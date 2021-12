Bývalý tréner mládeže v FC Barcelona čelí obvineniu zo sexuálneho zneužívania maloletých

Niekdajší šéf mládežníckych tímov v španielskom futbalovom klube FC Barcelona Albert Benaiges čelí obvineniu zo sexuálneho zneužívania maloletých. Tohto konania sa údajne dopúšťal voči desiatkam žiakov na štátnej škole, kde taktiež pôsobil.

K obvineniam sa zatiaľ nepridal žiadny z niekdajších hráčov Barcelony. Kouč tamojšieho A-mužstva Xavi Hernández však priznal, že ho táto správa zaskočila. „Nemám žiadne informácie o tom, že by sa vyskytol tento druh prípadov, aj keď to neznamená, že sa nestali. Bol to môj tréner a nikdy som nemal žiadne podozrenie. Som veľmi prekvapený a zaskočený, nečakal som to,“ povedal Xavi.

Denník Ara informoval, že obvinenia voči 71-ročnému Benaigesovi sa týkajú viac ako 60 jeho bývalých žiakov. Spomenutý Benaiges bol popredným predstaviteľom barcelonskej akadémie La Masia v rokoch 1991-2011.

Pôsobil pri výchove tzv. zlatej generácie katalánskeho klubu, ktorú tvorili Andrés Iniesta, Lionel Messi či spomenutý Xavi. Po účinkovaní v zahraničí sa Benaiges v uplynulej sezóne vrátil do klubu po tom, ako sa prezidentom opäť stal Joan Laporta. Ako uviedol klub, minulý týždeň Benaiges odstúpil z osobných dôvodov.

Prezident FCB Laporta priznal, že klub analyzuje informácie týkajúce sa prípadu. „Zhromažďujeme všetky informácie, aby sme mohli urobiť oficiálne vyhlásenie,“ skonštatoval Laporta a zároveň pohrozil, že ktokoľvek sa nevhodným spôsobom pokúsi spájať klub FC Barcelona s týmto prípadom, dostane ráznu odpoveď.