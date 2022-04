Bývalá svetová jednotka Kim Clijstersová definitívne končí s tenisom a dáva prednosť svojej rodine

Belgická tenistka Kim Clijstersová v utorok oznámila, že definitívne končí aktívnu profesionálnu kariéru.

„Rozhodla som sa, že už neodohrám žiadne oficiálne turnaje. Teším sa na ďalšie dobrodružstvá, ktoré ma čakajú. Ďakujem všetkým za podporu,“ napísala na svojom instagrame.

Tenis stále miluje

Tridsaťosemročná bývala svetová jednotka odohrala posledný zápas v októbri 2021 na turnaji v Indian Wells proti Češke Kateřine Siniakovej, ktorá ju vyradila hneď v prvom kole.

„Rozmýšľala som o ukončení kariéry už dlhšie. Stále milujem tenis. Trénovať tri či štyri dni v týždni je pre mňa v súčasnosti dosť na udržanie sa v kondícii, ale nestačí to na to, aby som mohla hrať na ďalších turnajoch. Ak by som chcela ísť hrať do Austrálie, musela by som trénovať tri až štyri týždne. Vzhľadom na môj rodinný život to nie je možné. Rodina má predsa prednosť, však?“ povedala pre oficiálny web WTA Clijstersová, ktorá je členkou Tenisovej siene slávy.

Momentálne žije s manželom Brianom Lynchom a tromi deťmi v americkom New Jersey.

Vrátila sa v roku 2019

Víťazka štyroch grandslamových turnajov a 41 turnajov WTA ohlásila odchod do tenisového dôchodku už tretíkrát. Prvýkrát prerušila kariéru v roku 2007 a po druhý raz v roku 2012.

Na kurty sa vrátila v roku 2019, ale pre zdravotné problémy nastúpila len na tri súťažné stretnutia. Nezvíťazila ani v jednom z nich.