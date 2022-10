Aká chladnička s mrazničkou sa hodí do rodiny?

Každý kto už má rodinu a deti pozná pravidelné návštevy obchodov a nákupné košíky, prehýbajúce sa pod ťarchou uložených potravín. Ak nechceme byť v obchode každý deň, radšej nakúpime raz a poriadne. Potraviny s vyššou kazivosťou potrebujeme starostlivo uskladniť, preto je kombinovaná chladnička s mrazničkou doslova ideálnym riešením pre každú rodinu. Dnes už môžete zamraziť prakticky čokoľvek a po vybratí z mrazničky sú pokrmy rovnako chutné, akoby ste ich práve priniesli z obchodu. Chladnička s mrazničkou je aj rozmerovo podstatne väčšia s bohatým vnútorným členením. Za posledné desaťročia výrazne klesla aj spotreba kombinovaných chladničiek. Nová investícia vám preto prinesie aj zníženie spotreby energie.

Chladnička s mrazničkou – užitočný rodinný pomocník

V prvom rade si starostlivo premyslite, kam chcete chladničku s mrazničkou umiestniť. Existuje totiž klimatická kategorizácia, ktorá vychádza z teploty okolitého prostredia. Trieda SN sa vzťahuje na chladničky, vhodné do interiérov s teplotou od 10 do 32 stupňov; N od 16 do 32 stupňov a ST od 18 do 38 stupňov. Teplote prostredia je prispôsobená izolácia a výkon chladničky. Nesprávnym výberom zvýšite náklady na prevádzku. Buďte obozretní v prípade zabudovateľných modelov, pri ktorých sú komplikované a prísne podmienky na odvetrávanie.

Nezabudnite na dostatočný objem. Každému členovi rodiny by mal v chladničke aj v mrazničke patriť samostatný priestor. Chladnička s malým objemom bude nedostatočná a stále preplnená, naopak veľký objem sa odrazí na nevyužitých poličkách a zbytočne navýšenej spotrebe. Náklady na energiu neraz prekročia aj nákupnú cenu chladničky. Spotreba závisí od objemu, použitého kompresora, ale aj od hrúbky izolácie, elektroniky a citlivosti termostatov. Siahnite po spotrebičoch, zaradených do A triedy a vyššie. Ideálnou voľbou sú spotrebiče označené A+, A++, ktorých spotreba je až o 25 percent nižšia ako pri tradičnom áčku.

Pozrite si chladničky v týchto e-shopoch:

Neustále napredujúce technológie pri kombinovaných chladničkách nekladú už taký veľký dôraz na prítomnosť dvoch kompresorov. Stále sú však nespochybniteľnou výhodou. Systém je rozdelený na dva samostatné chladiace okruhy, pri ktorých si regulujete aj teplotu. Pri dlhodobejšom pobyte mimo domu viete chladničku jednoducho vyprázdniť a odstaviť jej chladiaci systém. Výraznou nevýhodou chladničky s jedným kompresorom je aj fakt, že ak sa kompresor pokazí, znefunkční vám to celý systém. Pozor treba dať aj na námrazu. Aj minimálna prítomnosť automaticky navyšuje spotrebu. Súčasné kombinované chladničky sú vybavená špeciálnymi technológiami na odstraňovanie námrazy. Týka sa to chladiacej aj mraziacej časti systému.

Pozrite si aj tieto chladničky:

Mrazenie a chladenie nie je vlastne ničím iným ako neustálym bojom s baktériami. Tie sa nachádzajú aj v samotnej chladničke, chladom a mrazom sa ich nárast len spomaľuje, avšak k ich zničeniu nedochádza. V tomto prípade máte dve možnosti. Prvou je chladnička, ktorej vnútorná plastová výplň je obohatená o ióny striebra. Oceníte ich najmä v priečinku na zeleninu. Druhou možnosťou je aktívny filter vo vzduchotechnike, ktorý je potrebné raz za 6 mesiacov vymeniť. Moderné kombinované chladničky obsahujú špeciálne priečinky na chladené mäso, ovocie a zeleninu. Tieto potraviny potrebujú špeciálnu teplotu a vlhkosť. Uvedené faktory sú im v spomenutých priečinkoch naplno poskytnuté.

Chladnička s mrazničkou by mala byť nie len funkčná, v modernom dizajne a zaujímavom prevedení, ale aj praktická. Určite oceníte digitálny panel s monitorovaním teploty a výpadku napájania. Podstatné je aj vnútorné usporiadanie. Sklo sa stalo akýmsi štandardom. Okolo poličiek sa umiestňuje plastový lem, ktorý zabráni pretečeniu rozliatych tekutín na nižšie police. Zaujímavé sú aj teleskopické výsuvy, ktoré vám poskytnú dokonalý prehľad o potravinách, nachádzajúcich sa vzadu. K bežnému štandardu patrí aj drôtený držiak na fľaše. Čoraz prepracovanejšie sú boxy v spodnej časti chladničky a zvyšuje sa aj hĺbka priečinkov na zeleninu a ovocie. Premysleným úložným systémom disponujú aj dvierka. Osobitnú pozornosť venujte mrazničke. Dôležitý je nie len počet zásuviek a ich hĺbka, ale aj dostupnosť. Moderné mrazničky majú na dverách špeciálne miesto na uskladnenie pizze, čo vám ušetrí pomerne veľa miesta v zásuvkách.

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: