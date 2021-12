Aj na matrace na mieru môžu byť akcie

Natriete si boľavý chrbát, vypijete bylinkový čaj pre pokojný spánok a pravidelne v rovnaký čas si líhate do čerstvo vyvetranej spálne. Aj napriek tomu sa ráno prebúdzate dolámaní a nevyspatí? Začnite svoju situáciu riešiť výberom kvalitného matraca, ktorý vám bude „šitý na mieru“. Zistili sme pre vás, ako si vybrať ten pravý. Pamätajte, že neexistuje žiadny univerzálny a najlepší matrac. Pre každého je vhodné niečo iné.

Ideálny matrac pre sladké snívanie

Príjemný a zdravý spánok začína výberom správneho matraca. Neradno ho preto podceniť, aj keď nejde o výdavok, ktorý robíte len raz za život. Mnoho ľudí si síce myslí, že kvalitný matrac vydrží navždy, pravdou ale je, že aj ten najkvalitnejší matrac je nutné po niekoľkých rokoch vymeniť. Životnosť matraca je totiž zhruba sedem rokov. Význam matraca pre kvalitu vášho spánku je však stále zásadný. Sedem rokov predsa nie je krátka doba. Matrace z rôznych materiálov sú určené nie len pre rôzne potreby ľudí, ale aj pre rôzne typy postelí a roštov. Odporúčame si preto najskôr ujasniť, aké sú výhody a nevýhody jednotlivých materiálov. Potom sa ľahšie rozhodnete pre správny matrac. Rozhodne neverte všetkému, čo čítate v internetových diskusiách alebo počujete od nezaškolených predajcov. Už ste asi počuli o tom, že najlepší matrac je latexový alebo, že tvrdý matrac je vždy len pružinový? Tak toto sú presne tie mýty, ktorým neverte.

Vnútorná výplň matraca

Penové a latexové matrace – môžu byť zložené len z jednej alebo z viacerých pien. Pretože sa najlepšie prispôsobujú tlaku tela, sú veľmi pohodlné a patria tak medzi najobľúbenejšie matrace

Pružinové a taštičkové matrace – ide o najpoužívanejší typ matracov, pretože je tvarovo stály, má dlhú životnosť a veľmi dobré ortopedické vlastnosti

Kokosové matrace – hovorí sa im tiež matrace s kokosovým vláknom. Dokážu skvele odvádzať vlhkosť a poskytujú chrbtici veľmi kvalitnú oporu

Matrace vyplnené lisovanou bavlnou – tento typ sa našťastie na trhu objavuje minimálne. Jedná sa o veľmi lacné matrace, ktoré nevyhovujú požiadavkám na moderné matrace pre zdravý a kvalitný spánok.

Trendy v oblasti výroby matracov

Matrace so zónovaním – tento šikovný typ matraca má povrch rozdelený do niekoľkých pásiem s odlišnou tvrdosťou a výstuhou. Na takomto matraci potom nevznikajú preležaniny v najviac zaťažovaných miestach. Jedná sa o oblasti okolo hlavy, ramien a bokov. Pri zónových matracoch platí, že čím viac zón má, tým je matrac kvalitnejší. Maximálne môže mať matrac 7 zón

Sendvičové matrace – výplň matracov sendvičového typu sa vyrába spojením niekoľkých vrstiev z rôznych materiálov, ktoré sa vzájomne dopĺňajú. Napríklad vďaka výplni z kombinácie kokosovej a latexovej hmoty je matrac vzdušný a pritom pevný. Medzi ďalšie výhody patrí dlhá životnosť a komfort, ktorý tieto matrace poskytujú spiacemu človeku

BIO matrace – BIO matrac môže a nemusí byť z prírodných materiálov. Podmienkou však je, aby jeho výroba prebiehala v súlade s ekologickými štandardmi

Matrace z prírodných materiálov – takéto matrace neobsahujú syntetické látky. Kvalitné prírodné materiály väčšinou poskytnú lepšiu termoreguláciu a pomôžu ľuďom, ktorí majú alergiu na akékoľvek syntetické materiály

Zdravotné matrace – aby mohol matrac získať certifikát, že skutočne ide o zdravotný matrac, musí byť hypoalergénny, hygienický alebo určený pre osoby, ktoré sú pripútané na lôžko. Ak sa rozhodnete pre kúpu zdravotného matraca, vždy chcite, aby vám predajca ukázal certifikát

Ortopedický matrac – jedine tento typ matraca vám zaručí skutočne stabilnú oporu pre vaše telo, pretože je prísne testovaný, či dokáže správne rozložiť váhu tela

Matracom podporíte aj svoje zdravie Najdôležitejšie je vaše zdravie, ktoré so zdravým spánkom veľmi úzko súvisí. Zamerajte sa teda predovšetkým na nasledovné otázky. Ak odpoviete kladne na niektorú z nich, začnite premýšľať o výbere nového matraca, vzhľadom na daný zdravotný problém.

Trpíte bolesťami chrbta alebo krčnej chrbtice?

Trápia vás bolesti kĺbov?

Trápi vás nespavosť?

Máte nadváhu?

Ste alergickí na prach alebo roztoče?

Máte aj pod perinou studené nohy? Ste zimomraví?

Stáva sa vám často, že sa v noci nadmerne potíte?

Preferujete prírodné materiály?

Správne vybraný matrac dokáže zmierniť či úplne odstrániť celý rad týchto ťažkostí. Napríklad pre alergikov má materiál, z ktorého je matrac vyrobený, absolútne kľúčový význam. Pri nadmernom potení zasa pomáhajú matrace so striebornými vláknami, ktoré vedia regulovať telesnú teplotu.

Spánok ako v bavlnke Okrem zdravia je určite dôležité aj vaše pohodlie a preferencie, preto si pred návštevou obchodu s matracmi premyslite odpovede aj na tieto otázky:

V akej polohe spíte? Na chrbte, na boku, na bruchu?

Preferujete mäkký, stredne tuhý alebo tvrdý matrac?

Na čo budete matrac používať? Budete ho mať len na spanie alebo aj na oddych?

Všetko si rozmyslite a stanovte si priority. Budete mať ľahší výber a pre predajcov bude jednoduchšie vám poradiť. Máme tu pre vás prehľad dôležitých bodov, ktoré musíte pred výberom a nákupom matraca vedieť:

Matrac vyberie počítač Aj keď si odpoviete na predchádzajúce otázky, pre človeka stále nie je jednoduché odhadnúť, ktorý matrac je preňho ten najvhodnejší. Počas skúšania matracov sa vám niektorý bude zdať pohodlný, ale keď si ho potom odveziete domov a strávite na ňom noc, možno zistíte, že to nie je ono. Moderné technológie našťastie prenikajú do všetkých oborov, a tak sú profesionálni predajcovia matracov teraz novo vybavení špeciálnou dekou X-SENSOR. Tá je pretkaná tlakovými senzormi, ktorých je 2 440, a napojená na počítač. Na monitore potom odborník môže vidieť presnú „mapu“ prenosu tlaku užívateľa na matrac. Vďaka tejto mape sa následne určí ideálny matrac pre daného človeka. Toto meranie je veľmi presné a užitočné, pretože každý človek je originál a pocitovo sa dá ťažko odhadnúť, ktorý matrac poskytne jeho telu ideálnu podporu.

Rozmery matraca Minimálnu dĺžku matraca, ktorá vám bude vyhovovať, vypočítate ľahko. K vašej výške len pripočítate tzv. pätný priestor. Ten je približne 25 centimetrov a zodpovedá tak dĺžke natiahnutého chodidla. Šírku matraca pre pohodlný spánok zase získate pomocou šírky vašich ramien pri polohe na chrbte. Ak ste vysoký muž so statnými ramenami, minimálna šírka matraca 90 centimetrov pre vás bude málo. To isté platí aj v prípade, že o sebe viete, že sa v noci veľa prevaľujete a rozťahujete. Štandardné rozmery jednolôžka sú 90 x 200 centimetrov, dvojlôžka môžete mať v rôznych rozmeroch – 140/160/180 x 200/210/220 centimetrov. A v prípade, že potrebujete atypické rozmery matraca, nie je v dnešnej dobe problém vyrobiť matrac na mieru. Podceňovaným rozmerom je aj výška matraca. Tá sa odvíja predovšetkým od zloženia matraca, teda od kvality jadra matraca, ktoré určuje jeho kvalitu. Minimálna výška matraca je preto 15 cm. Ak narazíte na veľmi tenký matrac, tak zbystrite pozornosť. Takéto matrace sa väčšinou veľmi rýchlo preležia a ich kvalita bude minimálna.

Výber partnerského matraca Ak máte s partnerom rovnakú váhu a preferencie, potom nemusíte nič riešiť. To sa ale príliš často nestáva. Muži sú často väčší a ťažší. Výrobcovia kvalitných matracov to veľmi dobre vedia. Preto na trhu existujú partnerské matrace, ktoré sú rozdelené do dvoch tvrdostí. Jedna polovica je určená pre ťažšiu osobu, je tvrdá a menej pružná. Druhá polovica je určená pre ľahšiu osobu, je mäkšia a pružnejšia. Jedná sa o jeden matrac pre dvoch ľudí. Neobávajte sa teda nepríjemného prázdneho priestoru, ktorý môže vzniknúť pri dvoch matracoch vedľa seba.

Matrac s ohľadom na vek Vek je dôležitým faktorom pri výbere vhodného matraca. Pre deti vyberajte skôr pevnejší matrac so strednou tvrdosťou, pretože presne taký typ matraca potrebujú pre zdravý rast a vývoj. Mladí ľudia preferujú skôr tuhšie matrace. Starší ľudia zase dávajú prednosť mäkkým a elastickým matracom.

Rozhoduje aj hmotnosť tela Samozrejme nezáleží len na veku, ale aj na vašej váhe. Matrace bývajú označené symbolmi T1 – T4.

Symbol Označenie tvrdosti Pre osoby s váhou T1 mäkký matrac do 60 kg T2 stredne mäkký matrac od 50 do 80 kg T3 stredne tvrdý matrac od 70 do 110 kg T4 tvrdý matrac nad 110 kg

Výber matraca by mal prebiehať s asistenciou skúseného predajcu, ktorý má ideálne k dispozícii aj výsledky počítačového merania vhodnosti matraca. Ak však nemáte čas a váš starý matrac už neslúži ako kedysi, najjednoduchším riešením je nákup matraca on-line. Veríme, že naše tipy vám zaistia dokonalý výber vášho nového matraca. Pre zdravý spánok je matrac síce najdôležitejšou súčasťou postele, nezabúdajte však, že výborné vlastnosti správne vybraného matraca môže pokaziť zlý výber roštu. Vždy preto konzultujte zvolenú kombináciu roštu a matraca s odborníkom. Tiež si nechajte poradiť aj pri výbere prikrývky, vankúša a obliečky. Na trhu existuje veľa produktov, ktoré budú presne spĺňať vaše požiadavky. V neposlednom rade tiež nezabúdajte, že zdravý spánok nie je len o nákupe zodpovedajúcich produktov, ale aj o vašej nálade a vašich zvykoch. Zlá nálada, stres a zaspávanie pri televízore ničia naše šance na pokojný spánok. Preto pred spaním dobre vyvetrajte, zatemnite spálňu, odstráňte blikajúce počítače a mobily, odneste zo spálne televíziu a doprajte si príjemný a ničím nerušený odchod do sveta snov.

