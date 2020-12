Bush, Clinton aj Obama chcú presvedčiť Američanov o bezpečnosti vakcíny, zaočkovať sa nechajú verejne

Bývalí americkí prezidenti Barack Obama, George W. Bush a Bill Clinton navrhli, že sa nechajú verejne zaočkovať proti novému koronavírusu, aby pomohli podporiť dôveru verejnosti v bezpečnosť a účinnosť vakcíny, keď ju schváli americký Úrad pre kontrolu potravín a liekov (FDA). Informuje o tom na svojom webe televízia CNN.

Vedúci Bushovej kancelárie Freddy Ford pre CNN uviedol, že niekdajší prezident kontaktoval Anthonyho Fauciho, riaditeľa Národného inštitútu pre alergie a infekčné ochorenia a popredného odborníka na infekčné choroby, a koordinátorku Bieleho domu pre postup v súvislosti s koronavírusom, lekárku Deborah Birx, aby zistil, ako môže pomôcť pri podpore vakcíny.

Bush sa dá zaočkovať pred kamerou

„Najprv je potrebné považovať vakcíny za bezpečné a podať ich prioritnému obyvateľstvu. Prezident Bush si potom príde po svoju a rád to urobí pred kamerou,“ povedal Ford.

Clintonova hovorkyňa Angel Urena tiež povedala, že exprezident je ochotný nechať sa verejne zaočkovať, akonáhle to bude pre neho dostupné. „Urobí to vo verejnom prostredí, ak to pomôže vyzvať všetkých Američanov, aby urobili to isté,“ vyjadrila sa hovorkyňa.

Barack Obama v rozhovore v rádiu SiriusXM zase uviedol, že ak Fauci povie, že vakcína proti koronavírusu je bezpečná, verí mu.

Očkovanie podporuje aj Carter

„Ľuďom ako Anthony Fauci, ktorého poznám a pracoval som s ním, plne verím. Takže ak Anthony Fauci povie, že je táto vakcína bezpečná a môže sa s ňou očkovať, imunizovať vás pred ochorením COVID-19, absolútne si ju vezmem,“ povedal s tým, že by tak spravil, keď by bola dostupná pre menej rizikové skupiny ľudí. Podľa svojich slov by sa nechal zaočkovať v televízii alebo sa nechal pri tom nafilmovať, aby „ľudia vedeli, že verím tejto vede“.

Vakcinačné úsilie podporuje aj bývalý prezident Jimmy Carter s manželkou Rosalynn. Ako uviedla ich nadácia vo vyhlásení, „povzbudzujú všetkých, ktorí sú spôsobilí na imunizáciu, aby tak urobili, hneď ako to bude možné v ich komunitách„. Na otázku, či by sa aj 96-ročný Carter nechal verejne zaočkovať, nadácia pre CNN neodpovedala.