Aké matrace do postieľok sú v ponuke?

Najbežnejším rozmerom matraca je 120 x 60 cm (podľa veľkosti najpoužívanejšieho rozmeru postieľky). V ponuke sú taktiež matrace s veľkosťou 140 x 70 cm alebo matrace na mieru. Ak ste po narodení dieťaťa uprednostnili kolísku, aj v tomto prípade máte na výber z rozmanitej ponuky. A to buď v rozmere 90 x 40 cm, alebo opäť podľa potreby na mieru. Celková výška matracov sa pohybuje zvyčajne okolo 8 cm, ale stretnete sa s výškou v rozmedzí cca od 6 cm až po 13 cm. Dôležité pri akýchkoľvek rozmeroch je to, aby presne pasoval do postieľky a aby medzi jej stenami a matracom nebola žiadna medzera (najmä kvôli bezpečnosti).

Aj matrace do postieľok prešli určitým vývojom a v súčasnej ponuke sú takmer všetky druhy zamerané na antialergickosť alebo senzitívnosť. Samozrejme, nie všetky skĺbia tieto požiadavky v jednom. Aj tu sa prihliada na cenu, ktorá sa zvyšuje s kvalitou a kritériami ktoré spĺňa (ohľadom zdravia či bezpečnosti). O základných kritériách a tipoch na matrace sa dočítate v článku „3 tipy ako vybrať matrace do detskej postieľky.“. Jednotlivé druhy matracov do detských postieľok sa líšia okrem materiálu, z ktorých sú vyrobené, tzv. vrstvami. Niektoré môžu byť aj niekoľko vrstvové, pričom sú vrstvy buď úplne odlišné, alebo sa obmieňajú rovnaké výrobné materiály.

Matrace do postieľok

Z polyuretánovej peny (molitan)

Polyuretánová pena, nazývaná aj PUR pena je bežným výrobným materiálom detských matracov do postieľky. Možno ste ju poznali pod názvom molitan, ktorý sa používa najmä ako obchodný názov výrobcov. Podobným materiálom je aj HR pena, tzv. studená pena, ktorá je ale vyrábaná odlišnou technológiou. Tá lepšie absorbuje teplo, a preto matrac príliš nazahrieva.

Z kokosových vlákien ošetrených prírodným latexom

Ide o prírodný materiál, ktorý sa vyrába v podobe „platní“ z lisovaných vlákien. Sú ošetrené latexovým mliekom, čiže opäť prírodným produktom. Kokosové vrstvy sa využívajú samostatne, ako matrace zo 100% kokosových vlákien ošetrených latexom. Nájdete ich však aj v kombináciách s inými výrobnými materiálmi matracov. Slúžia napríklad aj ako protiprierazová vrstva v pružinových matracoch alebo ako vrstva na dosiahnutie vyššej tuhosti a pevnosti. Matrace z kokosových vlákien sú vzdušné, no kvôli polámaniu sa neodporúčajú rolovať.

Pozrite si detské matrace v týchto e-shopoch:

Latexové matrace

Vyznačujú sa tvarovou stálosťou, elasticitou a univerzálnou tvrdosťou, vhodnou aj pre deti. Sú antialergické, preto sa hodia najmä pre dieťatká, ktoré majú takýto zdravotný problém už od malička. Latexový matrac je kombináciou prírodného a syntetického latexu. Kvôli ideálnej priedušnosti sa odporúča kombinácia s lamelovým roštom, nie s pevnou podložkou.

Taštičkové matrace

Sú obdobou pružinových matracov. Pružiny sú všité do „priehradiek“ z textílie a vďaka tomuto rozdielu majú lepšie ortopedické vlastnosti. Počet pružín je v porovnaní s klasickými pružinovými matracmi väčší. Vyhovujú aj deťom s citlivejšou pokožkou. Manipulácia s takýmto druhom matraca je náročnejšia kvôli vyššej hmotnosti.

Z pamäťovej peny

Sú kvalitnými matracmi, no najmä pre dospelých. Pre bábätká sa tento typ matracov väčšinou neodporúča, pretože by nemuselo dôjsť k správnemu vývoju chrbtice a spevňovaniu svalstva. Podobne je to aj pri zónových matracoch, ktoré u detí nedosahujú požadované výsledky, pretože dieťa v postieľke mení polohy a nemá ešte dostatočne vyvinuté telo pre jednotlivé zóny.

Pozrite si aj tieto detské matrace:

Z BIO peny

Okrem šetrenia životného prostredia šetrí aj zdravie, pretože reguluje pH hodnotu kože. Súčasťou matraca je sójový extrakt s vysokým podielom lecitínu (zvyšuje intenzitu dýchania ľudskej kože) a taktiež aj tzv. studená pena. Matrace sa vyznačujú vysokou elasticitou a tvarovou stálosťou. V kombinácii BIOpeny a morskej trávy sa postaráte aj o zamedzovanie plesní.

Kombinácie vrstiev kokos + pena + pružiny, kokos + pena + kokos, kokos + pena + pohánka (pohánka má veľmi podobné vlastnosti ako kokos, ale je o niečo mäkšia, preto sa hodí pre väčšie dieťatko) a rôzne ďalšie kombinácie. Nech už sa rozhodnete pre akýkoľvek matrac, nezabúdajte na jeho pevnosť, vzdušnosť, a taktiež príslušenstvo. Snímateľný poťah na matrac by mal byť povinnosťou. Či už bavlnený alebo s bambusovými vláknami, dbajte opäť na priedušnosť.

Pozrite si fotogalériu k článku TU

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: