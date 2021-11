Aká ortopedická stolička je najlepšia? Spinalis či iné?

Práca v kancelárií môže byť na jednej strane veľmi zaujímavá, avšak na strane druhej si vyberá aj svoju krutú daň. Myslíme tým najmä na unavené oči, napuchnuté nohy, no hlavne boľavý chrbát. Samozrejmosťou by mala byť kvalitná ortopedická stolička. Poradíme vám, ako postupovať pri jej výbere. Inšpirujte sa.

Počet ľudí so sedavým zamestnaním v posledných desaťročiach rapídne narástol. Všetko sa modernizuje, všetko ovládajú počítače a softvéry a tak aj ľudia, ktorí sa počas svojej praxe v zamestnaní bežne pohybovali, ostali sedieť za pracovným stolom. Často sa stáva, že jediný pohyb počas ôsmych odpracovaných hodín je iba prestávka na obed a toaletu. Sedavé zamestnanie je dokonca jednou z hlavných príčin množstva civilizačných chorôb.Dokonca sa všeobecne považuje za masového ničiteľa zdravia dnešnej populácie.

Seďte pohodlne a zdravo

Kancelárska stolička, kancelárske kreslo. S obomi výrazmi sa stretávame na striedačku asi v rovnakom pomere a mohlo by sa zdať, že ide o ten istý produkt. Avšak rozdiel tu je. Kancelárske kreslo je skôr dizajnová záležitosť. Môže byť pohodlné, módne, otáčacie, avšak spravidla disponuje omnoho nižším počtom funkcií ako kancelárska stolička. Považuje sa skôr za statické a slangovo povedané „tvrdé“ sedenie. Pretože väčšinu dňa strávime práve sedením, výber kancelárskej stoličky by sme nemali podceniť.

Bedrová opierka Pokladá sa za najdôležitejšiu, pretože práve kvalitné a vhodné podopieranie bedrovej časti je z pohľadu pohodlia a dĺžky sedenia najdôležitejšie. Mala by byť vo výške bedrovej chrbtice, aby zabezpečila oporu po celý čas sedenia a nevznikol prázdny priestor, kedy dochádza k zbytočnému namáhaniu.

Hlavová opierka Využíva sa najmä počas odpočinku, ktorý je v priebehu dlhodobého sedenia nevyhnutný. Správna relaxácia a uvoľnenie krčných svalov je vtedy, keď pri pohľade zboku pokračuje hlava v priamej línii s telom. Nie je teda v záklone alebo predklone.

Opierky rúk Slúžia na podopretie predlaktia a dlaní.

Kríž Alebo aj takzvaný podvozok. Je to nosná časť, ktorá môže byť plastová alebo kovová. Plastová sa odporúča pri nižších váhach a oceľové alebo hliníkové skôr pri vyššom hmotnostnom zaťažení. Sú teda nosnejšie a menej náchylné na deštrukciu.

Sedadlo Všímať si treba výplň, ale rovnako aj poťahovú látku. Za najkvalitnejšiu a najpohodlnejšiu sa považuje výplň z pamäťovej peny, ktorá sa dokonale prispôsobí vašej postave. Navyše je trvácna a opotrebuje sa omnoho menej ako napríklad klasický molitan. Všeobecne platí, že čím väčšie, tým lepšie. Veľká sedacia plocha zabezpečí dostatočnú oporu celého tela.

Ergonomické nastavenia Patria sem všetky mechanizmy, vďaka ktorým si dokážeme stoličku prispôsobiť na svoju postavu. Patrí sem nastavenie výšky, sklonu operadla, sklonu sedadla a nastavenie priestoru medzi sedadlom a operadlom.

Vyberajte uvážene

Trh je obrovský a priznajme sa, oko nám siaha prvoplánovo vždy po dizajne a cene. A je to v poriadku, veci sa nám musia páčiť a väčšinou máme stanovený aj konkrétny rozpočet. Parametrov je ale viac a rozhodne by sme ich nemali zanedbať. To čo investujeme do ergonomickej zdravej stoličky sa nám niekoľkonásobne vráti v stave chrbtice.

Nastaviteľnosť Pravdepodobne najdôležitejší parameter, pretože od neho sa odvíja celková pohodlnosť stoličky. Tá sa dá merať adekvátne až po niekoľkohodinovom sedení. Ak je stolička nastavená správne s ohľadom na fyzické ortopedické odporúčania, bolesť a únava sa nedostavia alebo sa dostavia oveľa neskôr ako pri stoličke, kde tieto nastavenia nie sú možné.

Doba sedenia Tu je primárne rozdelenie, podľa ktorého vám predajca odporučí konkrétny typ stoličky. 0-3 hodiny, 3-5 hodín, 5-8 hodín, 8 +. Nikde nie je striktne dané, že na stoličke z kategórie 0-3 hodiny nie je možné sedieť dlhšie. Stolička je samozrejme plnohodnotná, ale spadá do kategórie najjednoduchších stoličiek, kde sú obmedzené nastavenia a po stanovenom čase už začína telo trpieť. S rastúcim počtom doby sedenia rastie aj výbava stoličky.

Nosnosť Rádovo sa pohybuje v rozmedzí od 110 kg do 150 kg. Existujú samozrejme aj výnimky, ale tam už ide skôr o dodatočné navýšenie nosnosti spojené aj s vyššou cenou.

Povrchový materiál Na výber máte hneď tri možnosti , a to sieťovaný, kožený alebo čalúnený povrch. Každý má svoje výhody, avšak treba zvážiť celoročné využitie stoličky. Sieťovina zabezpečuje ideálne dýchanie a zabraňuje tak poteniu, najmä v chrbtovej oblasti. Koža zase evokuje luxusný a reprezentatívny vzhľad a je nenáročná na údržbu. Bežné čalúnenie reprezentuje pohodlie a príjemný materiál.

Podklad Otočná kancelárska stolička má na krížovom podvozku 5 ramien zakončených kolieskami, ktorých materiál a tvrdosť sa môžu líšiť. Tu vyberáme podľa typu podlahy, po ktorej sa bude stolička pohybovať. Pri drevených a laminátových podlahách sa odporúčajú skôr mäkšie kolieska, ktoré dobre pružia a na podlahe ich bude minimálne počuť. Naopak mäkký koberec si vyžaduje tvrdšie kolieska.

Vhodné nastavenia pre zdravý chrbát

Tu je na mieste takzvané dynamické sedenie. Ide o synchrónny mechanizmus, ktorý zabezpečí spoluprácu celej konštrukcie stoličky tak, aby žiadna časť tela človeka nebola v nevýhode.

Opierka chrbtice Núti držať telo vzpriamene, nehrbiť sa.

Nastavenie protiváhy Vracia telo do optimálnej polohy sedenia.

Polohovanie sedadla Ideálna poloha je vtedy, keď je sedadlo mierne skosené smerom ku kolenám a v tomto mieste je aj dostatočné množstvo výplne, ktoré zabezpečí podopieranie spodnej strany stehien a rozloženie váhy.

Nastavenie výšky sedadla Sedadlo by malo byť vo výške tak, aby boli kolená o niečo nižšie ako bedrá.

Nastavenie opierok rúk Lakeť tvorí pravý uhol, dlane pokračujú v línii s predlaktím a zároveň sa opierky dajú zasunúť pod stôl.

Nastavenie opierky hlavy Hlava by mala byť v predĺženej línii s telom. V takom prípade sa eliminuje bolesť hlavy a krčnej chrbtice. Na kancelárskej stoličke trávia mnohí z nás väčšinu aktívnej časti dňa. Preto sa neoplatí kupovať lacné kancelárske stoličky. Niektorí možno pokračujú v tejto činnosti aj doma. Alebo patríte medzi tých, ktorí ju využívajú len sporadicky? V oboch prípadoch platí, že naše zdravie by malo byť prvým a najdôležitejším kritériom pri výbere vecí, ktoré nás denne obklopujú.

