Aj takto by mohla vyzerať luxusná obývačka

Každá žena si svoj domov zveľaďuje, stará sa oň, v snahe mať ho nie len krásny, ale vytvoriť tú dokonalú rodinnú pohodu, po ktorej zaiste všetci túžime. Osobitné miesto má v tomto kontexte obývačka. Môžeme ju pokojne označiť za centrum domu alebo bytu, pretože v nej strávime pomerne veľa času. Nejde len o oddych, relax, či sledovanie televízie. Je miestom, kde môžeme pracovať, rozprávať sa, hrať s deťmi. Obývačka je priestorom, v ktorom sa stretáva užšia aj širšia rodina, kamaráti aj známi. A každá z nás chce mať takú obývačku, v ktorej sa nie len dobre cíti, ale vie aj očariť, zaujať, ba doslova vyraziť dych. Všetky tieto atribúty vám môže splniť obývačka v luxusnom prevedení.

Luxusná a moderná obývačka

Skôr než sa pustíme do rekonštrukcie, či akýchkoľvek zmien v interiéri, mali by sme mať jasnú predstavu o tom, čo a ako chceme zmeniť, koľko času a financií sme ochotní nášmu projektu venovať. Rovnako by sme mali postupovať aj v prípade obývačky a to bez ohľadu na to, či ju ideme vymeniť celú, alebo kupujeme, napr. len novú sedaciu súpravu. Treba zvážiť každý jeden krok. Aj ten najmenší detail totiž dotvára celkový výsledok. Pod pojmom luxusná obývačka netreba hľadať len najdrahší nábytok, prepychové koberce a sedačky, či najdokonalejšiu techniku. Luxus sa skrýva aj v zdanlivo bezvýznamných maličkostiach. Výsledok by však mal byť nie len pompézny, ale aj vzdušný, moderný a zaujímavý.

Pri zariaďovaní obývačky je dôležité, aký veľký priestor máme k dispozícii a tomu prispôsobíme výber nábytku a doplnkov. Ako sme už spomenuli vyššie, luxusný nábytok nemusí byť zároveň nábytok prehnane drahý. Je však prirodzené, že ak chceme mať obývačku v honosnejšom štýle bez primeraných nákladov sa to nezaobíde. Orientujte sa na materiál a kvalitné vyhotovenie. V súčasnom období dominujú prírodné materiály, ako koža, drevo či kameň, k čomu sa priamo úmerne dolaďujú aj obklady na steny. Ak obložíte niektorú stenu kamenným, alebo dreveným obkladom dodáte izbe šmrnc a eleganciu. Kombinácia s kamenným alebo murovaným krbom bude pôsobiť priam neodolateľne.

Izby preplnené skriňami sa už dávno nenosia a ľudia čoraz viac preferujú nábytok s úložným priestorom. Ak chcete, aby bola vaša obývačka vkusná a moderná, uprednostnite menšie, dizajnovo prepracované, obývacie steny, kombinované s rôznofarebným podsvietením presklených vitrín. Dbajte na kvalitu a vhodný výber materiálu. Interiér doplňte originálnou a modernou sedacou súpravou, prípadne kobercom z prírodných tkanín. Prírodné materiály udávajú aj trendy v oblasti farieb. Dominujú zemité alebo jemne pastelové odtiene. Ak chcete v miestnosti niečo zdôrazniť, stavte iba na jeden výrazný farebný prvok. Aj v prípade luxusnejších obývačiek platí zásada, že menej je niekedy viac. Eleganciu a štýl bude mať skôr vzdušný a s citom zariadený interiér, než izba preplnená zbytočnými kusmi nábytku.

Vdýchnite vašej obývačke štýl

Pri zariaďovaní akejkoľvek izby dbáme na súlad farieb, vzorov, či materiálov, snažíme sa dotiahnuť aj ten najmenší detail. Vzhľad domu, či bytu v sebe odráža aj povahu, temperament a životný štýl jeho majiteľov. Ste odvážny dobrodruh a cestovateľ? Máte radi pokoj a romantiku vidieka? Obľubujete históriu, alebo máte citlivú romantickú dušu? Alebo vás láka ďaleký Orient a exotické krajiny? Uvedené otázky nie sú žiadnym testom, ale predstavujú charakteristiky štýlov – bývania, obliekania, či spôsobu života. Vaša vysnívaná obývačka nemusí byť vôbec tradičná. Vy ste jej tvorcovia a môžete izbe vdýchnuť štýl a tým aj neobyčajné čaro. Francúzsko a provensálsky štýl dodajú izbe vzdušnosť, veľa svetla, čisté línie s jemným zdobením. Vintage je „prevoňaný“ históriou a vzácnym starožitným nábytkom. Atmosféru pokoja vám prinesie obľúbený vidiecky štýl s prevahou dreva a teplých zemitých farieb. Smerovanie k duchovnu, meditácii a zmyslu života je prepojené s orientálnymi a exotickými prvkami. Do svojej obývačky ich prenesiete prostredníctvom originálnych a veľmi vkusných doplnkov. Luxusná obývačka má u každého človeka inú podobu. Vytvorte si luxus podľa vlastných predstáv a vo vašom osobitom štýle a prevedení.

