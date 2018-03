Bývalý bubeník The Beatles Ringo Starr prijal rytiersky titul

BRATISLAVA 21. marca (WebNoviny.sk) – Anglický hudobník Ringo Starr si od princa Williama prevzal rytiersky titul.

Slávnosť sa konala v Buckinghamskom paláci, kam bývalý bubeník legendárnych The Beatles prišiel s manželkou Barbarou Bach. Sedemdesiatsedemročného muzikanta, ktorý môže používať titul sir, ocenili za prínos hudbe.

„Veľa to pre mňa znamená. Je to uznanie za všetko, čo sme spravili. Naozaj ma veľmi potešilo, že som si mohol prevziať tento titul,“ uviedol Starr, ktorý v roku 1965 dostal spolu s ostatnými členmi The Beatles titul MBE. „Trocha som sa triasol, keď som tu bol dnes len ja,“ dodal pre BBC. Slávny bubeník tiež zažartoval, že bude trofej nosiť počas raňajok.

V rámci utorňajšej slávnosti ocenili aj ďalšie osobnosti, medzi nimi sú spisovateľka Jilly Cooper, spisovateľ Michael Morpurgo, bývalý škótsky hráč ragby John „Ian“ McLauchlan alebo waleský hráč ragby Sam Warburton.

Ringo Starr, vlastným menom Richard Starkey, pôsobil v začiatkoch kariéry v kapele Rory Storm and the Hurricanes. V roku 1962 sa stal členom The Beatles, ku ktorým patrili aj John Lennon, Paul McCartney a George Harrison. Po rozpade skupiny v roku 1970 sa vydal na sólovú dráhu. Ešte v tom istom roku uviedol na trh prvé dve sólové štúdiovky – Sentimental Journey a Beaucoups Of Blues.

Počas svojej sólovej kariéry nahral zatiaľ 19 štúdioviek, pričom najnovšiu s názvom Give More Love vydal vlani v septembri. Dva razy ho uviedli do Rock’n’rollovej siene slávy, v roku 1988 ako člena The Beatles a v roku 2015 ako sólového umelca.