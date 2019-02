Bývaly splnomocnenec vlády Janckulík vstúpil do KDH, rozhodli najmä hodnotové otázky

BRATISLAVA 5. februára (WebNoviny.sk) – Do Kresťanskodemokratického hnutia vstúpil nezaradený poslanec NR SR Igor Janckulík. Do parlamentu sa dostal za stranu Sieť, po jej rozpade bol členom poslaneckého klubu Mosta-Híd.

Koalíciu prestal podporovať

Bol splnomocnencom vlády pre rýchlostné cesty, po vražde novinára Jána Kuciaka prestal koalíciu podporovať. Ako v pondelok povedal na tlačovej besede, aj naďalej by sa rád venoval oblasti dopravy.

To, či bude kandidovať do NR SR, závisí od toho, či mu strana dá dôveru, on by však rád pokračoval.

„Mal by som záujem. Pôsobím v Žilinskom samosprávnom kraji ako poslanec a podpredseda a vidím, že politika na krajskej úrovni je dobrá, keď je prepojená aj s Národnou radou SR,“ povedal Janckulík.

Prepojenie na celoslovenskú politiku

Tvrdí, že veci, ktoré sa mu podarilo zmeniť v regióne, sa podarilo vďaka prepojeniu na celoslovenskú politiku.

Janckulík v pondelok takisto priznal, že uvažoval, či sa vôbec chce politicky ešte angažovať. „Po viacerých rokovaniach s predsedom KDH Alojzom Hlinom som dospel k záveru, že napriek tomu, že niektorí z KDH odchádzajú, ja do neho vstúpim. Teší ma, že niektorí moji podporovatelia z regiónov prejavili záujem do KDH vstúpiť,“ dodal poslanec.

Pre vstup do KDH sa rozhodol aj z hodnotových otázok, je mu blízka kresťanská politika. V strane sa chce venovať oblasti dopravy.