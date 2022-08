Aj kúpeľňa v byte v paneláku môže byť krásna

Malý priestor, nevhodná dispozícia, chýbajúce miesto pre práčku, staré vodovodné aj elektrické rozvody, vytopení susedia aj sťažený prístup do vane. Toto všetko je rutina panelákových kúpeľní. Mnohí vlastníci panelových bytov by ocenili väčšiu kúpeľňu. To sa dá najlepšie zariadiť na úkor susednej miestnosti. Najčastejšou obeťou sa stáva chodba, ktorej dispozičné riešenie túto možnosť častokrát doslova ponúka. Inou možnosťou je aj spojenie kúpeľne s toaletou. V tomto prípade však zohľadnite počet osôb, ktoré v byte žijú. To, čo je prijateľné pre jedinca alebo pár, nemusí byť vhodným riešením pre viacčlennú rodinu. Ak hľadáte len maličký kúsok miesta navyše, dobrým tipom sú aj niky alebo výklenky. Menšie poslúžia na odkladanie drogérie, do väčších umiestnite napr. práčku.

Moderná a krásna kúpeľňa aj v paneláku

Neprichádza do úvahy búranie priečok a stavanie nových? Zamerajte sa na možnosti, ktoré kúpeľňu zväčšia iným spôsobom. Dôležité sú rozmery vane, sprchového kúta, či umývadla. V malom priestore len ťažko vynikne veľké umývadlo. Dajte si pozor na jeho šírku aj hĺbku. Čím bude menšia hĺbka, tým lepší pohyb po kúpeľni získate. Priestor môžete zväčšiť aj opticky. Klasikou je použitie bielej farby. Ak si vyberiete na obklad svetlejšie odtiene, kúpeľňa sa bude javiť ako priestrannejšia. Dobrou voľbou je aj zrkadlo, tiahnuce sa z jedného kúta do druhého. Môžete ho oživiť čiastočným sadrokartónovým podhľadom so zabudovaným osvetlením. Pozor na dekorácie, do malej kúpeľne sa nehodia.

Prvou otázkou, ktorou sa budete musieť zaoberať, je voľba medzi vaňou a sprchovým kútom. Pre milovníkov relaxu sú výhody vane zjavné. Nič sa nevyrovná teplému kúpeľu pri sviečkach. Nezabudnite však na to, že pohodlná vaňa by mala mať rozmery minimálne 170 x 60 cm. V súčasnosti si môžete nechať vaňu vyrobiť na mieru. Otázne ale je, či sa vám bude ležať pohodlne aj v kratšej alebo užšej vani. Sprchový kút je menej náročný na priestor, jeho minimálne rozmery sú 70 x 70 cm, no takýto kút vám neposkytne veľa možností pre pohyb. Pre pohodlnejšie sprchovanie sú ideálnejšie rozmery 90 x 90 cm. Pri sprchovom kúte máte aj väčšie možnosti realizácie. Môžete sa rozhodnúť pre kút s vaničkou alebo bez nej. Trendom je sprchový kút bez vaničky, s odtokom riešeným bočným žliabkom. Nezanedbajte dlažbu, ktorá musí byť v kúpeľni protišmyková.

Obklad a dlažbu zlaďte farebne aj vzorom. V panelákovej kúpeľni lepšie vyniknú prírodné odtiene. Sivé a čierne kúpeľne sú in, v menšom priestore však nevyniknú a ešte ho aj opticky zmenšia. Ideálnou kombináciou je béžová s marhuľovou, prípadne béžová a slabohnedá. Kúpeľňu zväčšíte aj použitím väčších obkladačiek. Zaujímavým trendom súčasnosti sú aj 3D obklady. Potrebujete ušetriť ešte viac priestoru? vyberte si závesné skrinky, ktoré vám zhotovia aj na mieru. Dôležité je, aby boli odolné voči vlhkosti a plesniam.

