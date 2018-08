Bývalý slovenský reprezentant Janočko sa vrátil na súťažný trávnik, zlákala ho prítomnosť syna

KOŠICE 14. augusta (WebNoviny.sk) – Bývalý slovenský futbalový reprezentant Vladimír Janočko sa počas uplynulého víkendu vrátil na súťažné trávniky.

V rámci 2. kola V. ligy Košicko-gemerskej medzi Malou Idou a Ťahanovcami nastúpil za domáci tím po boku svojho staršieho syna Michala. Do hry naskočil v úvode druhého polčasu za stavu 0:2, ale ani on nezabránil prehre 2:4.

Kondične lepšie ako mladí hráči

„Na to, v akom teple sa hralo, to nebolo až také zlé. Mám pocit, že kondične som na tom bol lepšie ako niektorí mladí hráči,“ pousmial sa v rozhovore pre denník Korzár 41-ročný Janočko, ktorý počas aktívnej kariéry hrával v najvyššej slovenskej, gréckej i rakúskej súťaži.

K návratu ho zlákala prítomnosť 20-ročného syna v kádri Malej Idy, obce ležiacej neďaleko Košíc. „Mužstvo som videl v akcii v prvom kole i na predsezónnom turnaji. Nebude to každý týždeň, ale ak budem mať čas a chuť, prídem mu pomôcť,“ prezradila svoje plány niekdajšia hviezda Austrie Viedeň či Red Bullu Salzburg. Pozornosť divákov vzbudzovali aj ďalšie známe mená. Na súpiske Ťahanoviec sa objavili brankár Marián Kello (114 štartov v škótskej Premiership a 3 zápasy v seniorskej reprezentácii) a útočník Roman Jurko (bývalý hráč 1. FC Košice alebo Interu Bratislava).

Založil Janočko Academy

Janočko starší sa po skončení profesionálnej kariéry venuje výchove mladých talentov. V Košiciach založil vlastný klub nesúci názov Janočko Academy. Popritom však stále aktívne športuje a nechal sa nahovoriť aj na sporadické pôsobenie v piatej najvyššej súťaži.

„Som veľmi rád, že sa otec na to dal. V Malej Ide sa sformovala dobrá partia a keďže tam bývam, mam to kúsok. Schuti si zahráme a potom pri pive všetko spoločne preberieme, posrandujeme. Myslím, že je to príjemný bonus aj pre fanúšikov. Nejaké skúsenosti z tých stoviek zápasov otec má. Aj v nedeľu, keď nastúpil, bolo to vidieť. Chodieva si zahrať tenis a celkovo je fanatik do športu. Kým mu držia kolená, stále je rozdielový hráč,“ povedal o Futbalistovi roka 2003 na Slovensku syn Michal.