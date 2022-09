Aká tapeta na stenu sa hodí do kuchyne, spálne a obývačky?

Mnohí by mohli tvrdiť, že tapety už dávno patria do minulosti. Nie je to však pravda. V oblasti dizajnu a dekorácií sa opäť dostávajú na výslnie. Dajú sa kombinovať a v súčasnosti dostanete kúpiť už aj samolepiace tapety. Nemusíte sa teda obávať zdĺhavej práce s lepidlom, či prípadného zoškrabávania tapety zo stien. Ak budete chcieť tapetu po čase vymeniť, jednoducho ju odlepíte a nanesiete novú. Zároveň máte k dispozícii takmer neobmedzenú škálu vzorov, farieb a materiálov. Každá izba v dome je však niečím špecifická a vyžaduje pri dekorovaní osobitý prístup. Tomu budete musieť prispôsobiť aj výber tapety. V nasledujúcom článku vám poradíme, ako vybrať tú správnu tapetu do vašej kuchyne, spálne aj obývačky.

Vytvorte s tapetou harmonické miesto na spanie

V prípade spálne máte skutočne veľa možností. Začnime napr. vzormi. K dispozícii máte klasické tapety, na ktorých prevládajú zámocké vzory. Prírodné a moderné tapety sú s jemnými vzormi, nádychom prírody, či kvetinovou potlačou. Ak vyberáte tapety podľa farby, k najpoužívanejším patrí béžová, fialová a šedá. Tapety so vzormi sú rozdelené do niekoľkých skupín: kvetinové vzory, abstraktné vzory, tapety s prúžkami, jednofarebné tapety, geometrické vzory a zámocké tapety. V spálni však môžete byť aj kreatívni. Využite výhody súčasných moderných technológií a nechajte si vytvoriť fototapetu z vlastnej fotografie.

Veľmi obľúbené sú aj metalické farby. Nevoľte však tapety, ktoré sú celoplošne natreté metalickou farbou, ale siahnite len po metalických vzoroch, ktoré sa vyskytujú najmä v zámockých tapetách. Vzory sa budú vynímať ako zlaté akcenty na bielom podklade. Pred výberom tapety si pozorne všimnite svoju spálňu. Dôležitým faktorom je aj to, či ide o tmavú alebo svetlú miestnosť. Tomu prispôsobte výber tapety. Svetlá miestnosť vynikne len so svetlou tapetou a tmavá miestnosť s tmavou tapetou. V prípade vzorov sa nebojte kombinovať a pokojne spojte aj dva vzory do jedného celku. Siahnite však po vzoroch v rôznych veľkostiach, jeden väčší ako druhý. Dajte si pozor na to, aby vzory zdieľali rovnakú alebo približnú paletu farieb.

Hľadáte spôsob, ako dodať vašej spálni neoceniteľný akcent, falošnú čiaru, alebo ilúziu prítomnosti umeleckého diela? Aj v tomto vám tapety ochotne pomôžu. Vyberte si časť krásnej zámockej tapety a rám s dekoratívnou lištou, do ktorého ju umiestnite. Ani zvieracie vzory nemusia byť tabu. Vyberte si napr. tapetu so zebrím vzorom. Vzory umiestnite tak, aby smerovali do rôznych strán a získate efekt eklektickej spálne. Pri lepení tapety sa výborne zabavíte a vaša spálňa bude jedinečná. K rustikálnemu a vidieckemu štýlu sa hodia tapety s prírodnými vzormi. Vašej spálni dodajú svieže aj teplé farby a neodmysliteľný pocit domova.Tapeta splní aj funkciu obloženia. Pravému drevenému obkladu sa zaiste nič nevyrovná, ale s tapetou máte omnoho väčšie možnosti. Ako obklad sa používa tapeta s pruhmi, ale aj s motívom falošného dreva, korku, kmeňov stromov a podobne.

Oživte interiér kuchyne

Tapeta v kuchyni? Rozhodne áno. Veľmi nápadito totiž oživí a zútulní interiér. Tapetu aplikujte len na jednu stenu, napr. pri jedálenskom kúte. Obľúbený je motív stromu, ktorý prinesie do interiéru závan prírody a jeho nepravidelné krivky evokujú pocit voľnosti. Kuchyňa nie je len priestorom, kde sa varí. Má rovnocenné postavenie s ostatnými izbami, preto ju neobchádzajte ani s tapetou. Výraznou farbou, či nápaditým vzorom ju premeníte na krásavicu, ktorej nebude široko-ďaleko páru. Dodržte však pravidlo súladu a zlaďte tapetu s celkovým interiérom.

Základnou pointou je oživenie interiéru. Tapeta s motívom okna a kvetináčmi nebude preto pôsobiť ako gýč, ale ako výstižné a vkusné osvieženie prázdnej kuchynskej steny. K dispozícii máte aj širokú paletu prírodných a kvetinových vzorov. V kuchyni krásne vyniknú tapety s motívom domácich zvierat, riadu, jedla alebo nápojov. Vystihuje to kolorit interiéru. Zohľadnite celkový dizajn kuchyne. Moderná kuchyňa s výraznou linkou ocení len minimalistickú tapety vo svetlých farbách a nevýrazných vzoroch. Naopak jednoduchá kuchyňa si žiada výraznejšie vzory a dominantné farby. Farebnosť tapety prispôsobte farbám v kuchyni.

Pozrite si tapety v týchto e-shopoch:

Obývačka si žiada šmrnc, nápaditosť a eleganciu

Obývačka je k vám skutočne veľkorysá a z oblasti tapiet sa v nej uplatní prakticky čokoľvek. Dbajte len na zachovanie základných pravidiel. Malý interiér opticky zväčšíte svetlými farbami, veľký zmenšíte tmavými farbami. Predĺženie priestoru vám dodajú zvislé pruhy a rozšírenie zasa vodorovné. Tapetu do obývačky vyberajte podľa vášho vkusu, preferencií a pokojne aj podľa nálady. Obývačka môže byť veselá, hravá, či pestrá. Rušivý doplnok vo forme tapety dokáže len podčiarknuť jej osobitý akcent. Nebojte sa výrazných farieb a vzorov, vždy však dodržte farebný súlad v interiéri. V prípade jednofarebnej alebo bielej obývačky bude práve tapeta tým najdominantnejším prvkom, ktorý zaručene pritiahne množstvo zvedavých pohľadov.

Tapeta by mala odzrkadľovať štýl miestnosti a krásu interiéru podčiarknuť. Dovolené je čokoľvek, preto si môžete veselo vyberať z bohatej ponuky vzorov, motívov, pruhov, farieb, či ornamentov. Veľmi efektne vyzerajú 3D tapety, ktoré sa stali doslova módnym hitom. Ak chcete byť kreatívni a nápadití, siahnite po možnosti fototapety.

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: