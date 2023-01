Aká polička sa hodí do kúpeľne a aká do kuchyne?

Výber podriaďujte druhu a štýlu miestnosti, v ktorej bude polička umiestnená. Ponuka je rozmanitá. Rôzne tvary, veľkosti, povrchové úpravy, materiál, farebné prevedenia, možnosti uchytenia… Ak ste sa rozhodli, že vašu stenu bude zdobiť tento drobný kus nábytku, doprajte si ich hneď niekoľko. Bez obáv, stena ich unesie a vy z nej na oplátku vytvoríte štýlovú časť miestnosti.

Uchytenie

podľa veľkosti a hmotnosti predmetov

podľa systému zavesenia

Pri montáži poličiek je nutné uvedomiť si, čo všetko chceme na ne vyložiť. Či sa jedná o predmety, ktoré využívame každý deň, alebo majú dekoračný charakter. Samozrejme, nemôžeme opomenúť ani ich hmotnosť. Samotný materiál, z ktorého je polička vyrobená, tiež ovplyvňuje celkovú hmotnostnú záťaž, a preto si dobre premyslite spôsob zavesenia poličiek. Šikovným pomocníkom v takýchto prípadoch sú hmoždinky. Vďaka nim si môžete byť istí, že poličky budú držať pevne a nemusíte sa obávať ich pádu. Hmoždinka má na povrchu výstupky a v stene sa napevno uchytí kvôli jej roztiahnutiu ihneď po zašróbovaní. Aj tohto malého pomocníka musíte vyberať podľa typu steny, na ktorú idete poličku zavesiť. Je z tehly, sadrokartónu, dreva, železobetónu…? V obchode vám poradia, ktoré sú ideálne pre vašu stenu. Môžete však siahnuť aj po univerzálnych hmoždinkách, ktoré sa prakticky hodia na každý typ materiálu.

Systém zavesenia sa jednak líši v závislosti od hmotnosti, ale tiež od toho, či uprednostňujete skryté závesné systémy alebo tzv. ozdobné systémy. V prvom prípade väčšinou výrobcovia ponúkajú k poličke aj príslušenstvo na uchytenie. Najskôr pripevníte pribalenú konštrukciu na stenu a poličku následne iba zasuniete na ňu do vopred pripravených otvorov. Čo sa týka druhého typu zavesenia, vybrať si môžete zo širokej ponuky kovových ozdobných držiakov, plastových držiakov napríklad v provence štýle a pod. Je len na vás, či obľubujete čisté línie alebo chcete dopriať ozdobnosť a dekoratívnosť aj vašej poličke.

Polička do kuchyne

Pri plánovaní a navrhovaní kuchynskej linky ste sa možno stretli s problémom, ako využiť priestor nad kuchynskou pracovnou plochou. Aj horné skrinky, či už ide o klasický typ alebo o horizontálne skrinky, sa dobre znášajú s poličkami. Na stene za kuchynskou linkou môžete vytvoriť zaujímavú a zároveň praktickú kombináciu skriniek a poličiek. Ak máte v kuchyni nevyužitý rohový priestor, urobte z neho atraktívny kuchynský kút, na ktorom si vystavíte dekorácie alebo dózy s potravinami. Pohrať sa môžete aj s osvetlením kuchyne a poličkám dopriať luxus svetla. Tento estetický prvok je zároveň aj funkčným, čo oceníte pri varení. Viac sa dočítate v článku „Ako na osvetlenie kuchyne.“. Pri výbere políc dbajte na to, aby boli vyrobené z nezávadných prírodných materiálov a aby nezávadnosti zodpovedala aj povrchová úprava a farby.

Polička do kúpeľne

Polička v kúpeľňových priestoroch slúži predovšetkým na odkladanie praktických vecí a kozmetiky. Žiadne ťažké vázy ani dekorácie, prípadne iba nejaké doplnky. Originálne závesné poličky sa postarajú o to, aby ste mali pri rannom zhone všetko poruke. Moderný dizajn vás určite osloví a nájdete si ideálnu poličku do vašej kúpeľne. V tomto prípade dbajte na to, aby použitý materiál spĺňal hygienické kritériá a bol nenáročný na údržbu. Poličky vám môžu poslúžiť aj na vyplnenie tzv. hluchých častí miestnosti. Skúste ich umiestniť napríklad nad vaňu a ušetríte nielen priestor, ale aj podlahu od neželanej vody. Uteráky máte totiž ihneď k dispozícii.

