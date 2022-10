Aké interiérové farby na stenu existujú?

Namaľovaná stena vyzerá jednoducho krásne. Je čistá, voňavá a vďaka farbe, či vzoru aj štýlová a moderná. Maľovanie stien nie je len estetickou záležitosťou, ale aj nutnosťou z hľadiska nášho zdravia. Ak stenu vhodne ošetríme, bude chránená pred vlhkosťou, vznikom plesní a zároveň je aj hygienicky čistá. Maľovanie je pravidelne sa opakujúcou činnosťou a bytostne sa dotýka každej jednej domácnosti. Ponuka interiérových farieb je skutočne bohatá. V prípade,že si domácnosť maľujete sami, pár užitočných rád jednoznačne uvítate. Interiérové farby rozdeľujeme na:

umývateľné farby

oteruvzdorné farby

špeciálne farby

Oteruvzdorné verzus umývateľné farby

Umývateľné farby patria do vyššej kategórie interiérových farieb, s čím súvisí aj ich vyššia cena. Používajte ich v miestnostiach so zvýšeným rizikom znečistenia stien, napr. kuchyňa, či kúpeľňa. V ponuke nájdete rôzne druhy umývateľných farieb na steny. Pokiaľ vznikne nemastná škvrna na stene so základným umývateľným náterom, zotriete ju navlhčenou handričkou. Vysoko umývateľné farby na steny odolajú aj náročným mastným škvrnám. Takéto nečistoty odstránite handričkou namočenou vo vode so saponátom. Úroveň umývateľnosti farby vplýva aj na vzhľad náteru – čím je vyššia, tým má farba polomatnejší alebo pololesklejší vzhľad. Klasické oteruvzdorné farby voľte napr. do spálne, či obývačky. Odolávajú oteru a pri suchom kontakte nepúšťajú pigmentové zložky.

Pri výbere interiérovej farby nezabudnite na

Pred tým, ako začnete vyberať interiérovú farbu by ste mali vedieť, akú veľkú plochu idete natierať. Pri farbách si všímajte údaj o ich výdatnosti/m2. Dávajte si však pozor. Niektorí výrobcovia uvádzajú výdatnosť interiérovej farby v litroch, iní v kilogramoch. S jedným litrom farby namaľujete väčšiu plochu ako s jedným kilogramom. Pri maľovaní povrchu v novostavbe, ktorý je len omietnutý, budete potrebovať penetračný náter a dve vrstvy interiérovej farby na steny. Pri sadrokartónovom podklade dokonca tri až štyri vrstvy.

Pri zmene odtieňu steny v novostavbe, natretej základnou bielou farbou, postačia dve vrstvy novej interiérovej farby. Ak neviete, či bola na stenu nanesená penetrácia, radšej ju na stenu aplikujte a až potom maľujte interiérovou farbou. kvalitné podklady nie je potrebné penetrovať. Vrchný náter sa bez problémov chytí aj na povrch, ktorý už obsahuje dve až tri vrstvy interiérovej farby. Pri maľovaní menej súdržného podkladu ho penetráciou najskôr spevnite až potom maľujte.

Pokiaľ sa farba viditeľne olupuje alebo viete, že stena už bola trikrát či štyrikrát maľovaná, je potrebné starý náter zoškrabať. Po oškrabaní upravte nerovnosti na povrchu jemnou sadrovou omietkou, vyrovnávacou hmotou, či bežnou stierkou, ktorú následne napenetrujte a potom maľujte. Maľovanie stien by malo prebiehať v pravidelných intervaloch. Spomenuli sme už oteruvzdorné a umývateľné farby. Existujú však aj farby špeciálne, napr. protiplesňové, či antibakteriálne. Oceníte ich najmä vo vlhkom prostredí, v ktorom by sa na stenách mohli tvoriť plesne. Sú ideálnou voľbou aj pre alergikov.

