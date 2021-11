Aká je obvyklá cena za kuchynské linky na mieru?

Tak ako trendy v oblasti módy, aj trendy v oblasti nábytku rapídnym tempom stúpajú a frekvencia obmieňania je naozaj rýchla. Žijeme v dobe, kedy nie je ničím výnimočným, že sériová výroba nábytku už nie je taká populárna a radšej si nechávame vyhotoviť nábytok na mieru. Prečo je to tak? Aké sú vlastne výhody kuchyne na mieru?

Mám všetko tak, ako chcem ja Azda najväčšia výhoda, ktorú nikomu netreba nejako špeciálne vysvetľovať. Svoj interiér si môžete zariadiť nábytkom presne tak, ako si želáte vy. Nemusíte sa prispôsobovať trendom z predajní. Jednoducho, ak sa vám niečo páči, ale potrebovali by ste iné rozmery, necháte si to vyrobiť. S čím však v takomto prípade treba rátať je, že za túto službu si priplatíte. Čo však stojí za to je skutočnosť vysokej pravdepodobnosti, že vaša kuchyňa bude jedinečná a nenájdete ju u žiadnej kamarátky. Aj tu však treba dávať mierny pozor na predstavy o dokonalom nábytku na mieru. Nie všetko ide zrealizovať tak, ako by sme chceli. Nábytkár vie pracovať s rôznym priestorom, avšak nie všetok priestor (krivé steny, nerovná omietka, podkrovné izby) sa dokáže prispôsobiť.

Proporcie Podľa veľkosti a vzhľadu interiéru môžete nábytkárovi tlmočiť svoju vlastnú predstavu. Na základe nej vám dokáže vysvetliť, či je vaša predstava zhmotniteľná a uvedie vás na pravú mieru. Spoločne tak dokážete urobiť kompromis, výsledkom čoho môže byť naozaj skvelá a jedinečná kuchyňa.

Využitie priestorov Ďalšou veľkou výhodou je, že dokážete pracovať s priestorom, ktorý by bol v prípade hotových kusov nábytku nevyužiteľný a doslova by ste s priestorom bojovali. Ide hlavne o podkrovné interiéry, kde je kuchyňa na mieru veľkou výhodou. V súčasnosti sú podkrovné domy či byty veľmi populárne, preto je dôležité použiť také riešenie, ktoré nebude priestor zmenšovať, a to dokonca ani opticky.

Výber materiálov Chcete mať celý interiér v takých materiáloch, aby všetko k sebe ladilo, ale každá miestnosť v dome je iná? Práve tu nábytok na mieru ponúka veľký priestor pre vašu fantáziu. Môžete si zvoliť materiál, aký len chcete. Farebne zladiť všetok nábytok, kovanie či čalúnenie v interiéri pomôžu špecialisti na slovo vzatí. Môžete si tak vybudovať domov po akom ste vždy túžili.

Kuchyňa na mieru – je to riešenie pre vás? Ak ste pred nákupom novej kuchyne do vášho domova, určite sa uistite, že ste dobre zvážili všetky dostupné možnosti. Kuchyňa na mieru môže byť výhodnou investíciou a môže mať viacero výhod v porovnaní s hotovým nábytkom z predajní. Máme pre vás konkrétne dôvody, prečo si vybrať kuchyňu na mieru:

Použitie: Poskytne vám hotový/ štandardný nábytok všetko to, čo potrebujete? Obsahuje dostatok úložného priestoru alebo máte radšej jednoduchší dizajn? Dávate prednosť zásuvkám alebo dvierkam? Vlastníte nábytkový solitér, ktorý je náročné kombinovať so štandardným nábytkom? Alebo máte atypické priestory? Príliš veľa otázok, na ktoré je jedna jasná odpoveď – nábytok na mieru

Dizajn: Keď hľadáte nábytok a máte jasnú predstavu o tom, ako by mal vyzerať, viete si ho nájsť medzi štandardným nábytkom? Už ste niekedy našli hotový nábytok, napr. v obchode alebo na internete, ktorý by vám vyhovoval po každej stránke – páči sa vám, vyhovuje vášmu vkusu, zmestí sa do vášho domova, v podstate spĺňa všetky požiadavky? Aj keď úsilie, ktoré vložíte do výroby nábytku na mieru môže byť o niečo náročnejšie, ako kúpa hotového kusu, no výsledok bude určite stáť za to

Kvalita: Pravdou je, že na trhu môžete nájsť kvalitné kúsky za porovnateľnú, prípadne nižšiu cenu než je cena nábytku na mieru. Avšak, pokiaľ nie ste odborníkom na rôzne druhy kovaní, materiálov a ich povrchových úprav, ťažšie rozoznáte správny pomer kvality a ceny

Rozmer: Bez ohľadu na úložné priestory, niektoré hotové kusy nábytku môžu byť jednoducho priveľmi veľké alebo naopak, priveľmi malé, aby sa vmestili do vášho interiéru, čím dochádza k neefektívnemu využitiu priestoru. Nábytkom na mieru sa tomuto negatívu vyhnete a zariadite svoj priestor tak, aby ste ho využili v čo najväčšej miere. Nie ste tak obmedzení striktne daným rozmerom nábytku od výrobcu a dokážete zariadiť svoj domov, kanceláriu alebo obchod podľa vašich predstáv

Konečný výsledok: V počiatkoch projektu niekedy prehliadaný, no jeden z najdôležitejších aspektov nákupu nábytku je práve ten, či vo finále bude nový nábytok rešpektovať existujúcu koncepciu priestoru, či bude spolupôsobiť s existujúcim nábytkom a vytvárať tak harmonický celok. Nábytok na mieru vám práve toto poskytuje

Kuchyňa na mieru verzus kuchynská linka z obchodu

Často sa stretávame s touto témou ako s dilemou pri zariaďovaní interiéru. Skúsme sa pozrieť na jednotlivé pojmy z blízka a analyzovať si, čo znamenajú. Možno zistíme, že rozhodnutie je veľmi jednoduché a vieme ktorým smerom sa uberať. Takisto sa môžeme vyhnúť niektorým chybám a ušetriť v konečnom dôsledku čas aj peniaze. Na to, aby sme dobre pochopili túto problematiku sa nevyhneme porovnávaniu jednej komodity s druhou.

Sériový nábytok Patríme k ľuďom, ktorí potrebujú rýchle riešenie, dokážu si vybrať z bežnej ponuky a vôbec nám neprekáža, že pravdepodobne takú istú komodu bude mať aj náš sused? Neprekáža nám, že rozmery komody, umiestnenie a počet zásuviek, resp. iné detaily, nie celkom riešia naše predstavy? Taktiež sa vieme stotožniť s tým, že dezén nábytku mierne neladí k našim parketám, tapetám, farbám stien, alebo k iným prvkom, ktoré sú súčasťou interiéru? Presne toto sú totiž výhody aj nevýhody tohto nábytku. Záleží skôr na uhle pohľadu a nastavení vlastných priorít. Sériový nábytok je výrobok, ktorý bol vyprodukovaný v tisíckach kópií. Jeho prednosťou je preto pravdepodobne priaznivá cena a rýchlosť nákupu. Stačí prísť, vybrať si a z predajne doslova odchádzame aj so svojim nábytkom. Na druhú stranu nemôžeme rátať s veľkou variabilitou a individuálnym prístupom. Býva vyrábaný len v niekoľkých prevedeniach a tie nám buď sadnú alebo nie. Takisto sa môže stať, že nám nábytok dizajnovo vyhovuje, ale konkrétny kus nevieme v daných rozmeroch umiestniť do nášho interiéru. A asi treba spomenúť aj nemilú povinnosť nakoniec – nábytok zmontovať.

Nábytok na mieru Pre správne pochopenie nám pomôže povedať, čím nábytok na mieru nie je. Často dochádza ku skresleným predstavám a očakávaniam, ktoré nie je možné zrealizovať. Veľa ľudí sa domnieva, že nábytok na mieru je nábytok napasovaný do stavebného otvoru alebo výklenku a tomuto priestoru na 100% prispôsobený. Také niečo nie je možné. Je síce pravda, že nábytkári dokážu pracovať s presnosťou na milimetre, ale len v rámci vlastnej konštrukcie nábytku. Stavebné nerovnosti, krivé steny, nerovnomerné vrstvy omietky, asymetrické výklenky nemôžu byť predmetom vytýkania chýb nábytkárom. Existujú majstri, ktorí sa do takýchto snáh púšťajú. Dosky na mieste doslova na kolene zrezávajú, hobľujú len aby sa prispôsobili stavebným nerovnostiam. Takýto výsledok nemôže byť nikdy uspokojivý. Aké je teda riešenie? Riešení existuje niekoľko. Nábytok, ktorý takto chceme zabudovať do vstavaného priestoru je ideálne vyrobiť ako kompaktný celok o niekoľko centimetrov zmenšený oproti stavebnému otvoru. Následne po osadení je možné vzniknuté medzery lištovať alebo priznať. Týmto postupom sa už niekoľko rokov riadia svetoví výrobcovia a dizajnéri nábytku, na najznámejších veľtrhoch a výstavách sú nábytky vystavované prevažne s priznanými medzerami a odskokmi od stien (aj napriek tomu, že konštrukcia výstavnej kóje by umožnila aj presné osadenie). Akákoľvek snaha kamuflovať nerovnosti v skutočnosti na tieto nerovnosti len upozorní.

Čo je to teda nábytok na mieru? Možnosť vybrať si z veľkého množstva materiálov a povrchov. Zvoliť kombinácie, ktoré budú lahodiť nášmu oku a zároveň budú originálne. Proporcie, veľkosť a funkcionalitu si môžeme takisto sami nadimenzovať. Nechať si poradiť od skúseného dizajnéra alebo sa sami realizovať vo svojej kreativite. Ďalšou výhodou môže byť aj to, že si zvolíme úroveň vybavenia a tým dokážeme do istej miery kontrolovať aj výslednú cenu. No všeobecne platí, že investícia bude vždy vyššia, ako pri sériovom nábytku. Veď si nechávame doslova ušiť oblek na mieru.

Kuchyne na mieru a ich cena Plánované kuchynské linky, alebo inak povedané kuchyne na mieru, sa navrhujú na základe individuálnych požiadaviek zákazníka. Kuchyňa sa navrhne kombináciou sériovo vyrábaných modulov podľa potrieb zákazníka a podľa zameraných priestorov s prihliadnutím na dodržanie správnych funkčných zón. V prípade potreby sa moduly upravujú na presnú mieru. Zákazník si môže voliť prevedenie materiálov, dekorov, vnútorného vybavenia, úchytiek a pod. V predajniach vám odborne školený personál poradí v prípade potreby zameria priestorov, navrhne a dohliadne na montáž. Využite benefity ako 3D návrh kuchynskej linky ZDARMA a po vyrobení doprava a montáž zdarma. Montáž vykonávajú priamo pracovníci spoločnosti, ktorí kuchyňu kompletovali. V tomto prípade platí na kuchynskú linku záruka 5 rokov. Vytvorenie aspoň orientačného cenníka je veľmi problematické. Každá kuchyňa na mieru je jedinečná nie len svojím vzhľadom, ale aj cenou. Cena je modelovaná viacerými zložkami – veľkosť kuchynskej linky, prevedenie, dizajn, materiál a rôzny doplnkový sortiment. Taktiež je dôležitý aj región, v ktorom vám kuchyňu vyrobia, a samotný výrobca. Ak sa rozhodnete pre kuchynskú linku na mieru, pôjde síce o výraznú investíciu, no tá sa vám veľmi rýchlo vráti v podobe kvalitnej, vysnívanej kuchyne a vašej dlhoročnej spokojnosti.

