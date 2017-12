Byrokratickým nezmyslom roka je povolenie na darovanie odpadu zamestnancom

BRATISLAVA 28. decembra (WebNoviny.sk) – Ak chce podnikateľ darovať zamestnancovi využiteľný odpad, akým je napríklad drevená paleta, či sud, musí si na to od úradov pýtať povolenie.

Odpadová legislatíva

Navyše je potrebné pri tejto žiadosti zaplatiť kolok v hodnote 11 eur. Práve táto povinnosť je byrokratickým nezmyslom roka 2017, ktorý v ankete Združenia mladých podnikateľov Slovenska (ZMPS) vybrala štvrtina z vyše 1100 respondentov.

Odpadová legislatíva tak naďalej zostáva v očiach podnikateľov dobrým zdrojom byrokratických nezmyslov. „Už vlani boli medzi nomináciami viaceré absurdné povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch. Žiaľ, druhé miesto vo vlaňajšom ročníku ankety a niekoľko noviel v uplynulých mesiacoch nestačilo na to, aby úradnícke nezmysly z tejto legislatívy vymizli a odpadová legislatíva boduje opäť,“ uviedol predseda ZMPS Ján Solík.

Nemožnosť prihlásiť sa do e-schránky

Medzi najväčšie byrokratické nezmysly roka 2017 sa so ziskom 18 % zaradila povinnosť firiem ohlasovať svoje podnikateľské priestory Úradu verejného zdravotníctva. Táto povinnosť sa týka akýchkoľvek podnikateľských priestorov a viaže sa na firmu, nie na samotný priestor.

Ak by mal podnikateľ viacero firiem, ktoré využívajú jednu kanceláriu, musí za každú firmu zaslať samostatný návrh a zaplatiť samostatný poplatok 50 eur. Rovnaký postup platí aj v prípade, ak by sa presťahoval do inej kancelárie v tej istej budove.

Na tretej priečke s 13 % hlasov respondentov sa umiestnilo obmedzenie činností, ktoré je možné vykonávať formou dohôd. Nasledovalo nadmerné zaťažovanie zamestnávateľov exekútormi, ktorí pod hrozbou pokút požadujú množstvo podkladov o ich zamestnancoch, či povinnosti súvisiace s elektronickými službami štátu.

Najmä nemožnosť prihlásiť sa do e-schránky v prípade, ak podnikateľ mení občiansky preukaz či už pre stratu alebo krádež.