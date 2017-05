Manažér, ktorý pripravil Alanis Morissette a ďalšie celebrity o milióny, dostal šesť rokov

BRATISLAVA 4. mája (WebNoviny.sk) – Bývalého obchodného manažéra kanadsko-americkej speváčky a herečky Alanis Morissette, ktorý 42-ročnú interpretku ako aj ďalšie celebrity pripravil o viac než sedem miliónov amerických dolárov, odsúdili na šesť rokov väzenia. Rozhodol o tom kalifornský federálny súd.

Jonathan Schwartz bude následne ďalšie tri roky po prepustení v podmienke, pričom počas tohto obdobia bude musieť absolvovať liečbu zo závislosti, pravidelné drogové testy a návštevy u psychológa. Okrem toho musí zaplatiť odškodné 8,6 milióna dolárov (v prepočte približne 7,876 milióna eur). Jeho obhajca Nathan Hochman pritom žiadal ročný trest odňatia slobody, následný rok domáceho väzenia a 2000 hodín verejnoprospešných prác, s tým však prokurátor nesúhlasil. Schwartz má do výkonu trestu nastúpiť 11. júla.

Schwartz pracoval u Morissette od roku 2009 do marca 2016, keď ho prepustila za neskoré informovanie o jej financiách. Manažér bol zodpovedný za zhromažďovanie jej príjmov, riadenie investičných účtov a platenie poplatkov v jej mene. Jeho nástupca neskôr objavil 116 transakcií za štyri roky z jej účtu na Schwartzov, ktoré dosiahli sumu 4,8 milióna dolárov. Rodáčka z Ottawy však tieto prevody neautorizovala a nemala k nim ani dokumenty, ktoré by ich vysvetľovali. Po tom, čo ho konfrontovala, po niekoľkých meniacich sa odpovediach to odôvodnil ako investície do nelegálneho obchodovania s marihuanou.

Morissette naňho, ako aj na spoločnosť GSO Business Management, v ktorej vtedy pracoval, podala žalobu. Speváčka v nej žiadala odškodné 15 miliónov dolárov, neskôr však uzavreli mimosúdnu dohodu a žalobu následne stiahla. Medzitým predstavitelia GSO začali interné vyšetrovanie vo firme, ktoré odhalilo, že Schwartz spreneveril aj ďalšie viac než dva milióny dolárov od iných známych osobností. Ich mená však nezverejnili. Schwartza nakoniec prokuratúra obžalovala zo sprenevery, pričom manažér sa v januári k tomuto zločinu priznal.

Informácie pochádzajú z webstránky www.hollywoodreporter.com a archívu agentúry SITA.