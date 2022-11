Butikové vinárstvo v Údolí 3 riek – ideálne miesto na firemné a súkromné večierky

Prijmite pozvanie do butikového vinárstva Világi Winery a spoznajte miesto, kde v objatí troch riek vzniká výnimočné víno charakteristické vulkanickou mineralitou. Využite príležitosť zorganizovať nezabudnuteľný firemný večierok alebo súkromnú oslavu.

Butikové vinárstvo Világi Winery sa nachádza v malebnej obci Chľaba, ktorú nájdete len pätnásť kilometrov od Štúrova. Obec patrí do regiónu s bohatou vinárskou tradíciou, na ktorú butikové vinárstvo nadviazalo v roku 2015 založením nových vinohradov na mieste, kde bolo možné vidieť iba rozľahlé opustené plochy susediace s listnatými lesmi. Odvtedy do sveta vyslali niekoľko výnimočných ročníkov vín a stihli otvoriť svoje brány pre verejnosť, ktorá má možnosť prísť si vína nakúpiť do Wine shopu alebo ich spoznať prostredníctvom eventov a degustácií organizovaných priamo vo vinárstve.

Foto: Világi Winery

Podujatia, na ktorých sa podáva vulkanické víno

Butikové vinárstvo Világi Winery ponúka možnosť zorganizovať eventy a degustácie, na ktorých sa zameriavajú na predstavovanie svojich vín z radov Modern balance a Terroir selection. Oba rady sú špecifické tým, že sa rodia na láve, ako sa o nich zvykne hovoriť, pretože vyrastajú na pôde s vulkanickým podložím, vďaka čomu sa vyznačujú výnimočnou chuťou po vulkanických mineráloch. Vína radu Modern balance sú určené každodennú konzumáciu, zatiaľ čo vína radi Terroir selection oslovia svojím zaujímavým archívnym potenciálom. Podľa svojich chuťových preferencií hostia na eventoch a degustáciách spoznajú tiché, šumivé alebo perlivé vulkanické vína z produkcie vinárstva Világi Winery.

Oslavy na mieste s očarujúcimi výhľadmi

Prostredie vinárstva je očarujúce v každom ročnom období. Nachádza sa v regióne medzi tromi riekami – Hronom, Dunajom a Ipľom, ktorý sa rozprestiera na nepravidelných kopcoch južného cípu Hontu. Priamo z vinárstva vidno majestátne koryto Dunaja aj pohorie Burda a v prípade dobrej viditeľnosti dovidieť až do Ostrihomu na baziliku.

Foto: Világi Winery

Eventy a degustácie

V butikovom vinárstve máte jedinečnú možnosť zorganizovať výnimočné firemné alebo súkromné podujatie priamo v epicentre vinárskeho diania. Vybrať si môžete event alebo degustáciu. Eventy majú výhodu v tom, že ich kapacita je dvadsať ľudí – teda ideálny počet, pri ktorom si hostiteľ nájde dostatočný čas na každého pozvaného hosťa. Degustácie sa vyznačujú tým, že počet pozvaných hostí sa mení podľa konkrétneho typu degustácie. Na výber je malá degustácia, veľká degustácia a privátna degustácia. Líšia sa v ponuke degustovaných vín a podľa miesta vo vinárstve, v ktorom sa degustácie vín odohrávajú. Viac sa dozviete na www.vilagiwinery.sk.

