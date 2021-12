3D tapety na stenu sú moderné

Pokiaľ patríte k nerozhodným typom, bude pre vás výber tapiet na stenu ozajstným orieškom. Možností existuje naozaj veľa. Vliesové, vinylové, papierové alebo napríklad 3D tapety. V tomto článku si spoločne preberieme, aké výhody majú jednotlivé druhy tapiet a tiež, ako sa nanášajú.

Tapetová imaginácia

Vliesové tapety Možno tento druh tapiet poznáte tiež pod názvom flísové tapety. Na trhu nie sú príliš dlho, ale už teraz sa tešia veľkej obľube. Pýtate sa prečo? Vliesové tapety sa pýšia vysokou pevnosťou, ich farba sa nemení, poskytujú výbornú tepelnú aj zvukovú izoláciu, ľahko sa lepia a sú priedušné. To znamená, že stena, na ktorej sú nalepené, nesplesnivie. Navyše môžete vyberať aj z nepreberného množstva fototapiet, čo sú vlastne veľkoformátové fotky a vzory vytlačené na vliesovej tapete.

Nanášanie: Nechcete za lepenie tapiet platiť odborníkovi? Nevadí. Manipulácia s vliesovými tapetami je veľmi jednoduchá. Lepia sa za sucha, to znamená, že lepidlo sa nanáša len na stenu. Ak sa vám konečný výsledok nebude páčiť, strhnutie vliesových tapiet je celkom jednoduché. Strhávajú sa tiež za sucha. A vďaka tomu, že sú veľmi pevné, nezanechávajú na stene žiadne zvyšky.

Vinylové tapety Vinylové tapety sa vyrábajú tak, že sa na papierový podklad nanesie vinylová vrstva. To, do akej miery je tapeta kvalitná, závisí práve na vinylovej vrstve. Platí tu jednoduchá rovnica: čím viac vrstiev, tým je tapeta kvalitnejšia. Ich výhodou je, že sa dajú dobre umývať, nemenia farbu, ľahko sa nepoškriabu a poskytujú čiastočnú izoláciu tepla. Bez problémov ich nalepíte na rôzne podklady, ako je napríklad omietka, betón, sadrokartón alebo umakart. Šikovne zakryjú rôzne nerovnosti a praskliny na stene. Aby sme ale boli objektívni, musíme vám povedať aj o dvoch veľkých nevýhodách, a tými sú nulová priedušnosť a typický zápach, ktorý so sebou prináša PVC.

Nanášanie: Lepidlo sa v tomto prípade nanáša priamo na tapetu, následne musíte pár minút počkať, aby tapeta stihla lepidlo nasiaknuť, a až potom sa pustíte do samotného tapetovania. V prípade vinylových tapiet sa odporúča počkať, kým lepidlo nasiakne približne 2 až 3 minúty.

Papierové tapety Papierové tapety sa vyrábajú buď jednovrstvové alebo dvojvrstvové, ktoré sú kvalitnejšie, a ktorým sa tiež hovorí duplexné. Zoznam výhod pri papierových tapetách nie je príliš dlhý, ako u ostatných druhov tapiet, napriek tomu si vás možno získajú cenou a výberom z veľkého množstva kreatívnych motívov. Na druhej strane, papierové tapety sa nedajú umývať a majú nízku odolnosť proti oderu.

Nanášanie: Tapetovanie prebieha podobne ako u vinylových tapiet. S tým rozdielom, že by ste na nasiaknutie lepidla mali počkať o niečo dlhšie. Približne 3 až 5 minút. Viac ale neotáľajte, pretože by sa tapeta mohla v lepšom prípade natiahnuť a v tom horšom by sa mohla začať trhať.

Než sa dáte do práce Pozornosť treba venovať aj samotnému podkladu. Stena, ktorú sa rozhodnete tapetovať, by mala byť v prvom rade rovná. Len dokonale rovný povrch je zárukou bezproblémového lepenia. Olupujúcu sa omietku preto dôkladne zoškrabte, všetky praskliny zatmeľte, nerovnosti zahlaďte a staré tapety vhodným spôsobom odstráňte. Stena by tiež mala byť suchá a čistá. Zbavte ju všetkých mastných škvŕn aj plesne. Nasiakavý povrch pred tapetovaním dôkladne napenetrujte a nechajte schnúť minimálne 6 hodín, nenasiakavý povrch odmastite. Pri tapetovaní udržujte v miestnosti stále rovnakú teplotu. Ideálne medzi 19-21 stupňami Celzia. Ak máte v miestnosti vlhko, v zimných mesiacoch zapnite radiátor, v lete dostatočne vetrajte. Ale pozor na prievan. Teraz už viete, čo vás čaká a môžete sa pustiť do práce. Prvým bodom je samotný výber tapety. A nezabudnite vybrať aj nové dekorácie. Napríklad obraz na plátne alebo nástenné hodiny môžu vzhľad krásne vytapetovanej izby ešte viac zvýrazniť.

Interiér v 3D

Milovníci kreatívnych stien, zbystrite pozornosť! 3D tapety sa hodia na stenu do detskej izby, do obývačky či do spálne. Spravte zo svojho domu originálne miesto a vdýchnite každej miestnosti ducha výnimočnosti. Ako na to?

3D tapety s rozprávkovou postavičkou do detskej izby Nič nerozžiari detské očká tak, ako možnosť mať svojich obľúbených hrdinov stále pri sebe. Chlapci budú mať radosť z 3D tapety s Bleskom McQuinnom či Spidermanom a dievčatká zase poteší prítomnosť Disney princezien alebo Anny, Elsy a Olafa z Ľadového kráľovstva. A viete čo je na 3D tapetách najlepšie? Pokryjú celú stenu a tým kompletne zmenia dizajn a atmosféru celej detskej izbičky. Vaše ratolesti určite ocenia, ak im vyberiete čo najfarebnejšie tapety s nápadnými vzormi. S takouto stenou v izbičke predsa ani nemôže byť nuda. 3D tapeta na stenu do detskej izby jednoducho patrí. Môžete pre deti vyskúšať aj kombinácie rôznych druhov doplnkov, ktoré budú niesť motívy ich milovanej rozprávky. Koberec, vankúšiky, deka alebo posteľné obliečky s rovnakým vzorom vytvoria v izbičke dokonalú súhru.

Prírodný motív do spálne Urobte si zo spálne oázu pokoja, v ktorej si užijete dokonalý odpočinok. Do spálne sa hodia zase prírodné motívy, ktoré ukľudnia telo aj myseľ. Palmy, pláž, prostredie lesa či džungle, to sú motívy, pri ktorých sa vám bude zaspávať skutočne sladko. Rozmýšľate ako vhodne doladiť farby, aby izba nepôsobila s tapetami gýčovo? Farebné tóny tapety sa snažte zladiť s farebným zložením spálne. Ak máte spálňu s nápaditým nábytkom a tmavou podlahou, odporúčame vám voliť svetlejšiu tapetu, ktorá izbu doslova rozjasní. Ak máte v spálni jednoduchší a svetlejšie ladený nábytok, výrazná a farebná tapeta bude pre vašu izbu to pravé orechové.

V obývačke vynikne motív mesta 3D tapety dodajú vašej obývačke punc jedinečnosti. Steny obývačky môžete ozdobiť tapetami, ktoré rozžiaria celú miestnosť a dodajú jej neopakovateľnú atmosféru. Keďže obývačka je spoločenská miestnosť, do ktorej chodia návštevy, každý ju chce mať čo najkrajšiu a najútulnejšiu. Do obývačky sa najviac hodia jednofarebné tapety alebo tapety s jemnejšími či neutrálnejšími vzormi. Výbornou voľbou bude, ak pri výbere tapiet do obývačky siahnete po tapetách so živými mestskými vzormi alebo s motívom historickej pamiatky, paláca či zámku. Berte do úvahy aj veľkosť obývačky. Ak je malá a potrebujete ju opticky zväčšiť a rozšíriť, využite hru svetla a zvoľte tapetu vo svetlých a jasných farbách.

Ako nalepiť tapetu na stenu? Obávate sa lepenia tapiet na stenu? Žiadny strach. Tapety pohodlne dostanete na stenu pomocou lepidla alebo vďaka obojstrannej lepiacej páske. Pred kúpou tapety si odmerajte rozmery steny a uistite sa, že je dostatočne veľká na to, aby sa na ňu tapeta zmestila. Tapetu lepte po jednotlivých dielikoch. Postup je úplne jednoduchý. Najprv položte tapetu smerom dolu na ploché miesto a na jej zadnú stranu naneste lepidlo na tapety. Počkajte maximálne 1 -2 minúty, kým lepidlo vsiakne. Potom priložte tapetu na stenu, vyhlaďte ju a silno pritlačte. Takýmto nenáročným spôsobom šikovne nalepíte všetky diely tapety. A potom si už môžete spokojne povedať: „Hotovo. Parádna stena je na svete.“ Tak vidíte. Tapety na stenu zďaleka nie sú minulosť. Naopak, opäť sú v móde. A najmä tie s 3D efektom. Sú cenovo dostupné pre každý rozpočet a naviac, s 3D tapetami môže byť váš domov čokoľvek, na čo si len pomyslíte. Užite si priamo vo svojej obývačke atmosféru kúzelného Paríža, čarovný podmorský svet, preneste si do izby zvieratká z džungle či z lesa alebo si vychutnajte relax pod krásnymi palmami. 3D tapety na stenu s unikátnou grafikou premenia váš domov na jedinečné miesto. Súčasný trh ponúka pre každého niečo. Stačí si len vybrať.

