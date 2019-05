Bývalé opory stratili so Slovanom trpezlivosť, brankár Čiliak podal trestné oznámenie

BRATISLAVA 28. mája (WebNoviny.sk) – HC Slovan Bratislava musí pred návratom do najvyššej slovenskej hokejovej súťaže Tipsport ligy vyriešiť viaceré finančné záväzky voči svojim bývalým hráčom.

Problémy s výplatami najnovšie adresovala trojica bývalých členov klubu, ktorí si kedysi obliekali dres teraz už niekdajšieho účastníka Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL).

Čiliak bez troch výplat

Reprezentačný brankár SR Marek Čiliak, ktorý bol súčasť bratislavského klubu v uplynulej sezóne, prezradil, že na Slovan podal trestné oznámenie.

„Mám to šťastie, že mne mi je Slovan dlžný len tri výplaty, keďže som vo februári odišiel do českého tímu HC Kometa Brno. Ale čo ostatní? Tým dlhujú sedem výplat a viac. Jasné, že sa snažím vymôcť svoje peniaze naspäť. Dal som to preto na arbitrážny súd. KHL môj dlh uznala, ale Slovan nič. Fakt tomu nerozumiem, akoby to bolo týmto ľuďom všetko jedno“ prezradil pobúrený Čiliak v rozhovore pre web sport24.pluska.sk. Nevyplatené peniaze sa stále snaží získať.

„Podal som trestné oznámenie na súd a všetko rieši môj právnik. Pobavil som sa však na tom, že sa mu ozvala nejaká firma, že odkúpi moje pohľadávky za 40 percent. Ja som však bol zamestnanec a chcem svoje peniaze naspäť,“ dodáva k situácii 29-ročný gólman.

Pol milióna zámorským hráčom

Problémy s meškajúcimi výplatami avizovala aj ďalšia niekdajšia opora „belasých“ medzi tromi žŕdkami – Kanaďan Barry Brust, ktorému je klub podľa jeho slov dlžný 200-tisíc eur. V horšej situácii sa však nachádza americký útočník Jeff Taffe.

„Sú mi dlžní vyše 300-tisíc eur. Som z toho smutný, pretože stále len zavádzali a sľubovali a pritom to bola lož. Nedostať dva roky peniaze za prácu, to je šialenstvo. Vrátil som sa po roku pôsobenia vo Švajčiarsku len preto, lebo som si myslel, že to je jediná cesta, ako získať peniaze späť, ale nestalo sa. A pritom nikto s vami nekomunikuje. Je načase, aby niekto zobral zodpovednosť. Všetko rieši môj agent a podnikneme kroky, aby sme získali to, čo nám patrí,“ hovorí pre Šport24 38-ročný rodák z Minnesoty.

Prihláška do Tipsport ligy

Od pondelkového večera je jasné, že hokejový Slovan Bratislava končí v nadnárodnej KHL a podá prihlášku do Tipsport ligy. Na získanie potrebnej licencie však musí vyrovnať spomenuté aj ďalšie dlhy voči hráčom, pričom ide o sedemcifernú sumu v eurách.

Vedenie klubu aj v prípade, že budú „belasí“ pôsobiť v Tipsport lige, chce hrať na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, ktorého vlastníkom je mesto Bratislava. Slovan však aj v tomto prípade dlhuje sedemmiestnu sumu.

Ako pre agentúru SITA v utorok potvrdil hovorca bratislavského magistrátu Peter Bubla, k 27. máju je to 1 171 213,26 eur a dlh HC Slovan mládež je k rovnakému dňu 135 916,31 eur.