Bývalý špeciálny prokurátor Kováčik má pootvorené dvierka. Berie aj časť platu

Postu špeciálneho prokurátora sa Dušan Kováčik vzdal, radovým prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry však zostal, aj keď s pozastaveným výkonom funkcie. Navyše, pokiaľ nie je skončené jeho trestné stíhanie právoplatným odsúdením, tak má nárok na 30 percent platu.

„Služobný pomer prokurátora mu nezanikol, bol mu dočasne pozastavený výkon jeho funkcie,“ povedala portálu Webnoviny.sk hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová.

Podľa nej zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry hovorí, že prokurátor, ktorému bol dočasne pozastavený výkon jeho funkcie, nemá počas tohto pozastavenia práva a povinnosti prokurátora a nesmie vykonávať funkciu prokurátora.

Obvinený z viacerých trestných činov

Kováčikovi pozastavila výkon funkcie prokurátora prvá námestníčka generálneho prokurátora Viera Kováčiková 22. októbra. Polícia vtedy zadržala a obvinila dnes už bývalého šéfa špeciálnej prokuratúry z korupcie, podporovania zločineckej skupiny, zneužitia právomocí a ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti.

O väzbe Kováčika rozhodol Špecializovaný trestný súd v Pezinku. Za mrežami zostal z dôvodu kolúznej a preventívnej väzby. To znamená, že by mohol na slobode ovplyvňovať svedkov alebo aj pokračovať v trestnej činnosti.

Tento týždeň Najvyšší súd SR dôvody väzby potvrdil. Po dvoch dňoch, vo štvrtok 12. novembra, parlament zverejnil list Kováčika o tom, že sa vzdáva funkcie špeciálneho prokurátora.

Vzdanie sa funkcie zrejme návratu z väzby nepomôže

Otázkou je, či by vzdanie sa funkcie mohlo Kováčikovi pomôcť pri jeho ďalšej žiadosti o prepustenie z väzby. Advokát môže argumentovať, že jeho klient nie je v riadiacej funkcii a nemá ako ovplyvňovať trestné konanie.

Odborníčka na trestné právo Lucia Kurilovská si myslí, že táto okolnosť bývalému špeciálnemu prokurátorovi veľmi pomôcť nemôže. Pripomenula, že súd pri väzbe zohľadňuje všetky okolnosti, či nehrozí, že by ušiel, ovplyvňoval svedkov alebo či by pokračoval v trestnej činnosti.

„Keďže má aj kolúznu väzbu, vzdanie sa funkcie špeciálneho prokurátora mu v zásade nepomôže. Svedkov by mohol ovplyvňovať, a to nesúvisí s výkonom funkcie,“ povedala Webnovinám Kurilovská.

Špecialistka na trestné právo a rektorka Akadémie Policajného zboru Lucia Kurilovská. Foto: archívne, SITA/Ľudovít Vaniher.

Kováčik je naďalej v služobnom pomere prokurátora. Ak by sa trestné stíhanie voči nemu skončilo a súd by ho právoplatne neodsúdil, mohol byť ďalej pracovať na generálnej prokuratúre. Podľa Kurilovskej je na rozhodnutí Kováčika, či by sa vzdal aj pozície prokurátora. Za dôležité považuje, že po vznesení obvinenia mu bol pozastavený výkon funkcie prokurátora.

„Zatiaľ nie je rozhodnuté o vine a treste. Trestné konanie môže dopadnúť rôzne. Nemusí byť dostatok dôkazov. Boli sme svedkami oslobodzujúceho rozsudku v trestnej veci, kde boli obeťami Ján Kuciak a Martina Kušnírová na prvom stupni,“ pripomenula právnička.

Doplnila že vzdaním sa funkcie na čele špeciálnej prokuratúry, Kováčik otvoril dvere na výber nového špeciálneho prokurátora tak, aby úrad fungoval pod riadnym vedením.

Kováčik má príjem z prokuratúry aj vo väzbe

Štát žiadneho prokurátora vo väzbe bez príjmu nenechá. Platí to aj v prípade Kováčika. Zákon mu garantuje tridsať percent základného platu. Na generálnej prokuratúre by mal byť základný plat prokurátora okolo 4 000 eur v hrubom. To znamená, že Kováčik by mal dostávať približne 1 200 eur mesačne. Keby sa funkcie prokurátora vzdal, nedostal by nič.

Kováčik bol najlepšie zarábajúci človek v celom systéme prokuratúry. Mimovládna organizácia Transparency International Slovensko tento rok zverejnila informáciu, že špeciálny prokurátor bol s celoročným príjmom za rok 2019 takmer 105 000 eur treťou najlepšie platenou funkciou v štáte po guvernérovi Národnej banky Slovenska a prezidentke.

Do príjmu špeciálneho prokurátora bol zahrnutý plat s príplatkami, ďalej 13. a 14. plat, na ktorý majú prokurátori nárok zo zákona, odmena a paušálne náhrady. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár zarobil vlani menej, a to necelých 95 000 eur. Pre porovnanie ročný príjem predsedu vlády je takmer 72 000 eur.