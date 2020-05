Bývalý šéf štátnych rezerv Kičura ostáva v kolúznej väzbe, najvyšší súd zamietol jeho sťažnosť

Bývalý šéf Správy štátnych hmotných rezerv SR (SŠHR SR) Kajetán K. ostáva vo väzbe. Ako ďalej agentúru SITA informovala hovorkyňa Najvyššieho súdu SR Alexandra Važanová, NS SR totiž zamietol jeho sťažnosť voči verdiktu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), ktorý ho vzal do väzby pre hrozbu ovplyvňovania svedkov.

„Senát Najvyššieho súdu dospel k záveru, že dôvody kolúznej väzby, v tomto štádiu konania, sú dané,“ uviedla Važanová.

Polícia v rámci vyšetrovania prípadu s krycím názvom „Rezervy“ vzniesla v utorok 21. apríla obvinenia voči bývalému šéfovi SŠHR SR za obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku a za obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti.

Vzhľadom na to, že Kajetán K. je sudcom s prerušeným výkonom funkcie, rozhodoval o súhlase s väzbou Ústavný súd SR v Košiciach. Ten v stredu 22. apríla dal súhlas na jeho vzatie do väzby a následne Úrad špeciálnej prokuratúry SR doručil sudcovi pre prípravné konanie ŠTS Banská Bystrica návrh na vzatie obvineného do väzby.