Bývalý prezident Andrej Kiska napísal politický triler

Premiér sa k potlesku prinútil. Prezidenta nenávidel najviac, ale vedel, že kamery budú striehnuť na každý jeho pohyb, na každý záchvev na jeho tvári. Sľub sledoval s mierne ironickým úškrnom. Najradšej by bol vyskočil a celej krajine vykričal, že toto všetko je podvod. Podvod spískaný proti nemu. Človeku, ktorý už dvadsať rokov nerobí nič iné, len sa prehrabuje v tomto Augiášovom chlieve a očisťuje túto krajinu. On mal byť ten, kto dnes skladá ten sľub. On mal byť prezidentom. Toto mal byť jeho deň!

Prezident – dvadsať dní na prežitie je politický triler z vydavateľstva Ikar, v ktorom sa prelína fikcia so skutočnosťou. Bývalý prezident Andrej Kiska sa rozhodol pre fiktívny príbeh, aby mohol doň vložiť rôzne pikošky, názory, svoje pohľady na politickú situáciu. Aby to malo šťavu, spád a čitateľov to bavilo. „Táto kniha je fikcia, no je tam mnoho situácií, ktoré som naozaj zažil a bude záležať len na čitateľovi, čo všetko tam nájde a odhalí,“ usmieva sa bývalý prezident.

Andrej Kiska. Foto: Bux.sk

Veľký rozhovor s A.Kiskom o knihe si môžete vypočuť v podcaste Knižný kompas . Prečo napísal fikciu a nie memoáre? Nakoľko je príbeh autentický, ako vymýšľal mená svojich postáv a ktoré „bondovské“ vychytávky sú reálne, ktoré vymyslené? Aj o tom hovorí v podcaste:

https://www.podbean.com/ew/pb-kie48-10f35e8

Príbeh sa začína inauguráciou prezidenta Patrika, ktorý vo voľbách porazil premiéra Vargu. A začína sa dvadsať dní, ktoré preveria novú hlavu štátu zo všetkých uhlov. Na domácej scéne napätý vzťah s premiérom. V pozadí ukrajinsko-ruská vojna, do ktorej prezident zasiahne viac, ako by si možno želal. Vystúpi v OSN, stretne sa s americkým prezidentom a snaží sa udržať na uzde ruského prezidenta Stepina ukrajinskú hlavu štátu Berdija.

No a popri tom sa vinie osobná linka prezidenta – vzťahy v jeho najbližšom okolí, dcéra Dominika, dom v Malinove a najmä rodiaca sa láska k Eliške, členke prezidentského tímu.

„Konšpirátori budú, určite sa ozvú ľudia, ktorí majú vo veľkej láske Putina a jeho režim. No ja som chcel predovšetkým vykresliť prezidenta so svojimi pochybovaniami, neistotami, premýšľaním. Chcel som ho vykresliť ako reálneho človeka, akým som bol aj ja a ako so prežíval funkciu hlavy štátu,“ dodáva A.Kiska.

Vypočujte si úryvok.

Z knihy číta Boris Farkaš:

Milan Buno, knižný publicista

Informačný servis