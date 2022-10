Aké svietidlo zvoliť do obývačky

Svietidlá sú nesmierne dôležitou súčasťou interiéru. Priestoru dodávajú osobitú atmosféru a nám pocit bezpečnosti pri pohybe v ňom. Osvetlenie môže vplývať aj na našu náladu. Tlmené svietidlá nabádajú k relaxácii, výraznejšie svetlo zasa pomáha udržiavať koncentráciu a sviežu myseľ. Výber toho správneho svietidla si vyžaduje čas a zváženie viacerých Faktorov. S našimi radami to zvládnete rýchlo a s prehľadom.

1. Najskôr účel, potom dizajn

Vyberať svietidlo len na základe dizajnu je tým najhorším krokom, aký môžete uskutočniť. Vzhľad svietidla je, samozrejme, dôležitý, avšak prvoradý je účel. Ľudia si častokrát vyberajú lampy so studeným bielym svetlom. Majú pocit, že pri ňom lepšie vidia. Studené svetlo je síce intenzívnejšie, no uplatní sa maximálne v pracovnom, či čitateľskom kútiku. Na relaxáciu a pozeranie televízie je nevhodné. K oddychu voľte teplé biele osvetlenie. LED technológie a inteligentné žiarovky vám umožnia vybrať svietidlo, na ktorom si viete zmeniť farbu osvetlenia podľa situácie.

2. Matná k matnej

Okrem svietidla budete musieť vybrať aj vhodnú žiarovku. Laďte materiál k materiálu. Ak máte svietidlo z matného skla, doplňte ho aj matnou žiarovkou. Získate tak mäkšie a menej oslňujúce svetlo. Svietidlo z číreho skla si žiada aj číru žiarovku. Výsledkom je intenzívne osvetlenie ideálne napr. nad jedálenský stôl.

3. Výber materiálu

Jedinečný lom svetla krištáľového lustra sa nedá ničím nahradiť. Rátajte však s tým, že čistenie a udržiavanie lustra vám zaberie podstatne viac času. Krištáľ je v tomto prípade luxusom. Svietidlo s jednoduchým hladkým povrchom stačí len utrieť. Báť sa nemusíte ani textilných tienidiel. Stačí ich pretrieť navlhčenou utierkou z mikrovlákna alebo malou kefkou. Odstránite prach aj prípadné šmuhy od hmyzu.

4. Voľte jednotnú kompozíciu

Táto rada sa týka spojených interiérov, napr. obývačka spojená s kuchyňou, prípadne situácie, že z chodby je vidno do viacerých izieb naraz. V takomto prípade by svietidlá mali k sebe ladiť, mali by byť z jednej línie. Priestor tak opticky spoja a nerozbijú ho svojou inakosťou. Neplatí však zásada, že aký tvar nábytku, také svietidlá.

5. Poraďte sa

Dobré svietidlo plní svoj účel, kompozične príjemne podčiarkuje priestor a zároveň nezavadzia. Napr. stropná lampa, do ktorej budete narážať hlavou sa stane každodenným hororom. Pri výbere vhodného svietidla sa neriaďte len parametrom páči/nepáči. Pýtajte sa predajcov aj na rôzne technické parametre. Len takto si vyberiete svietidlo, ktoré bude nie len pekné, ale aj funkčné. Doplňte ho vhodnými svetelnými zdrojmi a získate lampu, ktorá vám poslúži na čítanie, koncentráciu aj oddych.

