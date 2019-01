Bývalého viceprimátora Nitry Štefeka zbavili obvinení z nepriamej korupcie

NITRA 18. januára (WebNoviny.sk) – Bývalý viceprimátor a kandidát na primátora Nitry v posledných komunálnych voľbách Štefan Štefek už nie je obvinený z nepriamej korupcie. Štefeka zadržali mesiac a pol pred voľbami kukláči so samopalmi v jeho dome. Po výsluchu ho pustili.

„V decembri minulého roka bolo uznesením generálneho prokurátora uznesenie o vznesení obvinenia voči osobe Štefan Š. zrušené. Aby nedošlo k sťaženiu alebo zmareniu objasnenia alebo vyšetrenia veci, viac informácií nie je možné poskytnúť,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka. Štefek sa v piatok nechcel k téme vyjadriť a povedal, že zvolá budúci týždeň tlačovú besedu.

Kukláči spôsobili traumu jeho deťom

Protikorupčná jednotka zadržala Štefeka 24. septembra 2018 o 6:30 v jeho dome. Svedkom toho bola jeho 14-ročná dcéra a šesťročný syn. Niekoľko dní po zadržaní zvolal Štefek tlačovku, na ktorej spolu s manželkou povedali, že tým bola spôsobená trauma ich deťom.

„Prečo ma zadržali ako hľadaného zločinca namiesto toho, aby ma predvolali na výsluch,“ pýtal sa Štefek. Svoje zadržanie dával do súvisu s blížiacimi sa komunálnymi voľbami. Zároveň povedal, že má podozrenie, kto by za jeho zadržaním mohol stáť, no konkretizovať svoje domnienky nechcel.

Štefek bol v minulosti okresným šéfom Smeru-SD v Nitre, osem rokov bol zástupcom primátora Jozefa Dvonča (Smer-SD). Po svojom odchode zo strany sa stal nepohodlným, povedal na tlačovke. „To, že som tŕňom v oku niektorým predstaviteľom Smeru-SD v Nitre, je zjavné,“ vyjadril sa v septembri Štefek, ktorý kandidoval za primátora ako nezávislý.

Údajné úplatky vo výške 36-tisíc eur

Podľa obvinenia, ktoré vzniesla Národná kriminálna agentúra, chcel konateľ zvolenskej obchodnej spoločnosti Jozef H. dostávať zákazky u Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti v Nitre.

Štefek bol v tom čase technicko–investičným riaditeľom tejto spoločnosti. Údajne sa dohodli, že podnikateľ má dať futbalovému klubu FC Nitre, kde Štefek tiež pôsobil, desiatky tisíc eur formou zmluvy o reklame. „Zmluvou o reklame mal byť úplatok vo výške 36-tisíc eur zakrytý,“ informovala vtedy polícia.