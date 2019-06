Bývalý šéf UEFA Platini je na slobode, po vypočúvaní ho polícia prepustila

PARÍŽ 19. júna (WebNoviny.sk) – Francúzska polícia v noci z utorka na stredu prepustila na slobodu niekdajšieho prezidenta Európskej futbalovej únie (UEFA) Michela Platiniho.

Francúza v utorok vypočúvali v súvislosti s možnou korupciou pri prideľovaní organizátorov majstrovstiev sveta vo futbale v rokoch 2018 a 2022.

Polícia voči nemu nevzniesla žiadne obvinenie. On sám tiež popiera akúkoľvek vinu. Platiniho zadržanie sa skončilo polhodinu po polnoci.

Platini odpovedal na množstvo otázok

Úrad boja proti korupcii, finančným a daňovým trestným činom francúzskej polície v Nanterre na predmestí Paríža 63-ročný niekdajší skvelý futbalista opustil v sprievode svojho právneho zástupcu Williama Bourdona, pričom odpovedal na otázky prítomných reportérov.

„Bolí ma veľmi, čo sa stalo, ale v konečnom dôsledku si policajní úradníci len robili svoju prácu. Trvalo to dlho, ale vzhľadom na množstvo otázok to ani nemohlo byť inak. Pýtali sa ma záležitosti v súvislosti s majstrovstvami Európy 2016 vo Francúzsku, svetovými šampionátmi v roku 2018 v Rusku i 2022 v Katare, zaujímali sa o informácie o parížskom klube Saint-Germain aj Medzinárodnej futbalovej federácii,“ priblížil témy vypočúvania Platini.

Vypočuli aj bývalú poradkyňu Sarkozyho

Okrem Platiniho vypočuli aj generálneho sekretára prezidentského paláca Clauda Gueanta a Sophie Dionovú, poradkyňu v oblasti športu niekdajšieho francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho.

Ešte pred voľbou dejiska MS 2022 Sarkozy v novembri 2010 hostil stretnutie, kde sa mali stretnúť vtedajší šéf Európskej futbalovej únie Platini a Tamin bin Hamad al-Thani, korunný katarský princ a v súčasnosti vládnuci emir, ktorý vlastní aj francúzsky elitný klub PSG.

Sarkozy často navštevuje zápasy tohto klubu. Katarská kandidatúra v hlasovaní výkonného výboru FIFA o organizátorovi šampionátu potom zdolala favorizované amerického protikandidáta 14:8.

„Zaručené“ správy a možnej korupcii

Platini v hlasovaní aj verejne podporil Katar. Keďže turnaj napokon pridelili výrazne nefutbalovej krajine v Perzskom zálive, začali sa šíriť dohady a „zaručené“ mediálne správy o možnej korupcii. Platini ubezpečil, že stretnutie o Sarkozyho nemalo vplyv na jeho rozhodnutie hlasovať za Katar.

„Francúzsky prezident ma o to nikdy nepožiadal, sám som vedel, že by bolo dobré dať hlas Kataru,“ povedal Platini v rozhovore pre AP ešte v roku 2015. V tom istom rozhovore však nevylúčil aj to, že súperiacej americkej strane ešte skôr prisľúbil možnú podporu v kandidatúre.

Francúzski prokurátori sa zaoberajú vyšetrovaním aj ďalších víťazných kandidatúr v súvislosti s významnými športovými podujatiami vo svete ako sú futbalové MS 2018, olympijské hry 2020 či svetové šampionáty v atletike.