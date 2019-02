Bývalého brazílskeho prezidenta odsúdili v druhom korupčnom prípade

SAO PAULO 7. februára (WebNoviny.sk) – Bývalého brazílskeho prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu v stredu odsúdili na 12 rokov a 11 mesiacov väzenia za korupciu a pranie špinavých peňazí.

Renovácie bytov na pláži

Prípad sa týkal renovácie vidieckeho domu, ktorú pre exprezidenta vykonali spoločnosti zapojené do korupčného škandálu okolo štátnej ropnej spoločnosti Petrobras. Jeho právnici oznámili, že sa proti odsúdeniu odvolajú.

Da Silva si už pritom od minulého roku odpykáva jeden 12-ročný trest odňatia slobody. Ten mu vymerali za korupciu a pranie špinavých peňazí v súvislosti s renováciami bytu na pláži, za ktoré tiež údajne zaplatili stavebné spoločnosti.

Da Silva bol prezidentom v rokoch 2003 až 2010

V oboch prípadoch podľa prokurátorov dávali firmy da Silvovi výhody výmenou za politické láskavosti. Sedemdesiattriročný politik vinu v oboch prípadoch popiera a tvrdí, že obvinenia voči nemu sú politicky motivované.

Odsúdení v Brazílii sa často môžu dostať na slobodu v rámci podmienečného prepustenia po odpykaní tretiny ich trestu, píše spravodajský portál BBC. To by znamenalo, že da Silva, ktorý bol prezidentom v rokoch 2003 – 2010, by mohol byť za mrežami ďalších osem rokov.

