Bývalý hasič Capko podviedol deväť známych, súd mu vymeral sedem rokov za mrežami

Trest sedem rokov odňatia slobody nepodmienečne za obzvlášť závažný zločin podvodu uložil odvolací senát Krajského súdu v Banskej Bystrici pre 44-ročného bývalého hasiča Jozefa Capka zo Závadky nad Hronom. V rokoch 2011 až 2015 pod rôznymi zámienkami vylákal od deviatich ľudí rôzne čiastky peňazí, čím im spôsobil škodu vyše 428 tisíc eur.

So ženami mal dôverný vzťah

Capko podviedol sedem žien a dvoch mužov a pokúšal sa aj ďalšie osoby. Všetko boli ľudia, ktorých poznal buď ako rodákov, alebo išlo o spolužiaka, či kolegu z hasičského zboru. Medzi podvedenými bola aj priateľka z liečenia. Peniaze získal od nich v hotovosti, ale presvedčil ich tiež, aby si na seba zobrali úver, že on ho bude splácať. Tvrdil im, že ako hasič je štátny zamestnanec a úver nedostane.

Peniaze vraj potreboval na stavebnú činnosť, ktorú údajne vykonával pri rekonštrukcii domu v Polomke, v Rakúsku a inde. S niektorými ženami mal aj dôverný vzťah, ba jednej sľúbil, že si ju vezme a inej, že sa spolu presťahujú do Rakúska. Požičané peniaze sa zaviazal vracať zo stavebnej činnosti, o ktorej neskôr súd zistil, že nemal na to príslušnú licenciu a robil to „na čierno“. Niektorým veriteľom sľúbil, že požičané peniaze im vráti i s vysokým zhodnotením. Na požičanie peňazí Capkovi doplatil jeho kolega hasič aj rozvodom. Podľa súdu sa podvedení k svojim peniazom zrejme už nedostanú, hoci na Capkov majetok je vyhlásený konkurz aj s ich požiadavkami.

Rozhodnutie súdu je právoplatné

Hasič Capko na prvostupňovom súde tvrdil, že nikoho nechcel oklamať a podviesť. Podvedení však vypovedali ako to bolo, čo im sľuboval a hovoril, len aby dostal od nich peniaze. V jeho neprospech bol i rad listinných a iných dôkazov. Prvostupňový súd ho uznal vinným z obzvlášť závažného zločinu podvodu so škodou veľkého rozsahu po dlhší čas a na viacerých osobách. Za to mu Okresný súd v Banskej Bystrici uložil trest jedenásť rokov odňatia slobody nepodmienečne.

Proti tomu sa Capko odvolal, ale nakoniec na Krajský súd neprišiel. Odvolací senát mu však trest zmiernil z jedenásť na sedem rokov vzhľadom na doterajšiu bezúhonnosť. Rozhodnutie Krajského súdu je právoplatné a predseda senátu vydal príkaz na dodanie Capka do výkonu trestu, ktorý si odpyká v zariadení s minimálnym stupňom stráženia.