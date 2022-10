Aká by mala byť ideálna manželská posteľ? Vďaka týmto tipom v tom budete mať jasno!

Sťahujete sa so svojou polovičkou do nového hniezdočka a hľadáte kvalitný nábytok do spálne? Určite sa už veľmi tešíte na spoločné večery pri televízii, knihe, či vínku. Avšak na vŕzgajúcej posteli si veľmi neoddýchnete.

Vybrať ideálnu posteľ – to je teda veda. Na trhu je tak veľké množstvo druhov postelí, že nájsť tú ideálnu je tvrdý oriešok. Obzvlášť, ak máte s partnerom rozdielny vkus a vašu spoločnú spálňu si predstavujete obaja po svojom. Niekto preferuje čistotu a minimalizmus, iný je skôr na honosnejší štýl – glamour či art deco s veľkým nádychom luxusu. A čo teraz? Ako vyberať?

Dizajn nie je na prvom mieste – je to veľkosť

Čo z toho, že je manželská posteľ na prvý pohľad krásna, ak sa ráno zobúdzate nevyspatí a bolí vás celé telo? Príčin môže byť viac, no ak sa chcete vyhnúť tejto šlamastike, v prvom rade si vyberte posteľ, ktorá obidvom poskytne dostatok priestoru, aby ste sa vyspali do ružova. Jedným z dôležitých faktorov pri výbere manželskej postele je veľkosť spálne. Od nej sa odvíjajú parametre postele.

Padla vám do oka manželská posteľ z masívu ale bojíte sa, že nebudete mať dostatok miesta na ostatný nábytok? Nuž, ak si nevyberiete posteľ s rozmermi 200 x 200 cm, budete sa môcť v spálni bez problémov pohybovať, otvárať skrine alebo si aj zacvičiť. Na druhej strane – ak je vaša spálňa priestranná, malá manželská posteľ by sa do nej nehodila. Jednoducho, posteľ má byť dominantou.

Najbežnejšie rozmery manželských postelí sú tieto: 160 x 200 cm a 180 x 200 cm. Veľký priestor si teda zaslúži aj spomínaných 200 x 200 cm. Existuje pravidlo, ktoré hovorí, že ideálna manželská posteľ by mala byť dlhšia minimálne o 20 cm ako je výška vyššieho partnera. A vy sami určite viete, že príliš krátka posteľ a trčiace nohy nie sú bohviečo.

Čo sa týka komfortného spánku, plocha pre jedného z partnerov by mala mať aspoň 90 cm na šírku. Iste sa radi so svojou polovičkou k sebe večer pritúlite, no spať prepletení v krkolomnej pozícii niekoľko hodín vkuse nie je možné, preto sa po chvíli každý z vás otočí na druhý bok do obľúbenej polohy. V malej posteli by ste sa tlačili.

Nielen lôžková plocha, ale aj výška, nosnosť a matrac

V rámci rozmerov sa zamerajte aj na výšku postele, dostatočne veľká plocha nie je to jediné, čo vám prinesie vytúžený komfort. Napríklad starším ľuďom, ktorí majú problémy s pohybovým aparátom a bolia ich kĺby, svaly i chrbtica, vyhovuje vyššia posteľ. Ľahšie sa z nej ráno vstáva na rozdiel od nízkeho lôžka.

Keď už sme pri rozmeroch, treba spomenúť aj nosnosť. Vo všeobecnosti platí, že by mala byť väčšia ako súčet hmotností obidvoch partnerov. A v neposlednom rade sa ubezpečte, že budete spať na kvalitnom matraci. Na stránke www.mojnabytok.sk nájdete niekoľko druhov a rozmerov – matrace 90 x 200, ale menšie veľkosti. Ak hľadáte kvalitu, tu ju nájdete!

