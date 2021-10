6 dôvodov, prečo si nevybrať kuchyne na mieru

Vybrať si tú správnu kuchyňu by nemalo byť rýchlym rozhodnutím. Treba zohľadniť praktickosť, bezpečnosť, kvalitu aj pohodlie. Je potrebné zvážiť viacero dôležitých faktorov, aby ste sa zo svojej vysnívanej kuchyne tešili dlhodobo a nie ju po roku, či dvoch menili alebo presúvali. Určite máte predstavu o farbe, povrchovej úprave, rozložení, spotrebičoch aj úložných priestoroch. Ideálne usporiadanie kuchynskej linky je v poradí vybrať, umyť, nakrájať, uvariť a servírovať.Podľa toho by mali byť usporiadané spotrebiče, skrinky, drez a pracovná doska tak, aby ste pri každom úkone mali všetko po ruke a navyše minimalizovali možné znečistenie podlahy alebo pracovnej dosky. Zároveň nebudete pobehovať zo strany na stranu. Ak sa neviete rozhodnúť medzi kúpou a výrobou kuchynskej linky, ponúkame vám nasledujúcich 6 dôvodov, prečo je kupovaná kuchynská linka lepšou voľbou.

1. Priestorové možnosti

Nech vyberáme nábytok do ktorejkoľvek izby v dome, či byte musíme vychádzať z priestorových možností, ktoré máme k dispozícii. Práca s priestorom a jeho vhodným rozvrhnutím je v prípade kuchyne ešte náročnejšia. Nevyberáme totiž len kuchynskú linku, ale aj spotrebiče, prípadne jedálenský stôl so stoličkami, či rohovou lavicou. Kuchyňa na mieru vám do priestorov kuchyne doslova sadne. Lenže steny a dlážka nemusia byť v dokonalom stave a už máme prvý vážnejší problém, ako zvládnuť nerovnosti terénu. S kuchynskými linkami z obchodu sa dá pomerne ľahko manipulovať. Viete ich podložiť, prispôsobiť závesné elementy, presúvať,či vymieňať. Pri kuchynskej linke na mieru má každý kus presne stanovené miesto, čím sa možnosť presunu prakticky minimalizuje. Ak sa po nejakom čase rozhodnete preorganizovať byt a vymeniť napr. obývačku s kuchyňou, môžete sa pokojne pustiť do rekonštrukcie. Kuchyňa na mieru vám akékoľvek interiérové zmeny znemožní. Pri premeriavaní miestnosti sa môže veľmi ľahko stať, že nám nejaký ten centimeter – dva niekde vybehne, čo pri kupovanej kuchyni nepredstavuje žiadny problém. Avšak pri nábytku na mieru musí všetko dokonale sedieť.

2. Variabilnosť

Ak sa rozhodnete pre výrobu kuchynskej linky na mieru, musí doslova zasadnúť rodinná rada a dohodnúť si presný „bojový plán“ Do stolárskej dielne by ste mali totiž zavítať nie len s dokonale vymeraným priestorom, ale aj do detailov premyslenou predstavou o veľkosti, vzhľade, farbe, či použitom materiáli. Keď sa raz kuchynská linka vyrobí už ju máte takpovediac nastálo a na robenie zmien akosi nezvýši priestor. Do plánu musíte zakomponovať aj spotrebiče, aby všetko ideálne sedelo. Kuchynské linky z obchodu sú výhodnejšie aj pre svoju variabilnosť. Taktiež si vyžadujú presné zmapovanie interiéru, ale nemusíte byť až takí puntičkári a zopár centimetrov nehrá žiadnu dôležitú úlohu. Môžete siahnuť po kuchyni so spotrebičmi, alebo si ich ľubovolne dopĺňať podľa svojich predstáv a finančných možností. Viete premiestňovať skrinky, či dokupovať ďalšie kusy. V prípade sťahovania jednoducho premiestnite aj kuchynskú linku. V prípade kuchyne na mieru by to bol neprekonateľný problém, lebo nájsť miestnosť s rovnakými parametrami, ako mala pôvodná kuchyňa, je jednoducho nemožné a vy by ste si opäť kupovali, alebo navrhovali jej novú podobu.

3. Cena

Nábytok na mieru patrí vo všeobecnosti k finančne náročným investíciám. Kvalitný materiál a ručná výroba si pravdaže zaslúžia aj primerané finančné ohodnotenie, no nie každý si môže takýto luxus dovoliť. Aj v obchode nájdete kuchynské linky v rôznych cenových kategóriách. Máte však možnosť výberu, ceny v jednotlivých predajniach sa môžu líšiť a vy viete porovnávať. Výhodou sú aj sezónne zľavy a výpredaje. Ak túžite po väčšej kuchynskej linke, no nemôžete si ju dopriať naraz, kúpite si základnú zostavu, ktorú budete postupne rozširovať.

Pozrite si kuchynské linky v týchto e-shopoch:

4. Výber tvaru, farby a materiálu

Predstavte si vašu vysnívanú kuchynskú linku. Máte úplne jasno vo výbere tvaru, veľkosti skriniek, o farbe, či použitom materiáli. Kuchyňa na mieru vám túto predstavu splní do bodky. Vaša predstava je nie len ideálna, ale viac-menej aj trvalá. Prípadné zmeny by sa buď nemuseli dať uskutočniť, alebo by ste opäť investovali nemalé peniaze.V istom ohľade ste limitovaní aj pri voľbe materiálu a rôznorodých farebných kombináciách. Kuchynskú linku vidíte v jej finálnej podobe až po vyrobení. Dovtedy sa pohybujete len v medziach návrhov a vizualizácie. Pri návšteve obchodu, či špecializovanej predajne ste hneď po vstupe konfrontovaní pestrým a širokým výberom kuchynských liniek v rôznych veľkostiach, prevedení, farbách aj materiáloch. Všetko si môžete detailne obzrieť, doslova ohmatať, vybrať z rozličných modelov, prelistovať katalógy, obzrieť aj viacero farebných variácií a to všetko s okamžitou a odbornou pomocou zaškoleného personálu. Pri výrobe na mieru musí byť vaša predstava až natoľko jasná, že by ste ju po spracovaní návrhu nemali meniť a ak, tak len veľmi mierne. Obchody vám dávajú istú mieru slobody a hlavne dostatok času na premýšľanie. Zostavené modely sú skombinované s obkladom, pracovnou doskou, či návrhom usporiadania spotrebičov. Častokrát sú prítomné aj dekorácie a jedálenská zostava aj s prestieraním. Takto máte vašu budúcu kuchyňu ako na dlani. Môžete sa pokojne prechádzať a starostlivo vyberať.

5. Zmena vzhľadu a dizajnových komponentov

Kuchynskú linku na mieru si navrhujete aj s úpravou skriniek, výberom vzoru a všetkých úchytiek, rovnako ako aj s pracovnou doskou. Kuchyňu používate niekoľko rokov a ste s ňou spokojní. Čo však v prípade, ak zatúžite po zmene? Výmena pracovnej dosky môže byť komplikovaná, výmena dvierok na skrinkách zasa finančne náročná. Ak zatúžite aspoň po nových úchytkách, nemusia sedieť vyvŕtané diery a podobne. Lacnejšie kuchyne z obchodu sú k vám aj v tomto smere zhovievavejšie. Chcete zmeniť farbu, alebo vzor? Dvierka na skrinkách môžete premaľovať, prelakovať, prípadne použiť špeciálnu tapetu, odolnú voči vlhkosti. Náhradné úchytky bývajú súčasťou základného príslušenstva a prípadná výmena dvierok bežnou záležitosťou.

6. Dlhší čas dodania

Najskôr si musíte všetko starostlivo premyslieť, vymerať, vytvoriť návrh s odborníkom, doladiť všetky detaily a potom, samozrejme, čakať, kým vám kuchynskú linku vyrobia. V závislosti od náročnosti, veľkosti a typu to môže trvať niekoľko dní, ale aj týždňov. Ak sa rozhodnete pre kuchyňu z obchodu, môžete ju mať prakticky okamžite. Čakáte len v prípade, ak máte nejaké špeciálne požiadavky a nábytok je potrebné upraviť. Doprava v cene je samozrejmosťou.

Pozrite si aj tieto krásne kuchynské linky:

Pozrite si fotogalériu k článku TU

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať