Bush sa nepriamo obul do Trumpa, politika je ohrozená konšpiračnými teóriami a úplnými výmyslami

NEW YORK 20. októbra (WebNoviny.sk) – Bývalý americký prezident George W. Bush zaútočil nepriamo na súčasného šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa.

V prejave na konferencii o medzinárodnej politike v New Yorku kritizoval izolacionizmus, fanatizmus a podliehanie konšpiračným teóriám, ktoré podľa neho začínajú ovládať americkú politiku.

Trumpa v prejave nespomenul ani raz, podľa amerických médií je však jednoznačné, že narážal v prvom rade naňho. Niektoré médiá takto ostré vyjadrenia označujú za prekvapivé, keďže George W. Bush sa doteraz do debaty o Trumpovi príliš nezapájal a zostával nestranný.

Zabúda sa na prínos prisťahovalectva do Ameriky

„Vidíme, ako sa nacionalizmus mení na nativizmus (ideológia uprednostňujúca záujmy pôvodných obyvateľov pred záujmami prisťahovalcov – pozn. SITA) a zabúda sa na to, akú dynamiku vždy Amerike prisťahovalectvo prinášalo. Vidíme klesajúcu dôveru v hodnotu slobodného trhu a medzinárodného obchodu, zabúdajúc na to, že ruka v ruke s protekcionizmom vždy prichádzajú konflikty, nestabilita a chudoba. Pozorujeme návrat izolacionizmu, a zabúdame na to, že chaos a beznádej na odľahlých miestach priamo ohrozuje americkú bezpečnosť,“ vyhlásil Bush.

George W. Bush, ktorý bol americkým prezidentom od roku 2001 do roku 2009, kedy ho v Bielom dome vystriedal Barack Obama, otvorene kritizoval aj vzrastajúci fanatizmus a šírenie konšpiračných teórií. „Povzbudzuje sa fanatizmus, naša politika vyzerá byť viac ohrozená konšpiračnými teóriami a úplnými výmyslami,“ povedal republikánsky exprezident.

Rusi chcú štvať Američanov proti sebe

Bush sa vyjadril aj k údajnému zasahovaniu Ruska do americkej predvolebnej kampane na strane Trumpa a proti jeho protikandidátke Hillary Clintonovej. Bush ruské zasahovanie – na rozdiel od Trumpa – považuje za fakt. „Ruská vláda si vytvorila projekt, v rámci ktorého chce postaviť Američanov proti sebe,“ vyhlásil George W. Bush.

Novinári vzápätí zisťovali aj názor prezidenta Trumpa na Bushov prejav, Trump však iba odvetil, že tento prejav nevidel.