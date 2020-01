Bývalého šéfa Interpolu odsúdili za jeho reformné názory, myslí si jeho manželka

Žena odsúdeného exšéfa Interpolu v prvom verejnom vyjadrení od vynesenia verdiktu odmietla obvinenia z korupcie ako „klamstvá a falošné dôvody“ a vyhlásila, že jej manžel dostal trest za to, že chcel prostredníctvom svojho vysokého postavenia podporiť snahy o reformu komunistickej strany zvnútra. Grace Meng v stredu v rozhovore pre agentúru The Associated Press uviedla, že jej muž Meng Chung-wej patril k reformnej frakcii čínskej vládnej strany.

Presadzoval systém založený na voľbách

Tam, mimo zraku verejnosti, v reakcii na zhoršujúcu sa všadeprítomnú korupciu spolu s ďalšími spolustraníkmi presadzoval “moderný” ústavný a politický systém založený na voľbách.

„Všetci v najvyšších kruhoch strany diskutovali o tomto probléme. Boli dva protichodné postoje. Jedným bolo skoncentrovať moc ešte viac, čo je metóda, ktorú prijali. Druhým názorom bolo systém od základov zreformovať,“ uviedla Meng. Ako povedala, jej manžela potrestali práve za to, že presadzoval reformy.

Menga Chung-weja odsúdili v utorok v Číne na 13 rokov a šesť mesiacov za prijatie úplatkov. Podľa súdu zneužil svoje funkcie, medzi nimi námestníka ministra pre verejnú bezpečnosť. Žiadnu funkciu už medzičasom nezastáva a vylúčili ho aj z vládnej Komunistickej strany Číny.

Meng bol dočasne nezvestný

Meng bol dočasne nezvestný, odkedy koncom septembra 2018 vycestoval z Francúzska do rodnej Číny. Jeho zmiznutie vtedy nahlásila práve jeho manželka. Čínske úrady následne priznali, že ho vyšetrujú pre úplatkárstvo a iné porušenia zákonov.

Meng zastával funkciu prezidenta Interpolu od roku 2016, jeho mandát mal vypršať v roku 2020. Vo funkcii ho nahradil Juhokórejčan Kim Čong-jang.