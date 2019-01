Bývalý sudca Radačovský, ktorý rozhodol v spore prezidenta Kisku, kandiduje na poslanca do Bruselu

BANSKÁ BYSTRICA 18. januára (WebNoviny.sk) – Emeritný sudca Miroslav Radačovský sa bude uchádzať o poslanecký post v Európskom parlamente na kandidátke Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS), aj keď nie je členom tejto strany.

Nezľakol sa anonymných listov

„Bol to nielen sudca so 40-ročnou praxou, ale zároveň aj človek, ktorý aj v prípade pozemkov pod Tatrami ukázal, že sa nenechá ovplyvňovať a našiel v sebe aj veľký kus osobnej odvahy, keď sa nezľakol ani anonymných listov, ktoré mu v tejto súvislosti prišli,“ predstavil kandidáta predseda ĽSNS Marian Kotleba a dodal, že Radačovský za 40 rokov súdnej praxe nemal ani jedno rozhodnutie, ktoré by zrušil najvyšší alebo ústavný súd.

„Bude rozhodujúce byť v Európskom parlamente a hájiť národné záujmy Slovenska tak, aby sme nedospeli k záveru, že tieto záujmy budú hájiť napríklad takí ľudia, ako je Miroslav Lajčák, ktorí ich podľa môjho názoru neháji, ale aby ich hájili skutoční patrioti,“ uviedol Radačovský s tým, že chce slúžiť minimálne päť rokov svojej vlasti.

Slová na adresu prezidenta Kisku

Bývalý sudca Okresného súdu v Poprade Miroslav Radačovský sa zviditeľnil vyjadreniami, ktoré v októbri minulého roka vyriekol po rozhodnutí v pozemkovom spore na adresu prezidenta Andreja Kisku.

„Keby ja som bol prezidentom republiky, a sudca, ktorýkoľvek iný, by zistil všetky skutočnosti a súvislosti tak ako ja, vzdám sa funkcie prezidenta republiky, nebudem sa uchádzať o žiadnu inú politickú funkciu, odídem do štátu, kde sa cítim dobre, napríklad do Spojených štátov amerických alebo Izraela, a pozor, tým nechcem tvrdiť, že si vysoko nevážim americký ľud alebo židovský národ, ale takto by som konal ja,“ povedal sudca po vynesení rozsudku v kauze, ktorá sa týkala pozemkov v obci Veľký Slavkov.

O pôdu s výmerou 1,2 hektára sa s prezidentom Andrejom Kiskom súdil popradský zubár Ján Franc. Sudca napokon rozhodol v prospech Franca. Krátko po vynesení rozsudku a kritike za jeho výroky Radačovský oznámil, že od 1. januára 2019 sa vzdáva funkcie sudcu.

ĽSNS už minulý týždeň uviedla, že sa aktívne zapojí do volieb do Európskeho parlamentu a predstavila troch straníckych kandidátov. Lídrom kandidátky v eurovoľbách bude podpredseda ĽSNS a súčasný poslanec Národnej rady SR Milan Uhrík. Ďalšími kandidátmi budú Martin Beluský a Milan Mazurek, ktorí sú tiež poslancami NR SR. Strana chce predložiť kompletnú kandidátku 14 kandidátov.

Slovensko má o poslanca viac

Voľby do Európskeho parlamentu sa budú konať od 23. mája do 26. mája, na Slovensku budú v sobotu 25. mája. Slováci si svojich zástupcov, ktorí majú mandát na päť rokov, vyberú po štvrtýkrát. Oproti minulosti zmena nastane pri počte zvolených poslancov. Doteraz malo Slovensko v štrasburskom pléne 13 stoličiek zo 751, tento rok ale budeme voliť 14 zástupcov do 705-členného parlamentu.

Slovensko má v súvislosti s voľbami do EP aj neslávne prvenstvo – na voľbách sa v roku 2014 zúčastnilo najmenej voličov z celej EÚ, len 13,05 percenta. Ako avizovali zástupcovia politických strán naprieč politickým spektrom, ale aj napríklad Informačná kancelária EP na Slovensku či Zastúpenie Európskej komisie, budú robiť všetko preto, aby sa účasť zvýšila.

Po májových voľbách sa zmení nielen plénum europarlamentu, vymení sa aj exekutíva – Európska komisia. Tá však nevznikne hneď po voľbách, očakáva sa, že noví komisári si sadnú na stoličky koncom roka 2019 alebo na začiatku 2020.