Aké sú najlepšie záhradné bazény?

V minulosti bol bazén výsadou bohatých. O tom, že by ste sa kúpali vo vlastnom bazéne a ešte k tomu aj vo vlastnej záhrade nemusíte už len snívať. Súčasný trh je bazénmi doslova zavalený a vyberie si skutočne každý. Ceny sú ohľaduplné aj k tým menej solventným.

Rozmanitosť bazénového sveta

Rozhodli ste sa pre kúpu bazéna? Skôr, ako sa rozbehnete do obchodu na chvíľku sa zastavte a premyslite si niekoľko faktov. Pri výbere bazéna nejde totiž len o jeho veľkosť či tvar, dôležitý je aj typ a vhodné umiestnenie vo vašej záhrade. Pri nadzemnom bazéne sa budete musieť zmieriť s jeho nápaditou farbou, ktorú zvyšku záhrady len tak ľahko neprispôsobíte. Zapustený bazén bude vyžadovať väčšie stavebné úpravy a premýšľať by ste mali aj nad jeho zastrešením. Prikrytie sa však týka akéhokoľvek bazéna. V opačnom prípade budete neustále čistiť vodu od napadaného lístia a hmyzu.

Umiestnenie

Radosť z vody je nekonečná, hlavne u detí. Lenže najlepšie sa kúpe v teplej vode. Ideálnym miestom pre bazén je tá časť záhrady, v ktorej sa zdržiavajú slnečné lúče väčšiu časť dňa a zároveň je záveterná. Bazén situujte ďalej od domu aj terasy. Vyhnite sa plochám, pod ktorými sa nachádzajú napr. šachty alebo kanály. Veľký pozor treba dať aj na prítomnosť elektrického vedenia.

Nadzemný bazén verzus zapustený bazén

Zapustený bazén

Zapustený bazén je už o niečo vyššou investíciou. Cena začína niekde okolo 2000 eur. Tento typ so sebou prináša aj rozsiahle stavebné úpravy na pozemku, preto si veľmi dobre premyslite, kam bazén umiestnite. Odmenou za cenu je však dlhá životnosť.

Nadzemný bazén

Tento typ vás poteší hlavne svojou cenou, pretože patrí k tým najlacnejším. Po sezóne ho však budete musieť zazimovať. Druhou alternatívou je plastový bazén s hliníkovým alebo kovovým obalom, ktorý môžete aj čiastočne zapustiť do zeme. Bez stavebným úprav terénu sa to nezaobíde. Zapusteniu predchádza vyhĺbenie a spevnenie jamy. Následne umiestnite do jamy bazén, okolie obmurujete a vysypete napr. štrkom. Takýto bazén bude toho potrebovať omnoho viac než jeho nafukovací parťák. Nezabudnite na elektrické napájanie pre čerpadlo a solárny ohrev, vyberte si aj vhodný spôsob zastrešenia.

Typy bazénov

Nadzemné bazény sa ďalej členia podľa materiálu, z ktorého sú vyrobené. Rozhodnúť sa môžete pre nasledujúce varianty:

Samostatný nafukovací bazén

Najlacnejšia alternatíva. Príznačná je aj jednoduchá montáž a pomerne rýchle zohriatie vody. Šetrná manipulácia a starostlivosť zaručia životnosť aj niekoľko rokov.

Montovaný bazén

Konštrukciu tvorí obvodový pozinkovaný plech a vnútorná fólia, ktorá sa dá, v prípade potreby, vymeniť. Pozitívom je ľahká montáž, avšak na úkor kvality a životnosti. Tento typ zoženiete iba v tvare oválu.

Plastový bazén

Vystihuje ho nízka cena, minimálne stavebné úpravy a pomerne dlhá životnosť. Pri plaste však hrozí poškriabanie, vydutie, ale aj vyblednutie.

Zapustené bazény vám ponúknu nasledujúce možnosti:

Antikórový bazén

Vyššia cena sa vám vráti v podobe jeho výrazne pozitívnych vlastností – odolnosť voči mrazu a korózii, vynikajúca antibakteriálna schopnosť, doslova nesmrteľnosť materiálu, na zimu ho nie je potrebné vypúšťať.

Akrylátový/laminátový bazén

Príznačná je dlhá životnosť. V prípade drahších modelov aj gélová úprava. Bez nej môžu hroziť praskliny.

Keramický bazén

Povrchová úprava vytvára dojem 3D efektu. Pozitívom je dlhá životnosť, negatívom obmedzený výber tvarov, veľkostí aj farieb.

Železobetónový bazén s fóliou

Časovo náročná inštalácia, ale neobmedzená životnosť. Jednoduchá údržba, rôzne veľkosti aj tvary, odolnosť voči UV žiareniu aj plesniam.

