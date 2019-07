Bývalý zhotoviteľ D1 s tunelom Višňové má dostať navyše 25 miliónov eur, OĽaNO chce vedieť dôvod

Hnutie OĽaNO chce vedieť, za čo má bývalý zhotoviteľ stavby diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové dostať dodatočne takmer 25 mil. eur.

Suma sa nakoniec zvýšila

Ako vo štvrtok informoval na brífingu poslanec NR SR a tieňový minister dopravy hnutia Ján Marosz, Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) mala pôvodne doplatiť taliansko-slovenskému združeniu Salini Impregilo – Dúha 23,5 mil. eur.

„Táto suma sa napokon zvýšila o viac ako milión eur na 25 miliónov eur. Prečo došlo k navýšeniu, nevieme a nevieme ani to, za čo máme vlastne Talianom doplácať,“ povedal Marosz.

„Už predtým boli v dohode zahrnuté duplicitné platby, položky, za ktoré zhotoviteľ už raz dostal zaplatené. Čo teda spôsobilo, že manažéri NDS zvýšili cenu?“ uviedol poslanec.

V zmluve sú zbytočnosti

V uvedenej sume boli podľa neho aj položky, ktoré neboli bezprostredne potrebné na dokončenie diela. Poznamenal, že v zmluve sú zbytočnosti ako nosníky po záruke, bunky, zariadenie staveniska, ktoré NDS ani nepotrebuje.

„Daňoví poplatníci, občania, aj my chceme vedieť, za čo presne idú diaľničiari doplatiť odchádzajúcim stavbárom takmer 25 miliónov eur. Kým neuvidíme podrobný účet, domnievame sa, že tieto peniaze potečú do vreciek odchádzajúceho konzorcia ako odstupné za to, že sa nebude súdiť,“ poznamenal Marosz. NDS by podľa neho mala preukázať, čo za tie peniaze nakúpi.

