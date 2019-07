Búrka Barry ohrozuje pobrežie Louisiany, zosilnela na hurikán prvej kategórie

Búrka Barry, ktorá ohrozuje pobrežie americkej Louisiany, zosilnela na hurikán prvej kategórie. Národné hurikánové centrum informovalo, že vietor, ktorý Barryho sprevádza, dosiahol rýchlosť 120 kilometrov za hodinu.

Vietor so silou hurikánu zaznamenali asi 75 kilometrov východne od centra búrky, ktoré sa nachádzalo 65 kilometrov južne od louisianského mesta Lafayette. Búrka sa pohybovala na severozápad rýchlosťou len 9 kilometrov za hodinu.

V sobotu ráno bolo viac ako 60-tisíc domácností bez elektriny. Z najviac ohrozených oblastí už evakuovali tisícky ľudí. Na medzinárodnom letisku Louisa Armstronga v New Orleans zrušili všetky lety.

Najľudnatejšie mesto Louisiany, New Orleans by sa malo vyhnúť priamemu úderu, pričom najviac ohrozená je oblasť viac na západ, neďaleko spomínaného mesta Lafayette. Meteorológovia varujú, že na niektorých miestach by mohlo spadnúť až 63,5 centimetra zrážok.

Informácie pochádzajú z agentúry AP a webstránky www.bbc.com.