Bývalý policajný prezident Gašpar chce vysvetľovať okolnosti okolo vraždy novinára Kuciaka

Séria statusov na sociálnych sieťach a videí má verejnosti v rámci projektu „Oklamaní“ ozrejmiť okolnosti po vražde novinára Jána Kuciaka. Pripravuje ich bývalý policajný prezident Tibor Gašpar.

Krajmer na mieste činu

Ako napísal na sociálnej sieti, chcel by napríklad vysvetliť, aká bola činnosť polície a jeho samotného ako prezidenta Policajného zboru v prvých hodinách po zistení dvojnásobnej vraždy novinára a jeho priateľky, ako to bolo s prítomnosťou riaditeľa Národnej protikorupčnej jednotky Róberta Krajmera na mieste činu alebo ako vznikol vyšetrovací tím a ako sa vyšetrovalo do mája 2018.

Koncom tohto mesiaca totiž Gašpar po dohode s predsedom vlády Petrom Pellegrinim odišiel z funkcie. Vysvetliť chce tiež, prečo po približne troch týždňoch rezignoval vtedajší minister vnútra Tomáš Drucker, ktorému sa Gašpara nepodarilo presvedčiť, aby odišiel z funkcie.

Odchod po dohode s Pellegrinim

Gašpar sa podľa vlastných slov chce vyjadriť aj k tomu, prečo nakoniec on sám odišiel z postu policajného prezidenta.

„Je toho veľa, čo vysvetľovať,“ napísal s tým, že informácie podloží konkrétnymi faktami. „Budete tak mať možnosť vidieť, komu naozaj záleží na vyšetrení tohto ohavného činu, a kto ho len bezcitne zneužíva vo svoj prospech,“ dodal Gašpar.

Gašpar z funkcie prezidenta Policajného zboru odišiel po dohode s premiérom Pellegrinim, ktorý bol vtedy aj poverený riadením rezortu vnútra. Gašparov odchod predtým žiadali aj demonštranti zo zhromaždení Za slušné Slovensko a aj politická opozícia. Jeho meno sa spomínalo aj v súvislosti s lustráciami novinárov.