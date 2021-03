Bývalá štátna tajomníčka Jankovská ide opäť do väzby, krajský súd zrušil rozhodnutie okresného

aktualizované 15. marca 15:37

Bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská ide v kauze Fatima do väzby. Rozhodol o tom Krajský súd v Trnave.

Výkon väzby má nariadený v Ústave na výkon väzby v Leopoldove. Súd zároveň zrušil rozhodnutie sudcu Okresného súdu v Trenčíne, ktorý obvinenú v kauze Fatima nevzal do väzby a nahradil ju dohľadom probačného a mediačného úradníka.

Jankovská je momentálne hospitalizovaná vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne, zdravotný stav jej neumožnil zúčastniť sa pondelňajšieho verejného zasadnutia.

Podľa obhajcu obvinenej Petra Erdősa bude jeho klientka po rozhodnutí Krajského súdu v Trnave zadržaná a umiestnená do ústavu v Leopoldove. Tam by mal byť podľa jeho názoru opätovne skúmaný jej zdravotný stav, či by nemala byť umiestnená do Nemocnice pre obvinených a odsúdených. Obhajca označil rozhodnutie súdu za prekvapujúce, podľa jeho názoru boli splnené všetky podmienky pre nahradenie väzby dohľadom probačného a mediačného úradníka.