so 68-metrovým ramenom, vďaka čomu odstraňovanie panelov prebieha v dostatočne bezpečnej vzdialenosti od bytového domu.

Hlavný statik Jozef Polák po druhom dni asanačných prác uviedol, že krízový štáb rozhodol o tom, že ju definitívne zbúrajú.

„Tak ako sa včera zosypala sutina, tak aj dnes, keď sme búrali horné časti poškodené požiarom, tak sa zosypávalo všetko dole. Došlo k ďalším prepadom stropov. Zvolali sme preto krízový štáb na rýchlu obhliadku a definitívne sme rozhodli, že už nie je čo zachraňovať a je to tak poškodené, že ideme dole. Zo statického hľadiska nie je o čom,“ uviedol Polák.

Došlo k posunu celej bytovky

Krízový štáb prijal rozhodnutie po tom, čo situáciu kontroloval z vedľa stojaceho paneláku. Prítomná bola aj primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

„Boli sme svedkami toho, že keď z jednej strany stroj berie, tak sa sypú úplne iné časti a poškodené boli aj iné poschodia, ktoré boli plné sutiny a rôznych materiálov, ktoré padali z vyšších poschodí,“ vysvetlila primátorka rozhodnutie o definitívnej asanácii.

Ako dodala, bytovka nie je vôbec bezpečná a zlikvidujú ju až na úroveň terénu. „My sme dali urobiť aj geometrický plán, lebo to potreboval aj súdny znalec. Došlo k posunu celej bytovky. Nestabilná je teda celá bytovka a nie je možné zachovať ani jedno poschodie,“ spresnila.

Členovia krízového štábu zároveň potvrdili, že zachrániť sa nepodarí nijaký majetok ľudí z bytov v likvidovanej bytovke, do ktorej nie je možné vojsť. „Je to tak nebezpečné, že tam nechodí nikto. Ani ľudia, ani my. Tá sutina, zvrchu rozpadnuté panely sa zosypávali dole. Nikto si nezoberie na starosť bezpečie ľudí. Je to riziko,“ vysvetlil Polák.

„Veci sú väčšinou zničené. A aj keby niečo bolo, lebo dostali sme takú požiadavku, že len do igelitky zobrať osobné veci ako doklady, nie je možné vstúpiť do tejto bytovky. Aj stroj, ktorý to demoluje, má strojníka, ktorý je v dostatočnej vzdialenosti. Pohyb osôb nie je možný v okolí bytového domu, nieto ešte ísť dovnútra,“ dodala Turčanová.

Raszka rozhodnutie o demolácii uvítal

Ako uviedol Jiří Raszka, technický riaditeľ spoločnosti Cannoneer vykonávajúcej likvidáciu následkov požiaru, počas utorka sa podarilo robotníkom zabezpečiť odstránenie všetkých úlomkov zo strechy pred ich prípadným rozfúkaním vetrom.

„Stále sme k tej stavbe museli pristupovať s tým, že bol pokyn, že k likvidácii dôjde zatiaľ pri štyroch až piatich najhorších poschodiach. Snažili sme sa, aby strecha bola čistá a vietor nič neodniesol a neohrozil kohokoľvek v okolí. Vietor v pondelok aj utorok fúkal rovnako, takže nebolo to až tak dramatické,“ opísal priebeh prác Raszka, ktorý rozhodnutie o definitívnom búraní celej bytovky uvítal.

„Tým sme mohli okamžite zmeniť prístup a zahájiť demoláciu úplne iným systémom. Pre nás v túto chvíľu je to rutinná práca,“ dodal technický riaditeľ sedemčlenného tímu zabezpečujúceho demolačné práce.

Výmena poškodených okien

Česká spoločnosť chce demolačné práce ukončiť v priebehu stredy. Následne by sa podľa Raszku mohli do svojich bytov postupne vrátiť ľudia z doteraz evakuovaného susedného vchodu číslo 9.

„Stále tam bude vysoká prašnosť, pohyb strojov, techniky. Budú môcť chodiť len zadným vchodom, ale budú môcť ísť domov a začať aspoň nejaké prípravy na sviatky,“ uviedol Raszka.

Pokračujú aj práce na odstraňovaní škôd, ktoré výbuch spôsobil. Zástupca správcu okolitých bytových domov na Mukačevskej ulici zo spoločnosti Spravbytkomfort Alfréd Leitner potvrdil, že od stredy postupne začnú meniť zničené okná na bytových domoch od čísla 25 až po bytový dom číslo 5.

Práce zabezpečí päť skupín pracovníkov, celkovo vymenia 140 poškodených okien. „Všetko smeruje k tomu, aby vlastníci, ktorí potrebujú zaskliť a vymeniť okná, aby sa to stihlo do Vianoc,“ informoval Leitner.

V pondelok prebiehali práce hladko

V pondelok podľa Raszku prebiehali práce mimoriadne hladko a pomohlo aj vhodné počasie a minimálny vietor.

„Najväčšie obavy som mal z trosiek ľahkých oceľových konštrukcií na vrchu strechy, ktoré môže poryv vetra zdvihnúť a urobiť naozaj veľké škody. Tak 80 percent týchto konštrukcií zo strechy už je dole. Malinká časť tam ešte ostala, bohužiaľ sa nám rýchlo zotmelo,“ vysvetlil Raszka.

Ako dodal Raszka, počas prác riešili iba malý problém s prasknutým tesnením. „Mne sa po pondelku uľavilo. Riziko, ktoré tu bolo, sme znížili v tejto chvíli o minimálne 70 percent,“ zdôraznil technický riaditeľ českej firmy.

V prvý deň sa im podarilo z čelnej strany dostať sa so špeciálnym strojom už po 8. poschodie. Začiatok podľa neho bol cielene opatrný. „Nechceli sme k tomu pristúpiť tak, že čím skôr, tým lepšie. Chceli sme preskúmať inkriminované miesto, kde sa eventuálne mohli nachádzať ostatky (nezvestnej ženy – pozn. SITA),“ upozornil Raszka.

Po odkrytí preto miestnosti prehľadával policajný dron. „Týmto systémom sme však nič nezistili a nič nevideli,“ skonštatoval.

Kritický stav aj v dolných poschodiach

Polák po prvom dni prác uviedol, že zničený bytový dom s najväčšou pravdepodobnosťou zbúrajú celý. „Šanca, že bude bytovka ešte obývateľná sa zmenšuje každým dňom,“ uviedol. Stále však podľa neho čakajú na ďalšie posudky a stále posudzujú všetky možnosti.

„Štyri horné poschodia nám ukázali, že stav je tak degradovaný požiarom, že pri práci sa všetko rozsypávalo a padalo dole. Došlo k preťaženiu stropov od tohto materiálu, niektoré sa nám prepadli na troch úsekoch až dole. Čiže stav je kritický aj v spodných poschodiach. V tejto chvíli to bohužiaľ vyzerá tak, že to pôjde dole,“ informoval Polák.

Ako povedal hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek, krízový štáb je pripravený na všetky možnosti. Tie však budú najskôr konzultovať s odborníkmi.

„Ak to odborníci a statici potvrdia, že už nie je možné zachovať zvyšnú časť bytovky, tak sme pripravení aj na taký scenár, že pôjdeme až po najnižšie podlažia. Nie je ale dôvodná obava na to, aby sme niekde v polovici zastali a ak bude potrebné pokračovať, že sa práce odsunú na nejaký iný termín,“ zdôraznil hovorca.

Sprísnené bezpečnostné opatrenia

Počas búracích prác platia sprísnené bezpečnostné opatrenia, ktorých súčasťou je rozšírenie ochranného pásma, dočasná evakuácia ľudí z okolitých bytoviek a aj zákaz vstupu na strechy v meste za účelom dokumentovania prác.

„Bezpečnostné zóny ostanú zachované. Stále hrozí nejaký úlet. Pri väčšom poryve hrozia aj úlety prachových častíc, izolačnej vaty, preto by mali ľudia dbať na svoje zdravie a zbytočne nevetrať a neotvárať okná,“ povedal po prvom dni prác Raszka.

Na dodržiavanie pokynov dohliadajú príslušníci mestskej polície. Od začiatku asanačných prác sú v pohotovosti záchranári a pracovníci elektrární aj plynární, ktorí sa budú nachádzať v dostupnej vzdialenosti od likvidovaného bytového domu a budú pripravení v prípade potreby zasiahnuť.

Polícia zároveň zakazuje všetkým obyvateľom mesta Prešov vstup na strechy akýchkoľvek budov v meste za účelom pozorovania, dokumentovania, fotografovania alebo nakrúcania priebehu asanačných prác na bytovom dome.

Nešťastie v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove má sedem potvrdených obetí, jedna osoba je stále nezvestná. Požiar, ktorý po výbuchu plynu vznikol v piatok 6. decembra krátko po 12:00, sa hasičom podarilo zlikvidovať až v sobotu ráno. Nútene sú stále evakuovaní obyvatelia 69 bytov. V meste naďalej platí mimoriadna situácia.