Bývalého cyklistu Jana Ullricha po napadnutí prostitútky previezli na psychiatrickú liečebňu

BERLÍN 12. augusta (WebNoviny.sk) – Bývalého nemeckého cyklistu Jana Ullricha po piatkovom napadnutí prostitútky previezli na psychiatrickú liečebňu.

Nemca po spomínanom incidente prepustili po zaplatení kaucie. Podľa informácií portálu velonews.com Ullrich následne začal mať náhle pocity úzkosti.

„Jana Ullricha počas piatkovej noci prijali na psychiatrickej liečebni, kde tím špecialistov skúma jeho zdravotný stav. Pre jeho mentálne a psychické rozpoloženie nám neostalo akékoľvek iné riešenie situácie,“ informoval hovorca frankfurtskej polície.

Štyridsaťštyriročný Nemec sa počas šiestich dní dvakrát dostal do opletačiek so zákonom. Najprv v nedeľu 5. augusta protiprávne vstúpil do susedovho domu v meste Palma de Mallorca a vyhrážal sa mu, za čo od súdu dostal zákaz priblíženia sa k hercovi a režisérovi Tilovi Schweigerovi. Následne ho v piatok zatkla polícia za napadnutie prostitútky v jednom z frankfurtských hotelov. Ullrich bol pod vplyvom drog a alkoholu a môže byť obvinený z napadnutia alebo dokonca pokusu o vraždu.

V súčasnosti 44-ročný niekdajší cyklista je jediným Nemcom, ktorý vyhral slávnu Tour de France. Podarilo sa mu to v roku 1997. Na konte má taktiež olympijské zlato z OH 2000 v Sydney z pretekov s hromadným štartom. Neskôr mal problémy s dopingom, v roku 2013 sa priznal k užívaniu zakázaných látok.