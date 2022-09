Aká je ideálna lampa do obývačky?

Výber lampy by mal byť vždy sprevádzaný určitým systémom pravidiel, na ktoré mnohí ľudia zabúdajú, alebo im jednoducho nevenujú pozornosť. Lampu kupujú len na základe vzhľadu a ceny, pričom nepozerajú na veľkosť a svetelný výkon. V obývačke trávime čas nie len my, ale prijímame tu aj hostí, či organizujeme rôzne spoločenské udalosti. K dobrej a pohodovej atmosfére prispieva aj vhodne zvolená lampa, ktorá miestnosť dokonale nasvieti. Každá situácia si žiada iný typ osvetlenia. Tomu prispôsobte aj výber typov svietidiel a ich počet. Dobrou voľbou je centrálne svietidlo stmievateľné. Doplnkové osvetlenie zastrešia aj stolíkové, nástenné či stojanové lampy. Dizajn svietidiel by mal ladiť s interiérom obývačky a mal by byť najkrajším a dominantným prvkom v dome, či byte. Veľkosť obývačky vás usmerní vo výbere veľkosti svietidla.

Rozžiarte interiér obývačky tou správnou lampou.

Veľkosť lampy by mala zodpovedať veľkosti obývačky. Z toho logicky vyplýva, že čím väčšia obývačka, tým väčšie svietidlo. Ale pozor. Okrem veľkosti je veľmi dôležitá najmä svietivosť, resp. svetelný výkon. Načo by nám bola lampa, ktorá síce dobre vyzerá, je dostatočne veľká a cenovo primeraná, ak by neposkytovala dostatok svetla. Pre správne rozptýlenie svetla do celého interiéru sú vhodné centrálne stropné lampy. Ak máte na strope viac vývodov, môžete tam pokojne umiestniť aj viacero menších svietidiel.

Taktiež je dôležité, akým spôsobom je svietidlo na strope umiestnené. Môžete si totiž vybrať medzi stropnými prisadenými lampami a závesnými lampami, napr. na lankách alebo retiazkach. Závesné lampy sú ideálne v prípade, že máte v strede obývačky situovanú sedaciu časť s konferenčným stolíkom a lampa sa bude nachádzať rovno nad ním. Nezabudnite na voľbu vhodného tienidla. Veľkosť, tvar a farba tienidla by mali napomáhať k lepšiemu rozptýleniu sveta do miestnosti. Výhodou závesných svietidiel je aj možnosť ľubovoľného skracovania a predlžovania závesného systému. Závesnej lampe sa vyhnite v pohybovej časti miestnosti, kde by neplnila svoj účel. Tu sú ideálne práve stropné prisadené lampy, ktoré sú dostupné v rôznych veľkostiach a tvaroch. Pri výbere lampy do obývačky robíme často chyby, napr.:

nesprávne zvolený typ svietidla, napr. namiesto závesného volíme prisadené alebo naopak, a nesprávny typ tienidla

nedostatočný výkon lampy vzhľadom na veľkosť miestnosti

nevhodné rozmery lampy

nasvietenie obývacej izby len jednou lampou

závesná lampa umiestnená do pochôdzneho priestoru

Pozrite si ďalšie lampy do obývačky v týchto e-shopoch:

Lampu do obývačky prispôsobte štýlu bývania, ktorý preferujete. Všade by mal predsa vládnuť súlad. Vidiecky a rustikálny štýl vystihujú lampy z prírodných materiálov. Tienidlá z papiera, halúzok alebo textílií vyniknú v obývačke omnoho viac než kov, či sklo. Ak ste priaznivcami kovových LED stojacich svietidiel, voľte ich v prípade minimalistického a industriálneho štýlu. Škandinávskemu štýlu pristanú drevené stojacie lampy na troch nohách. K štýlu obývačky dolaďte nie len hlavné osvetlenie, ale aj všetky doplnkové a dekoratívne svietidlá.

Lampy zosúlaďte s vaším životným štýlom a aktivitami, ktorým sa v obývačke najradšej venujete. Krásny závesný luster rozžiari celú miestnosť. Moderná a dizajnová stojacia lampa vytvorí príjemné teplo. Rozmiestnenie jednotlivých kusov osvetlenia závisí aj od toho, na aké časti máte rozdelenú obývačku. Centrálna lampa na strope by mala byť samozrejmosťou. Osobité svetlo však potrebuje aj pracovňa, čitateľský a jedálenský kútik. Intímnu atmosféru pri sledovaní televízie zasa vyčaria efektné nástenné stmievače. Vyberte si lampu podľa vášho vkusu no tak, aby vám v obývačke nikdy a nikde nechýbalo svetlo.

Pozrite si fotogalériu k článku TU

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: