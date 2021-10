Bývalého prezidenta Saakašviliho zatkli, do Gruzínska prišiel pred kľúčovými voľbami

Bývalého gruzínskeho prezidenta Michaila Saakašviliho zatkli po tom, ako sa vrátil do Gruzínska. V piatok to oznámil premiér Irakli Garibašvili.

Stalo sa tak zhruba 18 hodín po tom, čo Saakašvili, ktorého v Gruzínsku v neprítomnosti uznali vinným zo zneužitia moci a v ostatných rokoch žil na Ukrajine, na sociálnej sieti Facebook napísal, že sa vrátil do vlasti. Podrobnosti o jeho zatknutí zatiaľ nie sú známe.

Rozhodujúce voľby v krajine

Saakašvili na sociálnej sieti informoval, že sa nachádza v meste Batumi. Gruzínski predstavitelia pritom deň predtým popreli, že by sa vôbec nachádzal v krajine.

Bývalý prezident prišiel do Gruzínska pred sobotňajšími komunálnymi voľbami, ktoré sú vnímané ako kľúčové pre politické usporiadanie krajiny. Vo svojich príspevkoch voľby nazval rozhodujúcimi a vyzval na zhromaždenie podporovateľov v nedeľu v Tbilisi, na ktorom sa chystal zúčastniť aj on. Saakašviliho výzvy by mohli narušiť plány vládnej strany na zabezpečenie dominantného postavenia pri voľbe starostov a miestnych zastupiteľstiev.

Energické úsilie proti korupcii

Sobotňajšie voľby sa všeobecne považujú za vyslovenie dôvery vláde a mohli by viesť k predčasným voľbám na budúci rok. Európska únia v apríli sprostredkovala dohodu, aby zmiernila politickú krízu medzi vládnou stranou Gruzínsky sen a opozičnými skupinami vrátane Saakašviliho Zjednoteného národného hnutia. Podľa dohody sa v roku 2022 uskutočnia predčasné voľby, ak Gruzínsky sen získa v komunálnych voľbách menej ako 43 percent hlasov. Nie je však jasné, či dohodu dodržia, keďže od nej v júli Gruzínsky sen odstúpil, lebo ju ešte nepodpísalo Zjednotené národné hnutie. To sa stalo až v septembri.

Saakašvili bol prezidentom v rokoch 2004 – 2013 a bol známy svojím energickým úsilím proti korupcii v Gruzínsku. Gruzíncov však začali znepokojovať jeho autoritárske sklony a niekedy nepredvídateľné správanie. Krajinu opustil krátko po voľbách v roku 2013, v ktorých už nemohol kandidovať. V roku 2018 ho súd uznal vinným a odsúdil ho na šesť rokov za mrežami. Na Ukrajine okrem iného pôsobil ako gubernátor Odeského regiónu.