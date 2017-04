Bystričania nerobia z prehry tragédiu, s Nitrou to bude boj až do konca

BANSKÁ BYSTRICA 17. apríla (WebNoviny.sk) – Finálová séria najvyššej domácej hokejovej súťaže Tipsport ligy 2016/2017 má za sebou dve stretnutia v Banskej Bystrici. Tamojší domáci tím vyhral s Nitrou prvé jednoznačne 4:1, no v druhom prehral tesne 3:4. Všetko je pred ďalšími dvoma duelmi pod Zoborom (v stredu a vo štvrtok) otvorené. Stretli sa totiž najlepšie mužstvá v doterajšom priebehu ligy, čo sa na ľade plne potvrdzuje.

“Nitra hrala v oboch zápasoch dobre. Je to o maličkostiach, detailoch. My sme urobili v nedeľu o jednu chybu viac, preto sme v druhom finálovom zápase prehrali,” tvrdí banskobystrický útočník Dávid Buc, ktorý je nespokojný najmä s tretími tretinami. V oboch dueloch ich totiž Országhov tím nezvládol. “

V tretej tretine sme mali inak hrať. Ako keby sme boli ustráchaní, báli sa toho, že vedieme. Nebudeme sa vyhovárať na to, či v nedeľu zvíťazil súper šťastne alebo nešťastne po odrazených pukoch. Musíme dať hlavu hore a v Nitre vyhrať minimálne jeden zápas. Nečakali sme, že to bude hladké. Urobíme všetko, aby sme si zobrali u nich to, čo nám u nás vzali,“ zdôraznil 30-ročný krídelník “baranov”.

Nitra cestovala pod Urpín s cieľom vyhrať

Nitra cestovala cez víkend pod Urpín s cieľom vyhrať aspoň jeden zápas. Podarilo sa jej to v nedeľu, hoci ani v sobotu nepredviedla zlý výkon. Pri góloch v oboch stretnutiach bol obranca úradujúceho majstra Karol Korím. Dvadsaťtriročný zadák sa často prezentuje streľbou spoza kruhov a zdá sa, že i to môže byť recept na mierne favorizovaného víťaza základnej časti aktuálneho ročníka Tipsport ligy. “Teší ma, že som bol pri góloch v sobotu i teraz v nedeľu, ale je to robota celého mužstva. Chceli sme vyhrať už v sobotu, podarilo sa to v nedeľu. Doma sme silní, ale nemôžeme Bystričanov podceniť, Na tretí zápas sa pripravíme na stodesať percent. Treba hrať svoju hru a verím, že to dopadne v prospech nás,” hovorí Korím.

V podobnom duchu uvažuje aj autor nedeľného víťazného gólu Nitry Marek Tvrdoň: “Prišli sme si do Bystrice zobrať aspoň jedno víťazstvo – a to sa nám podarilo. Vedeli sme čo na nich platí, darilo sa nám neprepadávať, to bolo dôležité. V sobotu im zachytal dobre brankár Bacashihua, nastrelili sme aj dve žŕdky, v nedeľu sme mali šťastie pri góloch, ktoré inkasoval už Lawson. Rozhodla najmä sila kolektívu. V Nitre budeme hrať tak ako celú sezónu. Vybehneme na nich a budeme sa snažiť vyhrať obe stretnutia.”

Z nedeľnej prehry tragédiu nerobia

Banskobystričania sa taktiež vynasnažia pod Zoborom vyhrať. Z nedeľnej nešťastnej prehry tragédiu nerobia a odhodlanie im nechýba. “Nitra nás neprekvapila. V play-off sú to často tesné zápasy, je to o jednom góle, rozhoduje jedna chyba, čo sa aj stalo v druhom stretnutí. My sa musíme sústrediť iba na náš výkon. Nerobíme z prehry tragédiu, stále je o čo hrať, ideme ďalej, bude to boj až do konca. Všetky stretnutia budú ešte vyrovnané. Všetci vieme, že nás nečaká nás nič ľahké, ale nič ľahké nečaká ani Nitru. Finále sa hrá na vysokej úrovni, divákom sa musí hokej páčiť, nechýbajú pekné góly a súboje, hrá sa hore-dolu. Je to rýchly hokej. Myslím si, že toto finále má všetko, čo má mať,“ uviedol po dvoch stretnutiach v boji o majstrovský titul obranca Banskobystričanov a slovenský reprezentant Michal Sersen. Jeho kolega a kapitán “baranov” Tomáš Surový burcuje svoj tím: “Musíme byť silní, dobre sa nastaviť na Nitru u nich a zvládnuť to aj v hlavách. Nič iné nám nezostáva, iba myslieť pozitívne.”

Kormidelník Nitry Andrej Kmeč po sobotňajšej prehre nevnímal šance na zisk titulu tak ako po nedeľnej výhre. Priznal to napokon i na pozápasovej tlačovej besede. “Už by som to videl aj ja 50 na 50. Keď sme išli do Banskej Bystrice, bolo dôležité zvládnuť jeden zápas. V nedeľu sme to priklonili na 50 na 50. Doma musíme hrať tak, aby sme boli úspešní. Bude to ťažké, je to otvorené, rozhodujú detaily, odrazený puk, nejaká maličkosť, ktorá to môže zlomiť. Nik nevie, kedy príde, preto treba byť na takúto situáciu a moment v každom stretnutí pripravený.“

Recept, ako byť úspešný, pozná aj bystrický kouč Vladimír Országh: “Musíme sa ďaleko viac tlačiť do bránky a nerobiť zbytočné chyby, či už okolo modrej čiary, alebo v strednom pásme, kde strácame veľa pukov. Stav série je 1:1, akurát, že sa ‘skracujú’ zápasy. Už ich nestačí vyhrať štyri, ale iba tri. Je to stále z môjho pohľadu 50 na 50.“