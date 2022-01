Aká je cena klimatizácie do bytu?

Tradične sa venujeme tiež energetickému štítku daného tovaru, ak je pre vybrané spotrebiče povinný. Je to pre zákazníkov pekný, prehľadný a stručný prehľad tých najdôležitejších informácií, ktoré by sa mali o prístroji dozvedieť. Klimatizácie sú jedným z druhov tovaru, ktoré musia svoj energetický štítok podľa nariadenia Európskej únie obsahovať. Navyše je pri nich energetický štítok pomerne rozsiahly, takže oznamuje naozaj veľa dôležitých parametrov. Energetické štítky sú pri klimatizáciách dvojaké. Parametre sa nelíšia, len pri klimatizáciách, ktoré umožňujú vykurovanie, pribúdajú všetky parametre ešte raz práve pre kúrenie (orientovať sa môžete aj podľa skratiek EER – len funkcia chladenia, ktorú má každá klimatizácia a COP – pre klimatizáciu s vykurovaním).

Energetická trieda spotrebiča

Tou najzásadnejšou informáciou, ktorú z energetického štítka vyčítate, je energetická trieda spotrebiča. Nie nadarmo je jej na štítku venovaného najviac miesta. Na znázornenie prítomnosti k danej triede sa používajú farebné pruhy (od zelenej po červenú) a označenie tried od A po D, pričom trieda A je najviac úsporná a trieda D najmenej úsporná. V triede A rozlišujeme ešte ďalšie tri kategórie podľa počtu plus a síce A+, A++ a A+++, ktorá by mala byť absolútne najúspornejšia. Tieto jednotlivé triedy vypovedajú o efektivite prístroja a jeho spotrebe. De facto vám servírujú informáciu, aká veľká je účinnosť premeny energie a koľko sa jej skutočne využije, zatiaľ čo zvyšok sa uvoľní. Súvisí to aj s úsporami, čím vyššia energetická trieda, tým väčšie úspory energie.

Spotreba energie za hodinu prevádzky

Pomerne dôležitý je tiež parameter zvaný spotreba energie za hodinu. Ako sa dá vyvodiť z názvu, ide o množstvo energie, ktorá sa spotrebuje za hodinu času, počas ktorého bude klimatizácia chladiť. Samozrejme, nedá sa povedať, ako dlho bude klimatizácia v prevádzke u vás doma, ale poskytuje vám to určitý odhad o tom, koľko vás bude prevádzka za rok stáť. Nebude to asi úplne presné číslo, ale aspoň orientačne sa dozviete, ako veľmi výhodná pre vás klimatizácia bude.

Výkon

O výkone sme sa už bavili v samostatnej kapitole, tam sme si povedali, ako k nemu pristupovať, a ako naň pozerať. Teraz by stálo za to spomenúť, aké hodnoty bežne dosahuje. Vezmeme do úvahy častejšie používané a známejšie kW, ktoré väčšine užívateľov povedia viac. Najmenší výkon, pod ktorý by ste už nemali ísť, je 2 kW. Bežne klimatizácie dosahujú prinajmenšom 2,6 až 3 kW, čo pokryje miestnosť s priestorom zhruba 70 m2 Naopak, najvýkonnejšie klimatizácie majú výkon až 4,6 kW, čo je naozaj veľa.

Energetická účinnosť

Energetickú účinnosť vyjadruje EER (chladiaci faktor) a COP (vykurovací faktor) v prípade klimatizácií s funkciou obráteného chodu. Oba koeficienty udávajú pomer výkonu a príkonu klimatizácie, pričom čím lepší pomer, tým lepšie pre vás, o to je totiž zariadenie efektívnejšie.

Hlučnosť

Hlučnosť je udávaná v decibeloch, teda v jednotkách, ktoré vyjadrujú hladinu intenzity zvuku. Pre vás je dôležité hneď na začiatku vedieť jednu vec – hladina intenzity zvuku nerastie lineárne, ale logaritmicky. Teda, rozdiel medzi desiatimi a dvadsiatimi decibelmi je výrazne menší než medzi tridsiatimi a štyridsiatimi. Čo sa týka hlučnosti klimatizácií, určite nepatria medzi najtichšie spotrebiče. Zásadnú úlohu hrá ventilátor, ktorý vháňa studený vzduch do miestnosti, a ktorý generuje hlasitý zvuk. Čo sa týka priamo hodnôt, najtichšie mobilné modely sa dostanú na zhruba 55 dB. Priemerné modely dosahujú hlučnosť 60 až 65 dB, čo je zhruba toľko, ako hlasný hovor alebo umývačka riadu. V takom prípade už je prístroj rušivý a jeho prevádzka cez noc alebo po celý deň v miestnosti, v ktorej potrebujete mať pokoj, nie je úplne vhodná. Nástenné klimatizácie, ktoré majú najhlučnejšie súčasti umiestnené na vonkajšej strane steny, sa vojdú do hlučnosti 20 až 40 dB, čo je veľmi dobré číslo a nijako vás nebudú rušiť.

Dizajn klimatizácie

Vonkajšia jednotka klimatizácie by mala vyzerať dobre, aby nenarušovala fasádu budovy. Určite chcete, aby váš dom vyzeral pekne a nekazila ho necitlivo umiestnená klimatizačná jednotka. Ako sme si už povedali, dá sa to vyriešiť tak, že ju umiestnite na dvorovú alebo záhradnú stranu domu, prípadne do pivnice či inej neobytnej časti domu. Ak ale túto možnosť nemáte, potom sa oplatí pozrieť sa na to, ako je vonkajšia jednotka dizajnovo vyladená. Čo sa týka vnútorných jednotiek, tu dizajn nijako neobídete. To, ako bude jednotka vyzerať, bude pre celkový vzhľad miestnosti rozhodujúce. Máte na výber z klasických nástenných klimatizácií, ktoré ale veľmi rušia. Výhodnejšie sú z tohto hľadiska kazetové jednotky, ktoré sa umiestňujú pod strop, prípadne parapetové jednotky, ktoré sa hodia napríklad do podkrovných priestorov. Čo sa týka celkového dizajnu, nechávame to už na vašom vkuse – vedzte ale, že klimatizácie nie sú zďaleka len biele a neutrálne, ale môžu byť aj šikovným dizajnovým doplnkom.

Odvod kondenzátu

Jednou z posledných vecí, ktorú pri klimatizácii odporúčame riešiť, je spôsob odvodu kondenzátu. Pri chladení a odvlhčovaní vzduchu totiž vzniká v klimatizácii kondenzát, ktorý musí byť odvádzaný. Niektoré klimatizácie v sebe majú zabudovanú nádržku na kondenzát, v ktorej sa voda zráža a je z času na čas potrebné ju vyliať. Niekedy však majú prístroje vlastný automatický odparník, ktorý dostáva vodu v plynnom skupenstve spolu s horúcim vzduchom von z prístroja, čím vám odpadnú starosti s vylievaním. Občas je to ale riešené hadičkou, ktorá zaisťuje odvod samospádom – voda klesá tak, aby mala hladinu čo najnižšie. Ak je ale klimatizácia zložitejšia, nedá sa vždy samospád využiť a taká situácia sa rieši čerpadlom, ktoré vodu vytlačí. Zvod kondenzátu sa potom rieši odvodom do odpadu, odkvapu alebo po plášti k päte budovy, pričom nám pripadá ako najlepšia prvá možnosť .

Určite sa zhodneme, že moderné a technologicky vyspelé klimatizácie sú úplne inde, než staršie modely. Disponujú funkciami, ktoré ešte pred piatimi, desiatimi rokmi neboli vôbec bežné. Niektoré z nich sa vám ale môžu veľmi výrazne oplatiť. Ak sa vám niektorá z funkcií zapáči je možné, že ju budete pri klimatizácii chcieť, preto by ste mali vedieť, čím pre vás bude v praxi užitočná.

Vykurovanie

Touto funkciou disponuje v dnešnej dobe celý rad klimatizácií. Nemajú len schopnosť ochladzovať, ale aj vykurovať. V zime teda môžete využiť opačný chod a namiesto chladenia vzduchu použijete klimatizáciu na vykurovanie. Avšak je potrebné brať túto funkciu s rezervou. Klimatizáciu môžete použiť k nárazovému zvýšeniu teploty, ak je vám v danej chvíli zima alebo ak čakáte, kým sa rozbehne klasické kúrenie. Sama o sebe ale na zimné vykurovanie určite stačiť nebude.

Filtrácia vzduchu

Prakticky všetky klimatizácie sú vo väčšej alebo menšej miere vybavené filtrom, ktorý odstraňuje zo vzduchu nečistoty. Keď už nimi vzduch prúdi, bola by škoda túto skutočnosť nevyužiť. Pri starších a lacnejších klimatizáciách sa väčšinou stretnete len s filtrami prachových častíc. Moderné prístroje ale umožňujú tiež filtráciu pachov, dymu, baktérií alebo zárodkov plesní. Pravdaže, táto funkcia vyžaduje vyššiu hodnotu výkonu klimatizácie a znamená teda aj vyššiu hlučnosť, zato zaistí čistý vzduch. Túto funkciu ocenia hlavne alergici, avšak nie len oni.

Odvlhčovanie

Toto je vec typická pre väčšinu klimatizácií. Okrem chladenia znižujú aj vzdušnú vlhkosť v miestnosti. Obzvlášť v horúcich dňoch to zabraňuje šíreniu plesní, roztočov a ďalších nepríjemných mikroorganizmov. Váš domov je potom zdravší, navyše ak nie je vzduch príliš vlhký, bude sa vám aj lepšie dýchať.

Časovač

Funkcia časovača má svoje uplatnenie, ak chcete mať miestnosť ochladenú už v čase, keď do nej dorazíte. Napríklad, ak máte ráno prísť do kancelárie a nechcete čakať, až sa ochladí, môžete si nastaviť, že sa klimatizácia spustí napríklad hodinu vopred a vytvorí teplotu 22 °C.

Diaľkové ovládanie

Veľkou výhodou býva pri klimatizácii diaľkové ovládanie. Nie je to len o komforte – niekedy umiestnite klimatizáciu zo stavebných dôvodov napríklad až ku stropu, kam ťažko dočiahnete. S pomocou diaľkového ovládania nemusíte ani vstať z postele a len stlačením niekoľkých tlačidiel zmeníte teplotu v miestnosti alebo rýchlosť chladenia. Keď už sme pri ovládaní, určite neuškodí ani malý ovládací displej.

Ďalšie funkcie klimatizácií

Klimatizácie rozhodne nepatria k tomu najlacnejšiemu tovaru, ktorý je na trhu k dispozícii. Nie, rozmedzie cien je veľmi široké a samy o sebe sú klimatizácie celkom drahé. Ich ceny začínajú na nejakých šesťdesiatich eurách pri mobilných klimatizáciách a dosahujú až tritisíc a viac eur pre veľké a výkonné splitové klimatizácie. Určite teda stojí za to si výber poriadne rozmyslieť a dať si pozor na to, čo kupujete. S tým súvisí aj cena – mala by byť primeraná.

Mobilné klimatizácie – tu sa ceny pohybujú zhruba od šesťdesiat do päťstoosemdesiat eur. Tie najlacnejšie sa hodia do menších izieb, majú malý výkon a určite sa nehodia na dlhodobé chladenie. Avšak nárazovo, aby vám pomohli doma vytvoriť príjemnejšiu klímu, ich použiť môžete a v takom prípade sa vám aj oplatia. Drahšie sa potom dajú použiť v prípade, že potrebujete výkonnú klimatizáciu, ale stavebné riešenie vášho domu vám neumožňuje použitie veľkej nástennej klimatizácie

– tu sa ceny pohybujú zhruba od šesťdesiat do päťstoosemdesiat eur. Tie najlacnejšie sa hodia do menších izieb, majú malý výkon a určite sa nehodia na dlhodobé chladenie. Avšak nárazovo, aby vám pomohli doma vytvoriť príjemnejšiu klímu, ich použiť môžete a v takom prípade sa vám aj oplatia. Drahšie sa potom dajú použiť v prípade, že potrebujete výkonnú klimatizáciu, ale stavebné riešenie vášho domu vám neumožňuje použitie veľkej nástennej klimatizácie Okenné klimatizácie – tých na našom trhu toľko nie je a ich ceny nedosahujú veľké rozmedzie. Zoženiete ich zhruba za päťstoštyridsať až sedemstosedemdesiat eur

– tých na našom trhu toľko nie je a ich ceny nedosahujú veľké rozmedzie. Zoženiete ich zhruba za päťstoštyridsať až sedemstosedemdesiat eur Splitové klimatizácie – tu je rozptyl cien najväčší a je naozaj značný. Najlacnejšie splitové klimatizácie zoženiete v cenových reláciách do tristoosemdesiatpäť eur. Ide o jednoduché zariadenia, ktoré môžete použiť napríklad v domácnostiach. S cenovkou od tristoosemdesiatpäť zhruba do tisícpäťstoštyridsať eur zoženiete zariadenia, ktoré nájdu využitie aj vo väčších priestoroch, napríklad v kanceláriách alebo predajniach. Najlepšie splitové klimatizácie zoženiete za cenu, ktorá môže dosiahnuť až tritisícosemstopäťdesiat eur. To už sú špeciálne prístroje, ktoré sa hodia napríklad do vínnej pivnice (nie len kvôli chladeniu, ale dajú sa použiť aj k zaisteniu správnej klímy pre víno) alebo do veľmi priestorných skladov

Pár praktických rád k použitiu klimatizácie

Použitie klimatizácie, aby bola naozaj efektívna, vyžaduje dodržanie niektorých zásad. Predovšetkým je potrebné poznať základné pravidlo, ktoré platí napríklad aj v aute alebo v MHD. Aby bola klimatizácia skutočne efektívna, musí byť miestnosť uzavretá. Mala by mať zavreté všetky okná aj dvere, vedúce von, inak sa do miestnosti dostáva horúci vzduch zvonku a čiastočne aj horúci vzduch, ktorý klimatizácia odvádza. Pri splitových a okenných klimatizáciách to nie je problém, ale pri mobilných je potrebné nejako vyriešiť vývod horúceho vzduchu von. Rieši sa to preto otvorom v stene, ktorým sa hadica nasmeruje von (ale je nutná dobrá izolácia), prípadne oknom. Keďže ale nie je príliš praktické vyrezať do okennej tabule dieru, používajú sa na okná adaptéry, ktoré sa umiestnia do otvoreného okna a na ne sa hadice napoja.

Ďalej je dobré poznať určité riziká použitia klimatizácie. Predovšetkým je potrebné dať pozor na to, aby bola klimatizácia čistá – ak sa v nej premnožia baktérie alebo pleseň, rozptyľuje sa do miestnosti spolu so vzduchom veľa mikroorganizmov a to predstavuje značné riziko. Rovnako tak odporúčame nesmerovať chladný vzduch na seba, ale ideálne niekam do priestoru. Ak si budete príliš chladiť napríklad nohy alebo chrbát, začnú vás po čase bolieť svaly a kĺby, čo je veľmi nepríjemný problém. Z ďalších rizík by sme spomenuli určitú zníženú citlivosť tela, ak prejdete z klimatizovaného prostredia do tepla alebo naopak, z vykúrenej izby do zimy. Telo je potom náchylnejšie na nachladnutie alebo niektoré ďalšie problémy.

Ako sme už spomenuli, určite by ste mali klimatizáciu pravidelne čistiť. Ďalej je tiež potrebné myslieť na to, že ani najlepšie klimatizácie nenahradia skutočné vetranie. Klimatizácia môže vzduch vyčistiť, ale koncentráciu kyslíka a oxidu uhličitého nezmení, preto nezabúdajte z času na čas klimatizáciu vypnúť, otvoriť okno a vpustiť do miestnosti čerstvý vzduch. Rovnako odporúčame v záujme vášho vlastného zdravia udržovať teplotu v rozumných medziach. Rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou teplotou (samozrejme s výnimkou mrazov alebo naopak tropických štyridsiatok) by nemal byť vyšší ako 6 až 7 stupňov Celzia. Minimum, na aké odporúčame v lete miestnosť chladiť, je 25 °C, menej by ste v miestnosti mať nemali.

