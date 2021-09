Aké poličky zvoliť do detskej izby - niekoľko tipov a inšpirácií

Pri zariaďovaní ktorejkoľvek izby musíme pracovať s priestorom a zohľadňovať všetky možnosti jeho využitia. A keďže miestnosti preplnené skriňami a ťažkými komodami sa už veľmi „nenosia“, čoraz viac uprednostňujeme police a poličky najrôznejšej veľkosti a tvaru, závesné, nástenné, zakomponované v nábytku, či voľne rozložiteľné do priestoru. Detská izba zaiste nebude výnimkou. Dokonca sa odvážime tvrdiť, že využiteľnosť poličiek je, pri deťoch, nie len vysoká, ale aj nenahraditeľná.

Dômyselná hra s priestorom

O detskej izbe môžeme pokojne povedať, že sa vyvíja a rastie spoločne s dieťaťom. Pretvárame ju s ohľadom na vek a potreby našich ratolestí, opierajúc sa doslova o matematické poznatky z oblasti priestorového premietania, Veď je predsa nesmierne dôležité využiť každý jeden kúsok interiéru. Zároveň však dbáme na bezpečnosť, pohodlie, nápaditosť a dostatok miesta pre hru a detské šantenie. Police do detských izieb nájdeme v najrozmanitejších tvaroch, veľkostiach aj prevedení. Pri menších deťoch sa vám určite osvedčia police a poličky orientované do priestoru. Sú zastúpené bohatou škálou geometrických tvarov, ale nájdeme aj podobu domčeka, autíčka a mnohé iné. Základ je tvorený drevenou alebo kovovou konštrukciou, ktorá je vyplnená množstvom menších políc, zásuviek či úložných boxov. Dieťa si ľahko uloží hračky, stavebnice, ale aj svojich plyšových kamarátov, majúc všetko rýchlo po ruke.Priestorové policové systémy detskú izbu krásne oživia, dodajú jej nápaditosť a farebnú pestrosť.

Nástenné police do detskej izby

Okrem policových systémov sú, pre interiér detskej izby, veľmi často vyhľadávané nástenné poličky. Ak si vyberieme kombináciu spomenutých možností, získame tak komplex úložného priestoru s hornou aj dolnou časťou. Nástenné police sú vhodné pre staršie deti, pretože na ne musia dočiahnuť. Ich umiestnenie je možné kdekoľvek, najčastejšie ich však situujeme nad posteľ, písací stôl, či nižšie skrinky. Pri tomto type políc nesmieme zabúdať na zvýšenú bezpečnosť. Poličky musíme poriadne pripevniť, aby na dieťa nespadli, alebo ich na seba nechtiac nestiahlo. Tvarová a farebná rôznorodosť je samozrejmosťou.

Detské poličky aj ako súčasť nábytku

V posledných rokoch sa dostáva čoraz viac do popredia tzv. kombinovaný nábytok, pozostávajúci na jednej strane zo samotného kusa nábytku, napr. skrine, postele, na strane druhej z úžitkového a úložného priestoru v podobe políc, zásuviek alebo boxov. V takýchto inovatívnych kreáciách nájdeme pravdaže aj nábytok do detskej izby. Dieťa potrebuje dostatok priestoru pre hru a pohyb, jeho izbička má byť vzdušná a nie preplnená skriňami. Iddeálnym riešením sú skriňové systémy kombinované so systémom policovým, prípadne detské poschodové postele rozdelené na hraciu, alebo pracovnú, časť a časť určenú na spánok a relax.

