Aká záhradná dekorácia je ideálna k domu?

Doplnky a dekorácie nie sú len výsadou interiéru. Ozvláštniť si môžete aj terasu, záhradný prístrešok či záhradu vo všeobecnosti. A v tomto prípade máte možností naozaj neúrekom. Prinášame vám niekoľko tipov a inšpirácií, ako s pomocou maličkostí zmeníte svoj zelený kútik na nepoznanie. Poďte sa s nami inšpirovať.

Ak máte šťastie a ste majiteľom záhrady, potom ju celkom určite budete chcieť dostať do čo najlepšej formy. Váš kúsok zeleného raja môže vyzerať omnoho lepšie a zaujímavejšie, ak využijete správne záhradné dekorácie. Takýchto dekorácií nájdete v obchodoch neúrekom Môže ísť o rôzne záhradné kvetináče, nábytok alebo sochy a sošky do záhrady. Mnoho ľudí tiež oslovia rôzne formy záhradného osvetlenia alebo záhradný plot.

Dekorácie do záhrady – kreativita spojená s prírodou

Materiál Ak pátrate, aké materiály sa najčastejšie používajú na výrobu dekorácií do záhrady, vo všeobecnosti sú najobľúbenejšie tieto:

Záhradné dekorácie z kovu

Záhradné dekorácie z kameňa

Záhradné dekorácie z dreva

Záhradné dekorácie z betónu

Vyrúbané stromy nesymbolizujú iba táboráky Na každej záhrade sa nájdu stromy, ktoré raz za čas musíme vyrúbať. Keď príde ich čas, rozhodne sa s nimi nemusíte lúčiť pri opekaní špekáčikov. Poslúžia ako výborná a hlavne originálna dekorácia, ktorá má svoj praktický účel. Šikovný majster zvládne svojpomocne kmene stromov nielen vyrúbať, ale vyrobiť z nich kvetináč pre rastliny – či už zeleninu alebo muškáty. Stačí do kmeňa vyrezať korýtko. To môže byť prevedené buď po celej dĺžke alebo len vo forme otvorov pre jednotlivé rastliny.

Záhrada podľa feng šuej

Pivnice plné tajomstiev a pokladov Ak máte záujem o skrášlenie záhrady, nemusíte hneď utekať do obchodu alebo hľadať záhradné dekorácie na internete. Radšej dôkladne prehľadajte povalu či pivnicu. Celkom iste nájdete tie pravé klenoty a poklady po babičke, ktoré sa budú hodiť a poslúžia ako štýlová retro dekorácia. Staré kanvice, žehličky, kolesá, vedrá a mnoho ďalšieho – to všetko poslúži ako originálne kvetináče. Ak ich navyše s dôvtipom rozmiestnite po záhrade, každý okoloidúci sa zastaví. A vy si navyše pri posedení na záhrade pripomeniete svojich milovaných predkov a šťastné detstvo.

Občas je potrebný aj gýč Gýč znamená pre každého niečo iné a každému sa páči úplne niečo iné – len vďaka tomu nie sú všetky záhrady ako cez kopírovací papier. Skúste si aj vy zaexperimentovať a popustiť uzdu svojej fantázii. Čo tak pozbierať nevyužité gumáky – čím viac tým lepšie a rovnako tak to platí v prípade ich veľkosti, farebnosti a vzorov. Gumáky naplňte hlinou a získate nevšedné nádoby na kvety. Vysaďte do nich svoje obľúbené rastliny a zaveste ich na drevený plot, múrik terasy, zástenu alebo ich postavte k plotu. Trochu smiešne? Práve o to ide.

Štipka romantiky Fontánky sú čoraz viac obľúbené záhradné doplnky, ktoré záhradu nielen osviežia svojim vzhľadom ale aj skutočnou prúdiacou vodou. Voda dokáže prilákať vtáky, motýle, vážky a ďalší užitočný hmyz, ktorý zbaví záhradu škodcov. Zvuk prúdiacej vody zasa pôsobí veľmi priaznivo a relaxačne na človeka. K fontánkam sa skvele hodia záhradné dekorácie, ako sú sošky zvierat, napr. bocian. Záhradné fontánky môžete vyberať z najrôznejších materiálov aj štýlov:

drevené

kamenné

liatinové

s osvetlením

Fontány a studne sú v pestrej škále prevedení – kaskádovité vedrá, vodné mlyny či doplnené o kŕmidlá pre vtáčiky.

Záhradné svetielka Solárne lampy sú nielen milé a éterické ozdoby vašej záhrady, ale aj malí a šikovní pomocníci. Posvietia vám na cestu a spríjemnia každú záhradnú párty aj nočné výhľady z okna. Navyše šetria životné prostredie a ich prevádzka vás nič nestojí. Inšpiráciou môžu byť solárne lampy:

keramické

kamenné

nerezové

plastové

sklenené

drôtené

Večerná romantika O tú sa postarajú zaváracie fľaše s kovovým viečkom, na ktoré prevesíme retiazku a rozvešiame ich na stromy, do pergoly, na terasu alebo záhradný plot. Kúzlo romantiky dotvoria zapálené sviečky umiestnené vo vnútri pohárov. Pár hodín sa nemusíte o nič starať. Do viečka nezabudnite urobiť menšie otvory, aby mohla sviečka horieť. Aby nedošlo k jej prevrhnutiu, na dno fľaše môžete dať piesok, drobné kamienky či mušličky od mora.

Najkrajšou ozdobou je príroda Jednou z najúžasnejších a oslnivých dekorácií je príroda sama. Hoci sa to môže zdať fádne, je to tá najväčšia pravda. Starostlivosť o prírodnú dekoráciu vám zaberie pomerne dosť času. Energia, ktorú načerpáte v záhrade plnej stromov, kríkov, exotických rastlín a kvetov omamných vôní aj farieb, za to rozhodne stojí. Vytvoríte si tak svoje vlastné záhradné liečebné kúpele. Svoje vlastné miesto na relax duše a tela. Takto zariadená záhrada priláka mnoho živých tvorov, ktoré sa stanú vašimi pravidelnými návštevníkmi. Mnohé motýle a iné živočíchy sú dekoráciou samy o sebe. Ak vás pestovanie okrasných rastlín naozaj zaujme, potom nezabudnite ani na ovocie a zeleninové záhony. Tie majú taktiež dekoratívnu funkciu, no navyše pridávajú aj úžitkovú hodnotu.

Záhradné dekorácie z dreva, kameňa aj kovu

Bezpečnosť Pred samotným nákupom či výrobou záhradných dekorácií rozhodne myslite na bezpečnosť. Nielen svoju, ale aj vašich štvornohých kamarátov a detí. Určite by ste nechceli sedieť vo vlastnej záhrade a v obavách strážiť každý krok svojich detí. Záhrada má plniť predovšetkým funkciu relaxačnú a byť oázou pohody, kde je každý v bezpečí a nič mu nehrozí.

Na záver Nech už u vás zvíťazí akýkoľvek typ záhradnej dekorácie, myslite na to, že menej je niekedy viac. Príliš veľa záhradných sošiek, ktoré sú navyše nevhodne umiestnené môže pôsobiť rušivo a umelo. Úlohou dekorácií má byť doladenie prírodných krás vašej záhrady a nie ich úplné nahradenie. Najdôležitejšie je, aby ste sa vo svojej záhrade cítili skvele a aby sa vám páčil jej vzhľad a atmosféra. Je to predsa vaša záhrada a v nej platia vaše pravidlá.

