Bývalý šéf národniarov Ján Slota neprišiel na súd, pojednávanie odročili

BANSKÁ BYSTRICA 29. júna (WebNoviny.sk) – Na pracovisku Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici sa vo štvrtok malo začať hlavné pojednávanie s expolitikom Jánom Slotom, ktorý však pre zdravotné problémy na súd neprišiel.

Pretože chýbal aj jeden svedok, sudca odročil pojednávanie na koniec júla. Slotu prokuratúra stíha za prečin podplácania súvisiaci s dopravnou nehodou v januári minulého roku. Podľa účastníkov nehody im mal Slota po havárii ponúkať peniaze, aby sa incident riešil bez policajtov.

Po nehode sa odmietol podrobiť dychovej skúške

Ján Slota 18. januára 2016 na ceste prvej triedy v smere z Lietavskej Lúčky do Porúbky v okrese Žilina narazil s Porsche Cayenne do pred ním idúceho Audi A6, ktoré narazilo do Suzuki SX4.

Slotu obvinili z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, pretože po nehode sa odmietol podrobiť dychovej skúške na alkohol aj odberu krvi alebo iného biologického materiálu, či nie je ovplyvnený návykovou látkou.

Vo februári 2016 ho Krajský súd v Žiline právoplatne odsúdil štyri mesiace podmienečne s odkladom na skúšobnú dobu dva roky. Zároveň potvrdil prvostupňový trest zákazu šoférovania na šesť rokov.

Skolaboval a nebol schopný prísť na súd

Obhajca Pavol Kuric na súde uviedol, že ráno 29. júna ho rodinní príslušníci Jána Slotu telefonicky informovali, že skolaboval a nie je schopný prísť na súd.

Obhajca dodal, že v stredu bol tri hodiny s klientom a dohodli sa, že sa stretnú v Banskej Bystrici pred súdom. Či sa expolitik nachádza v nemocničnom zariadení alebo doma, obhajca nevedel.

Sudca urobil prestávku, aby sa Kuric mohol spojiť s klientom, ale nepodarilo sa mu to. Sudca odročil pojednávanie na 31. júla 2017.